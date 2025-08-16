ETV Bharat / entertainment

ज्येष्ठ अभिनेत्री ज्योती चांदेकर यांचं निधन; तेजस्विनी पंडितला मातृशोक - JYOTI CHANDEKAR PASSES AWAY

ज्येष्ठ अभिनेत्री ज्योती चांदेकर यांचं शनिवारी निधन झालं. वयाच्या 69 व्या वर्षी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला.

Veteran actress Jyoti Chandekar passes away
ज्येष्ठ अभिनेत्री ज्योती चांदेकर यांचं निधन (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 16, 2025 at 8:32 PM IST

Updated : August 16, 2025 at 9:02 PM IST

पुणे : अभिनेत्री तेजस्विनी पंडितची आई, ज्येष्ठ अभिनेत्री ज्योती चांदेकर यांचं शनिवारी निधन झालं. वयाच्या 69 व्या वर्षी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. त्यांच्या निधनानं सिनेसृष्टीतील सर्वांना धक्काच बसला. मराठी चित्रपटसृष्टीमधील लोकप्रिय ज्येष्ठ अभिनेत्री अशी ज्योती चांदेकर यांची ओळख होती. त्यांना पूर्णा आजी या नावानंही ओळखलं जायचं. रविवारी सकाळी पुण्यातील वैकुंठ स्मशानभूमीत त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात येणार आहेत.

चित्रपट, मालिकांमध्ये केलंय काम : गेल्या 2-3 दिवसांपासून पुण्यातील खासगी रुग्णालयात ज्योती चांदेकर यांच्यावर उपचार सुरु होते. त्यांच्या निधनानंतर मराठी चित्रपटसृष्टीमध्ये हळहळ व्यक्त केली जात आहे. ज्योती चांदेकर या एक मराठी नाट्य तसंच चित्रपट क्षेत्रातील ज्येष्ठ अभिनेत्री असून, अनेक मराठी चित्रपटांमध्ये त्यांनी काम केलंय. तसंच अनेक मालिकांमध्ये देखील त्यांनी काम केलं आहे. 'पाऊलवाट', 'मी सिंधूताई सपकाळ', 'सलाम', 'सांजपर्व', 'गुरू', 'ढोलकी', 'तिचा उंबरठा' अशा विविध चित्रपटांमध्ये त्यांनी विविध प्रकारच्या भूमिका केल्या आहेत. 2017 मध्ये त्यांना नाट्य परिषदेच्या पुणे शाखेतर्फे 'जीवनगौरव पुरस्कार' देखील देण्यात आला होता.

रविवारी होणार अंत्यसंस्कार : 'ठरलं तर मग' या मालिकेतील पूर्णा आजींच्या भूमिकेतून त्या खूपच लोकप्रिय झाल्या होत्या. त्यांच्या पार्थिवावर रविवारी सकाळी 11 वाजता पुण्यातील वैकुंठ स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कार पार पडणार आहेत. त्यांच्या पश्चात दोन मुली आहेत. त्यातील तेजस्विनी पंडित ही मराठी कलाविश्वातील प्रसिद्ध अभिनेत्री आहे. त्यांच्या निधनामुळे मराठी कलाविश्वावर शोककळा पसरली आहे.

तेजस्विनीच्या सासूची भूमिका साकारली : ज्योती चांदेकर या मराठी चित्रपटसृष्टीत आपल्या खास अभिनयासाठी ओळखल्या जायच्या. त्यांची मुलगी तेजस्विनी पंडित ही देखील एक लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री आहे. आई-मुलगी या जोडगोळीने 2015 मध्ये ‘तिचा उंबरठा’ या पुरस्कारप्राप्त चित्रपटात काम केलं. या चित्रपटात ज्योती यांनी तेजस्विनीच्या सासूची भूमिका साकारली होती. या दोघींना 2015 च्या झी गौरव पुरस्कारांत सर्वोत्कृष्ट सहाय्यक अभिनेत्री आणि सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्री पुरस्कार मिळाला होता. ज्योती चांदेकर यांनी ‘मी सिंधुताई सपकाळ’ (2010) आणि ‘गुरु’ (2016) या चित्रपटांतही काम केले आहे. त्यांच्या 2017 मधील प्रदर्शित चित्रपटांत मुरली नल्लप्पा दिग्दर्शित ‘देवा एक अतरंगी’ याचा समावेश आहे.

