'वीर हनुमान' फेम बाल कलाकार वीर शर्माचं भीषण आगीमुळं निधन, वाचा सविस्तर...

'वीर हनुमान' फेम बाल कलाकार वीर शर्माचं भीषण आगीमुळं निधन झालं आहे. आता याबद्दल सोशल मीडियावर अनेकजण शोक व्यक्त करत आहे.

वीर शर्माचं निधन (Veer sharma died (Photo - Etv Bharat IANS))
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 29, 2025 at 1:32 PM IST

मुंबई - टेलिव्हिजनच्या जगातून एक दु:खद घटना समोर आली आहे. निरागसतेनं आणि प्रभावी अभिनयानं मनं जिंकणारा १० वर्षांचा वीर शर्माचं निधन झाल्याची बातमी आता समोर आली आहे. हा छोटा मुलगा पौराणिक मालिका 'वीर हनुमान'मध्ये होता. त्यानं या मालिकेत लक्ष्मणाची भूमिका साकारली होती. वीरचा मृत्यू भीषण आगेमुळं झाल्याचं आता समोर येत आहे. या छोट्या मुलाचं निधन झाल्यानंतर टीव्ही इंडस्ट्रीमध्ये शोकाचं वातावरण पसरलं आहे. या दुःखद घटनंतर अनेकांना धक्का बसला आहे.

कशी घडली घटना : राजस्थानमधील कोटा जिल्ह्यातील अनंतपूरा भागात दीप श्री बहुमजली इमारतीत शनिवारी रात्री उशीरा भीषण आग लागली. या आगेत १० वर्षाचा वीर शर्मा आणि त्याचा मोठा १५ वर्षाचा भाऊ शौर्य हे सापडले. ही आग चौथ्या मजल्यावर लागली होती. यावेळी ही दोन्ही मुलं एकटी होती. पोलिसांनी दिलेलेल्या माहितीनुसार दाट धुरामुळं या दोन्ही मुलांचा गुदमरून मृत्यू झाला. दरम्यान शेजारच्या फ्लॉटमधून धूर येत असल्यानं दरवाजा तोडून या मुलांची मदत करण्याची धाव घेण्यात आली, मात्र त्यांना वाचविण्यासाठी खूप उशीर झाला होता. या दोन्ही मुलांना जवळच्या रुग्णालयात नेण्यात आलं मात्र, त्यांना मृत घोषित करण्यात आलं. दरम्यान पोलिसांनी केलेल्या चौकशीमध्ये, विद्युत बिघाडमुळं ही आग लागली असावी असं सांगण्यात आलंय.

वीर शर्माबद्दल : वीर शर्माची आई ही रिता एक अभिनेत्री आहे. याशिवाय त्याचे वडील हे कोटामध्ये एक खासगी कोचिंग इन्स्टिट्यूटमध्ये फॅकल्टी मेंबर म्हणून काम करतात. या घटनेनंतर शर्मा कुटुंबला एक मोठा धक्का बसला आहे. दरम्यान सोशल मीडियावर या घटनेचं अनेकजण दु:ख व्यक्त करत आहेत. वीर शर्मा हा एक लोकप्रिय बाल कलाकार आहे. त्यानं 'वीर हनुमान' या टीव्ही मालिकेत लक्ष्मणाची भूमिका साकारून आपलं घराघरात नाव केलं होतं. वीरला एका आगामी चित्रपटात बॉलिवूड अभिनेता सैफ अली खानच्या बालपणीची भूमिका साकारण्याची संधी दिली गेली होती. हा प्रोजेक्ट काही दिवसात सुरू होणार होता. या प्रोजक्टमुळं वीर हा २ ऑक्टोबर २०२५ रोजी मुंबईमध्ये येणार होता.

