वॉटरफ्रंट इंडी फिल्म फेस्टिव्हलचा कर्टन रेजर इव्हेंट मुंबईत उत्साहात पार

वॉटरफ्रंट इंडी फिल्म फेस्टिव्हल कर्टन रेजर इव्हेंट मुंबईत झाला. यावेळी या कार्यक्रमात अनेक स्टार्स सहभागी झाले होते.

Waterfront Indie Film Festival
वॉटरफ्रंट इंडी फिल्म फेस्टिव्हल (Waterfront Indie Film Festival (Etv Bharat))
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 26, 2025 at 1:15 PM IST

मुंबई – स्वतंत्र सिनेमाला प्रोत्साहन देणाऱ्या वॉटरफ्रंट इंडी फिल्म फेस्टिव्हल (WIFF)चा कर्टन रेजर कार्यक्रम मुंबईतील नॅशनल गॅलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट (NGMA) येथे मोठ्या उत्साहात पार पडला. या कार्यक्रमाला इंडी चित्रपटसृष्टीतील दिग्गज मान्यवरांची उपस्थिती लाभली. या कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन अभिनेत्री रिचा चढ्ढा हिनं केलं होतं. दिग्दर्शक सुधीर मिश्रा, निर्माते बॉबी बेदी, दिग्दर्शक शूजीत सरकार, अभिनेते रजत कपूर, समीक्षक दीपा गहलोट आणि चित्रपटकार श्रीधर रंगायन यांनी मंचावर उपस्थित राहून इंडी सिनेमाचे भविष्य, आव्हानं आणि संधी यावर चर्चा केली.

वॉटरफ्रंट इंडी फिल्म फेस्टिव्हल : रिचानं मराठी इंडी चित्रपट ‘सबर बॉन्ड’चा उल्लेख करत दमदार कथा हीच प्रेक्षकांशी नातं जोडण्याची खरी ताकद असल्याचं सांगितलं. तसेच, मराठी आणि मल्याळम इंडी चित्रपटांची कामगिरी देशभरातील चित्रपट निर्मात्यांसाठी प्रेरणादायी असल्याचेही ती म्हणाली. वॉटरफ्रंट इंडी फिल्म फेस्टिव्हल २ ते ६ ऑक्टोबरदरम्यान रंगशिला थिएटर, वर्सोवा येथे होणार असून या काळात इंडी चित्रपटांचे विशेष प्रेक्षण, पॅनेल चर्चा आणि मास्टरक्लासेस आयोजित करण्यात येणार आहेत. फेस्टिव्हलच्या संस्थापक विंता नंदा यांनी सांगितलं की, “WIFF चा उद्देश फक्त चित्रपट दाखवणे नाही, तर विविध आवाजांना एकत्र आणून स्वतंत्र कथांना व्यासपीठ उपलब्ध करून देणे आहे.” दरम्यान सहसंस्थापक आणि समीक्षक दीपा गहलोट यांनी सांगितलं की, “या वर्षीची लाईनअप विशेष असून प्रेक्षकांना या प्रवासाचा मनसोक्त आनंद घेता येईल.”

रिचा चढ्ढाबद्दल : दरम्यान ऋचाबद्दल सांगायचं झालं तर तिनं अनेक चित्रपटांमध्ये काम केलं आहे. मात्र तिचा 'फुकरे' हा चित्रपट खूप गाजला आहे. रिचा चढ्ढाचा पहिला चित्रपट २००८ मध्ये प्रदर्शित झालेला दिबाकर बॅनर्जी यांचा 'ओय लकी! लकी ओय!' होता. या विनोदी चित्रपटात तिनं डॉली नावाची सहाय्यक भूमिकेत दिसली होती. यानंतर तिचं या चित्रपटासाठी खूप कौतुक करण्यात आलं होतं. याशिवाय अलीकडेच ती संजय लीला भन्साळी यांच्या 'हीरामंडी' या सीरीजमध्ये दिसली होती.

