'विक्रम बेतालसह रामायण' मालिकेतून प्रेक्षकांची मने जिंकणाऱ्या सिनेमॅटोग्राफर प्रेम सागर यांचं निधन - PREM SAGAR NEWS

'विक्रम और बेताल' ही पहिली भारतीय फँटसी मालिका तयार करणारे आणि रामायण मालिकेत क्रिएटिव्ह हेडची भूमिका पार पाडणारे प्रेम सागर यांचं निधन झालं.

prem sagar passes away at 84
सिनेमॅटोग्राफर प्रेम सागर (Source- ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 31, 2025 at 10:19 PM IST

मुंबई- ज्येष्ठ निर्माते-सिनेमॅटोग्राफर प्रेम सागर यांचं आज सकाळी दहा वाजता निधन झालं. प्रेम सागर हे एक प्रेरणास्पद व्यक्तिमत्व होते. त्यांनी कॅमेराच्या दृष्टीनं चित्रणातून कला आणि संस्कृती दोन्ही जिवंत ठेवली. त्यांच्या निधनानं मनोरंजन क्षेत्रात शोककळा पसरली आहे.

प्रेम सागर यांनी फिल्म अँड टेलिव्हिजन इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया (FTII) पुणे मधून १९६८ साली पदवी प्राप्त केली होती. त्यांनी चित्रपटसृष्टीतील करियरची सुरुवात ९७० साली 'ललकार' या चित्रपटाच्या छायांकनानं केली. त्यांनी सागर आर्टस् अंतर्गत 'चरस', 'हमराही', 'प्यारा दुश्मन', 'अरमान', 'जलते बदन', 'बादल', 'प्रेम बंधन', 'सलमा', 'आँखें' या सारख्या चित्रपटांचे छायाकार किंवा तांत्रिक सल्लागार म्हणून काम केलं. 'चरस' मध्ये हेमा मालिनीचे ग्लॅमरायझेशन हा त्यांच्या कला कौशल्याचा उल्लेखनीय नमुना आहे. त्यांनी 'हम तेरे आशिक हैं' या चित्रपटाचे दिग्दर्शनही केले. या चित्रपटात जितेंद्र आणि हेमा मालिनी प्रमुख भूमिकेत होते.

प्रेम सागर यांच्या निधनानंतर ज्येष्ठ चित्रपट अभ्यासक आणि समीक्षक दिलीप ठाकूर यांनी ईटीव्ही भारतला एक्सक्लूजिव माहिती देत प्रेम सागर यांची आठवण सांगितली. "अनेक वर्ष सागर आर्टस या चित्रपट निर्मिती संस्थेचे कार्यालय अंधेरी कुर्ला रोडवरील नटराज स्टुडिओत होते. त्या स्टुडिओत नवीन चित्रपटाचा मुहूर्त, एखाद्या मुलाखत वगैरेसाठी कधीही गेलो तरी सागर आर्टसच्या कार्यालयात जात असे. तेव्हा प्रेम सागर अथवा सुभाष सागर भेटल्यानंतर गप्पामधून सागर बंधू हे रामायण मालिकेची अत्यंत उपयुक्त माहिती द्यायचे. तोपर्यंत त्यांनी नटराज स्टुडिओतील कॅन्टीनमधील मागवलेला दहीवडा येत असे. गतवर्षी त्यांच्या अंधेरी पश्चिमेकडील नवीन कार्यालयात भेटताच ते पटकन म्हणाले, त्याच दहीवडे खाण्याच्या मूडमध्ये तुम्ही आले आहात ना?



भारतीय टेलिव्हिजन क्षेत्रात अमिट ठसा- त्यांनी दूरदर्शनवर 'विक्रम और बेताल' ही पहिली भारतीय फँटसी मालिका तयार करून यशस्वी करून दाखविली. त्यानंतरच्या काळात त्यांनी आपले वडील रामानंद सागर यांच्या 'रामायण' मालिकेसाठी क्रिएटिव्ह आणि विपणन प्रमुख म्हणून भूमिका बजावली. त्यामुळे कथानकात्मक मालिकेनं दूरदर्शनसाठी व्यवसाय आणि टीआरपीसाठी (TRP) ऐतिहासिक विक्रम निर्मण केला. त्यानंतरच्या 'श्री कृष्ण', 'साई बाबा', 'पृथ्वीराज चौहान', 'चंद्रगुप्त मौर्य', 'जय माँ दुर्गा', 'महिमा शनी देव की', 'जय जय जय बजरंग बली', 'बसेरा' सारख्या अनेक भक्ती, धर्म आणि ऐतिहासिक मालिकांतून त्यांनी भारतीय टेलिव्हिजन क्षेत्रात अमिट ठसा उमठवला. २०२४ मध्ये त्यांनी 'काकभुशुंडी रामायण – अनसुनी कथाये' हे आधुनिक युगातील रामायणाची निर्मिती आणि दिग्दर्शन केले.

१५पेक्षा जास्त राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार- छायांकन क्षेत्रात त्यांना १५पेक्षा जास्त राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिळाले. याध्ये रॉयल फोटोग्राफिक सोसायटी (यूके) (Royal Photographic Society, UK), फेडरेशन इंटरनॅशनल डी एल आर्ट्स फॉरऑग्राफिक (पॅरिस) (Federation Internationale de l’Arts Photographique, Paris), ओरेगॉन स्टेट फेयर (रौप्य) (Oregon State Fair, Silver), सॅन्टिएगो (कांस्य) (Santiago, Bronze) व युनेस्को (UNESCO) ठिकाणी मान्यतांचा समावेश आहे. त्यांच्या टीव्ही व्यवसायातील समर्पणामुळे २००९ मध्ये इंडियन टेलिव्हिजन अकादमी लाइफटाइम अचिव्हमेंट अवॉर्डनं (Indian Television Academy Lifetime Achievement Award) सन्मानित केलं.

