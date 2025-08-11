मुंबई - अभिनेता टायगर श्रॉफचे चाहते त्याच्या आगामी 'बागी ४' या चित्रपटाची बऱ्याच दिवसांपासून वाट पाहात आहेत. आता या चित्रपटाचं टीझर ११ ऑगस्ट रोजी निर्मात्यांनी रिलीज केलं आहे. 'बागी ४' चित्रपटाचा टीझर हा खूप आक्रमक शैलीतील आहे. आता टायगरचे चाहते त्याच्या आगामी चित्रपटासाठी खूप आतुर आहेत. दरम्यान साजिद नाडियाडवाला फिल्म्सनं आज टायगर श्रॉफच्या 'बागी ४' चित्रपटाचा टीझर रिलीज करून प्रेक्षकांना एक भेट दिली आहे. काल, एका पोस्टद्वारे निर्मात्यांनी सांगितलं होतं की 'बागी ४'चा टीझर ११ ऑगस्ट रोजी प्रदर्शित होईल. या चित्रपटाचा टीझर रक्तपातानं भरलेला आहे. यामध्ये टायगर श्रॉफ, संजय दत्त, सोनम बाजवा मुख्य भूमिकेत आहेत.
'बागी ४' टीझर रिलीज : दरम्यान टीझरची सुरुवात संजय दत्तपासून होते, यानंतर टायगर श्रॉफ सोनम बाजवाची आठवण करतो. नंतर रक्तपात सुरू होतो, यामध्ये टायगर म्हणतो की, लहानपणी त्यानं एक कथा ऐकली होती, एका नायक आणि खलनायकाबद्दल, तेव्हा त्याला माहित नव्हते की, त्याच्या कथेचा नायक आणि खलनायक तोच असेल. त्यानंतर संजय दत्त एखाद्याला निर्दयपणे मारताना दिसतो. त्यानंतर सोनम बाजवाची ओळख करून दिली जाते, ती एखाद्याला निर्दयपणे मारताना दिसते. हरनाज सिंधू देखील एखाद्याला मारताना दिसते. चित्रपटाचा टीझर खूप थरारक आहे. हा टीझर रिलीज होताच सोशल मीडियावर ट्रेंड होऊ लागला आहे.
'बागी ४' चित्रपटाबद्दल : 'बागी ४' चा टीझर पाहिल्यानंतर, प्रेक्षक ५ सप्टेंबरची वाट पाहत आहेत. टीझर पाहिल्यानंतर, प्रेक्षकांनी म्हटलं आहे की, हा टायगर श्रॉफचा ब्लॉकबस्टर चित्रपट असणार आहे. 'बागी ४' चित्रपट ५ सप्टेंबर रोजी रुपेरी पडद्यावर प्रदर्शित होणार आहे. टायगर श्रॉफ हा हरनाज सिंधू आणि सोनम बाजवाबरोबर पहिल्यांदा दिसणार आहे. या चित्रपटामध्ये संजय दत्त, टायगर श्रॉफ, हरनाज सिंधू आणि सोनम बाजवा हे अॅक्शनमोडमध्ये दिसणार आहेत. याशिवाय 'बागी ४' चित्रपटाचा ट्रेलर देखील लवकरच प्रेक्षकांना पाहायला मिळेल.
