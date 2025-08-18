मुंबई - तृप्ती डिमरी तिच्या लूक आणि आगामी चित्रपटांमुळं नेहमीच चर्चेत असते. 'अॅनिमल' चित्रपटामुळं तिला खूप लोकप्रिया मिळाली. या चित्रपटामध्ये तिची सहाय्यक भूमिका होती, मात्र तिनं चित्रपटातील मुख्य अभिनेत्रीला देखील मागं टाकलं होतं.'अॅनिमल'च्या यशानंतर तिला बरेच प्रोजेक्ट मिळाले. अलीकडेच तृप्ती डिमरीचा 'धडक २' चित्रपट येऊन गेला. हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर फ्लॉप झाला होता. आता पुढं ती संदीप रेड्डी वंगाच्या 'स्पिरिट' चित्रपटामध्ये दिसणार आहे. या चित्रपटामध्ये तिच्याबरोबर प्रभास हा साऊथ कलाकार दिसणार आहे. सध्या हा चित्रपट खूप चर्चेत आहे.
तृप्ती डिमरीचा व्हिडिओ व्हायरल : आता तृप्ती डिमरी एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे, ज्यामध्ये ती विमानतळाबाहेर कथित बॉयफ्रेंड सॅम मर्चंटबरोबर असल्याची दिसत आहे. आता तृप्तीचा हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहे. दरम्यान व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये तृप्ती डिमरी निळ्या रंगाच्या कारमधून उतरताना दिसत आहे. यानंतर तिचा कथित बॉयफ्रेंड सॅम मर्चंट हा कार बाहेर येतो आणि अभिनेत्रीचं सामान ट्रंकमधून बाहेर काढून देतो. आता या अभिनेत्रीच्या व्हिडिओवर अनेकजण आपल्या प्रतिक्रिया देत आहेत.
तृप्ती डिमरीबद्दल : एका चाहत्यानं या व्हिडिओच्या कमेंट विभागात लिहिलं, 'रणबीर कपूर तुमचे लोकशन विचारत आहे.' दुसऱ्या एकानं लिहिलं, 'खूप छान दिसत आहे.' तसेच काहीजण या व्हिडिओवर हॉर्ट आणि फायर इमोजी शेअर करून तृप्तीवर प्रेमाचा वर्षाव करत आहेत. दरम्यान बऱ्याच दिवसांपासून तृप्ती डिमरी उद्योगपती सॅम मर्चंटला डेट करत आहे, जो एक मॉडेल देखील आहे. आतापर्यंत अभिनेत्रीनं आपल्या नात्याबद्दल कुठलीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. सॅम किंवा तृप्ती अनेकदा एकत्र दिसतात. दोघेही एकत्र सुट्टीवर देखील जातात. अलीकडेच, दोघांच्या सुट्टीतील काही फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाले होते. यानंतर त्याच्या नात्याबद्दल सोशल मीडियावर खूप चर्चा झाली होती. दोघांनीही वेगवेगळे एकाच ठिकाणाहून फोटो पोस्ट केले होते. यानंतर दोघेही सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय बनले होते.
