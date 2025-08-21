ETV Bharat / entertainment

उमेश कामत आणि प्रिया बापट अभिनीत ‘बिन लग्नाची गोष्ट’चा ट्रेलर प्रदर्शित! - BIN LAGNACHI GOSHTA TRAILER OUT

उमेश कामत आणि प्रिया बापट अभिनीत ‘बिन लग्नाची गोष्ट’चा ट्रेलर प्रदर्शित करण्यात आला आहे. आता हा ट्रेलर अनेकांना आवडत आहे.

Bin Lagnachi Goshta
‘बिन लग्नाची गोष्ट’ (‘बिन लग्नाची गोष्ट’ चित्रपटाची टीम ( Etv bharat))
Published : August 21, 2025 at 10:30 AM IST

मुंबई - उमेश कामत आणि प्रिया बापट हे खऱ्या आयुष्यातील दाम्पत्य असून पडद्यावरही त्यांनी अनेक लक्षवेधी प्रकल्पांमधून प्रेक्षकांची मने जिंकली आहेत. वेब सीरीज 'आणि काय हवं' मधील त्यांच्या केमिस्ट्रीची खूप चर्चा झाली. आता ते ‘बिन लग्नाची गोष्ट’मधून ते पुन्हा एकदा एकत्र येत आहेत. प्रेमाच्या गोड चढ-उतारांसह नात्यांमधील छोट्या मोठ्या संघर्षांची कहाणी सांगणारा ‘बिन लग्नाची गोष्ट’ हा सिनेमा लवकरच प्रेक्षकांसमोर येत आहे. नुकताच या चित्रपटाचा ट्रेलर प्रदर्शित करण्यात आला. रिअल लाईफ दाम्पत्य प्रिया बापट आणि उमेश कामत हे यामध्ये पुन्हा एकदा पडद्यावर एकत्र दिसणार असून त्यांची केमिस्ट्री प्रेक्षकांसाठी खास आकर्षण ठरणार आहे. या भावूक आणि मनोरंजक ट्रेलरमध्ये नात्यांचा नवा दृष्टिकोन बघायला मिळतो.

‘बिन लग्नाची गोष्ट’चा ट्रेलर रिलीज : या ट्रेलरमध्ये प्रिया, उमेश, निवेदिता सराफ आणि गिरीश ओक यांच्या पात्रांभोवती कथा फिरताना दिसते. प्रिया गर्भवती असून घरातील आणि बाहेरच्या जबाबदाऱ्यांमुळं तिच्या आणि उमेशच्या आयुष्यात नोकझोक सुरू असल्याचे दाखवले गेले आहे. या संसारात गिरीश ओक व निवेदिता सराफ मदतनीस म्हणून प्रवेश करतात आणि तिथून कथानकाला नवी कलाटणी मिळते. प्रिया नाराज का आहे? गिरीश-निवेदिता यांच्या अटी काय आहेत? या चौघांच्या आयुष्याचा प्रवास कोणत्या टप्प्याला पोहोचणार? याची उत्तरं सिनेमातच मिळणार आहेत. ट्रेलरमधून निवेदिता सराफ यांच्या व्यक्तिरेखेच्या भूतकाळाचा धागा सूचित होतो, तर गिरीश ओकसोबतची त्यांची अनोखी साथ, प्रिया-उमेशचा संसार आणि चौघांमधले संवाद यामुळं चित्रपटात विनोद, नाट्य आणि भावनिक क्षणांची रेलचेल दिसणार आहे.

Bin Lagnachi Goshta
‘बिन लग्नाची गोष्ट’ (‘बिन लग्नाची गोष्ट’ चित्रपटाची टीम ( Etv bharat))

आदित्य इंगळे यांनी चित्रपटाबद्दल सांगितल्या विशेष गोष्टी : दिग्दर्शक आदित्य इंगळे सांगतात, “एकदा प्रिया-उमेशच्या घरी गेलो असता त्यांच्यातील नैसर्गिक बोलणे आणि सहज वागणं पाहून मला जाणवलं की, ही कथा त्यांच्यासाठीच आहे. त्यांनी लगेच होकार दिला. त्यात निवेदिता ताई आणि गिरीश सरांची जोडीही नेहमीच प्रेक्षकांना भावली आहे. त्यामुळं ही चौकडी अचूक जमून आली. हा चित्रपट केवळ नात्यांवर भाष्य करणारा नाही तर प्रत्येकाला स्वतःच्या आयुष्याची छबी दाखवणारा आहे. विश्वास, मोकळेपणा आणि जिव्हाळा हीच खरी नाती टिकवण्याची गुरुकिल्ली आहे, आणि तेच प्रेक्षकांना या कथेत अनुभवायला मिळेल.”

‘बिन लग्नाची गोष्ट’ चित्रपटाबद्दल : निर्माते नितीन वैद्य म्हणतात, “हा चित्रपट प्रेक्षकांचे मनोरंजन करतोच पण त्याचसोबत नात्यांविषयी नवा विचार करायलाही भाग पाडतो. आजची पिढी, त्यांचे जगणे, त्यातील आव्हाने आणि नात्यांमधला गोडवा हे सर्व यात प्रतिबिंबित झाले आहे. प्रेक्षकांनी हा सिनेमा नक्की पाहावा, कारण तो कधी हसवतो, कधी विचार करायला लावतो आणि नात्यांची गोडी नव्या पद्धतीने उलगडतो.” समीर कुलकर्णी लिखित या कथेचे दिग्दर्शन आदित्य इंगळे यांनी केलं असून, प्रिया बापट, उमेश कामत, निवेदिता सराफ, गिरीश ओक, सुकन्या मोने आणि संजय मोने यांच्या प्रभावी अभिनयामुळे या सिनेमात प्रेक्षकांना नात्यांचा नवा प्रवास अनुभवायला मिळेल असे दिग्दर्शकाचे म्हणणे आहे. गॉडगिफ्ट एंटरटेनमेंट प्रा. लि. आणि एस. एन. प्रॉडक्शन्स प्रस्तुत ‘बिन लग्नाची गोष्ट’ १२ सप्टेंबर रोजी प्रदर्शित होणार आहे.

