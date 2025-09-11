वरुण तेज-लावण्या त्रिपाठी यांच्या घरी गोंडस बाळाचं आगमन, आजोबा चिरंजीवीनं शेअर केली भावनिक पोस्ट...
साऊथ अभिनेता चिरंजीवी यांचा पुतण्या वरुण तेज आणि लावण्या हे पालक झाले आहेत. आता मेगास्टारनं एक भावनिक पोस्ट शेअर केली आहे.
मुंबई : साऊथ चित्रपटसृष्टीतील मेगास्टार चिरंजीवी त्याचा पुतण्या वरुण तेज आणि लावण्या यांनी आपल्या घरी एका गोंडस बाळाचं स्वागत केलं आहे. घरात नवीन पाहुण्यांच्या आगमन झाल्यान संपूर्ण कुटुंब खुश झाले आहेत. चिरंजीवीनं त्याच्या सोशल मीडियावर बाळाबरोबरचा एक सुंदर फोटो शेअर केला आहे. तसेच त्यांनी पोस्टमध्ये लिहिलं, 'या जगात स्वागत आहे, लहान मुला. कोनिडेला कुटुंबात नवजात मुलाचे मनापासून स्वागत.' आता ही चिरंजीवीची पोस्ट अनेकांना आवडत आहे.
चिरंजीवीनं शेअर केली भावनिक पोस्ट : वरुण आणि लावण्य यांचे अभिनंदन करताना चिरंजीवी यांनी पुढं लिहिलं आहे, 'गर्वी पालक झाल्याबद्दल वरुण तेज आणि लावण्य त्रिपाठी यांचे हार्दिक अभिनंदन. नागाबाबू आणि पद्मजा,जे आता अभिमानी आजी-आजोबा बनले आहेत, त्यांच्यासाठी ही खूप आनंदाची गोष्ट आहे. बाळाला भरपूर आनंद, चांगले आरोग्य आणि अनेक आशीर्वाद मिळोत. तुमचे प्रेम आणि आशीर्वाद नेहमीच आमच्या मुलाबरोबर राहोत.' फोटोमध्ये, चिरंजीवी बाळाला त्याच्या हातात घेऊन आनंदी असल्याचे दिसत आहे. याशिवाय वरुण तेज देखील त्याच्याकडे आनंदानं पाहत आहे. चिरंजीवी यांनी शेअर केलेला हा फोटो खूप विशेष आहे.
वरुण आणि लावण्यावर अभिनंदनाचा वर्षाव : दरम्यान या पोस्टवर अनेकजण वरुण तेज आणि लावण्या यांच्यावर अभिनंदानाचा वर्षाव करत आहेत. तसेच साऊथ स्टार्सनं देखील या जोडप्याचं अभिनंदन केलं आहे. यामध्ये समांथा रूथ प्रभू, उपासना कोनिडेला, श्रिया सरन, अल्लू अर्जुनची पत्नी स्नेहा, रकुल प्रीत सिंग, नागा चैतन्य, अदिती राव हैदरी आणि इतर अनेक सेलिब्रिटींचा समावेश आहे. तसेच अभिनेता साई धरम तेजनं त्याच्या एक्स अकाउंटवर वरुण-लावण्यांची पोस्ट रिट्विट केली आहे आणि कॅप्शनमध्ये लिहिलंय, 'आमच्या मुलांच्या पथकातील सर्वात नवीन आणि गोंडस सदस्याला भेटा. वरुण तेज लावण्याचं अभिनंदन.'
वरुण तेजबद्दल : दरम्यान वरुण आणि लावण्यानं यावर्षी मे महिन्यात गरोदरपणाची घोषणा केली होती. त्यांनी आपल्या पोस्टमध्ये एक गोंडस फोटो शेअर केला होता. यामध्ये एक त्यांनी एकामेकांचे हात धरले होते. तसेच वरुणनं त्याच्या हातात मोजे घातले होते. या जोडप्यानं आपल्या पोस्टच्या कॅप्शनमध्ये लिहिलं होतं, 'आतापर्यंतची आयुष्यातील सर्वात सुंदर भूमिका, लवकरच येत आहे.' दरम्यान वरुण तेज हा तेलुगू अभिनेता आणि निर्माता नागेंद्र बाबूचा मुलगा आहे. यामुळं तो चिरंजीवीचा पुतण्या आहे. राम चरण, अल्लू अर्जुन, अल्लू शिरीष, साई तेज आणि पंजा वैष्णव तेज हे त्याचे चुलत भाऊ आहेत.
