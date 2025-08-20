ETV Bharat / entertainment

गायिका वैशाली माडेचं नवीन भक्तीगीत' ‘शंकराचा बाळ आला!' - SHANKARACHA BAAL AALA SONG OUT

गायिका वैशाली माडेचं नवीन भक्तीगीत ‘शंकराचा बाळ आला' हे प्रदर्शित झालं आहे. आता हे गाणं अनेकांना आवडत आहे.

Shankaracha Baal Aala song
‘शंकराचा बाळ आला' गाणं (‘शंकराचा बाळ आला!' पोस्टर)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 20, 2025 at 11:11 AM IST

मुंबई - दरवर्षी गणेशोत्सवात नवीन भक्तिगीते कानावर पडतात आणि बाप्पाच्या आराधनेत रंग भरतात. या गीतांतून भक्तांच्या भावना, श्रद्धा आणि आनंद व्यक्त होतो. पारंपरिक आरत्या आणि नवीन गाणी यांचा सुंदर संगम वातावरण अधिक मंगलमय करते. नवनवीन गणेशभक्तिगीते घराघरात, मंडपात आणि मिरवणुकीत उत्साहाची लहर निर्माण करतात. यावर्षी गायिका वैशाली माडे 'शंकराचा बाळ आला' हे नवीन 'बाप्पा-भक्तीगीत' घेऊन आली आहे. त्यात भक्ती, संगीत आणि भावनेचं अद्भुत एकत्रीकरण दिसून येते. गणेशोत्सवाच्या आगमनाची चाहूल लागली की, वातावरणात उत्साह, भक्ती आणि आनंदाची नवी लहर येते. अशा पवित्र वातावरणात गायिका वैशाली माडे यांचा सुरेल आवाज लाभलेलं ‘शंकराचा बाळ आला’ हे गाणं रसिकांच्या भेटीला आलं आहे. पीसफुल बिट्स प्रॉडक्शन्सनं निर्मित केलेल्या या गीतात मंदार चोळकर यांच्या प्रभावी ओळींना वरुण लिखाते यांच्या सुरेल संगीताची साथ मिळाली आहे.

वैशाली माडेचं नवीन गाणं : या गीतात दाखवलेला कोकणातील पारंपरिक गणेशोत्सव आणि त्यातील घरगुती उत्सवमय वातावरण मनाला भिडणारं आहे. विशेष म्हणजे, यामध्ये फक्त भक्तीचा रंग नाही तर एक हृदयाला स्पर्श करणारी कहाणी दडलेली आहे. देशाची सेवा करणारी एक माँ, जी बाप्पाच्या दरबारात काही क्षणांसाठी घरी आली आहे. गणरायाला वंदन करून ती पुन्हा कर्तव्याच्या मार्गावर निघते, अशा कथानकातून भक्ती, मातृत्व आणि देशभक्तीचा संगम प्रेक्षकांसमोर उलगडतो. योगिता चव्हाण यांच्या भावपूर्ण अभिव्यक्ती, अभिजित केळकर यांची उत्साहपूर्ण भूमिका आणि छोट्या आरव आयेरचा निरागस आनंद गाण्यात खास रंग भरतो. प्रेक्षकांना हे दृश्य स्वतःच्या घरच्या गणेशोत्सवाची आठवण करून देणारं आहे. ढोल-ताशांचा गजर, आरतीचे स्वर, प्रसादाचा सुगंध आणि फुलांची सजावट या सगळ्यांच्या साथीनं हे गाणं गणेशोत्सवातील श्रद्धा अधिकच गहिरं करतं.

वैशाली माडे आणि पराग सावंतनं व्यक्त केल्या भावना : गाण्याबद्दल दिग्दर्शक पराग सावंत सांगतात, “आमचा प्रयत्न या गाण्याच्या प्रत्येक फ्रेममध्ये भावनांचा प्रामाणिक स्पर्श दिसावा, असा होता. संगीत, चित्रण आणि उत्सवाचा आत्मा प्रेक्षकांपर्यंत नक्की पोहोचेल, याची खात्री आहे.” गायिका वैशाली माडे म्हणाल्या, “माझ्या गाण्यांमध्ये गणेशभक्ती हा नेहमीच जवळचा विषय राहिला आहे. ‘शंकराचा बाळ आला’ हे गीत प्रेक्षक फक्त ऐकतील असं नाही, तर ते मनापासून अनुभवतील. यातलं संगीत, शब्द आणि भावनांचा संगम ऐकणाऱ्याला थेट गणेशोत्सवाच्या अध्यात्मिक वातावरणात घेऊन जातो. हे गीत भक्तांच्या हृदयात दीर्घकाळ गुंजत राहील.” आता या गायिकेचं हे गाणं अनेकांना आवडत आहे.

