ETV Bharat / entertainment

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूकमध्ये 'या' स्टार्सनं बजावला मतदानाचा हक्क, नागरिकांना केलं आवाहन...

विधानसभा निवडणूक 2024 ( Bollywood Stars Lead by Example Cast Votes Early in Maharashtra Assembly Polls (Photo: ANI) )