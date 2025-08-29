मुंबई : बॉलिवूड स्टार वरुण धवन आणि अभिनेत्री जान्हवी कपूर यांच्या प्रमुख भूमिका असलेला रोमँटिक कॉमेडी ड्रामा चित्रपट 'सनी संस्कार की तुलसी कुमारी'चा टीझर आज २९ ऑगस्ट रोजी प्रदर्शित झाला आहे. 'सनी संस्कार की तुलसी कुमारी'च्या टीझरमध्ये वरुण आणि जान्हवीचा कॉमेडी अंदाज पाहायला मिळत आहे. या चित्रपटाचे दिग्दर्शन शशांक खेतान यांनी केलंय. ज्यांनी यापूर्वी वरुणबरोबर एक चित्रपटही केला आहे. 'बवाल' चित्रपटानंतर वरुण आणि जान्हवी दुसऱ्यांदा मोठ्या पडद्यावर एकत्र दिसत आहेत. वरुणचा हा आगामी चित्रपट खूप मजेदार असणार, हे टीझरवरून लक्षात येत आहे.
'सनी संस्कार की तुलसी कुमारी' टीझर : या चित्रपटाचा टीझर हा ५३ सेकंदांचा आहे, ज्यामध्ये सुरुवातीला वरुण हा प्रभासच्या 'बाहुबली' चित्रपटातील लूकमध्ये दिसतो. टीझरमध्ये वरुण धवनची विनोदी शैली पाहायला मिळत आहे. त्यानंतर जान्हवी कपूर आणि रोहित सराफ यांनी धमाकेदार एन्ट्री होते आणि मग या तिघांमध्ये एक वेगळ्याच प्रकारचा गोंधळ निर्माण होतो. तसेच शेवटच्या दृष्यात वरुण धवन जान्हवी कपूर विमानात बसून असल्याचे दाखवतात. यानंतर वरुण तिची खिल्ली उडवतो, यावर जान्हवी त्याला एक झापड मारते. 'सनी संस्कार की तुलसी कुमारी'चा टीझर कमी रोमँटिक आणि मजेदार जास्त आहे.
'सनी संस्कार की तुलसी कुमारी' चित्रपट कधी प्रदर्शित होणार : 'सनी संस्कार की तुलसी कुमारी'साठी तुम्हाला जास्त वाट पाहावी लागणार नाही. हा चित्रपट २ ऑक्टोबर रोजी रुपेरी पडद्यावर प्रदर्शित होणार आहे. या दिवशी, दक्षिण चित्रपटसृष्टीतील बहुप्रतीक्षित चित्रपट ‘कांतारा चॅप्टर 1’ देखील प्रदर्शित होणार आहे. 'धडक' आणि 'बद्रीनाथ की दुल्हनिया' यांसारख्या चित्रपटांसाठी प्रसिद्ध असलेल्या शशांक खेतान यांनी 'सनी संस्कार की तुलसी कुमारी' या चित्रपटाचे दिग्दर्शन केलं आहे. 'सनी संस्कार की तुलसी कुमारी'च्या स्टार कास्टमध्ये वरुण धवन, जान्हवी कपूर, रोहित सराफ, सान्या मल्होत्रा आणि मनीष पॉल महत्त्वाच्या भूमिकेत आहेत.
