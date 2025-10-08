२०२६ पासून युनायटेड किंग्डममध्ये तीन प्रमुख चित्रपटांचे चित्रीकरण करेल यश राज फिल्म्स...
यश राज फिल्म्स २०२६ पासून युनायटेड किंग्डममध्ये तीन चित्रपटाचं शूटिंग करणार आहे. आता याबद्दल घोषणा करण्यात आली आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 8, 2025 at 5:26 PM IST
मुंबई - भारतातील आघाडीची चित्रपट निर्मिती आणि वितरण कंपनी, यश राज फिल्म्स (YRF)नं पुष्टी केली की, ते २०२६ पासून युनायटेड किंग्डम (यूके)मध्ये तीन प्रमुख चित्रपटांचे चित्रीकरण करेल. या निर्णयामुळं यूकेमध्ये ३,००० हून अधिक रोजगार निर्माण होईल, आणि कोट्यवधी पौंडांची आर्थिक वाढ होईल. ही घोषणा ब्रिटनचे पंतप्रधान किएर स्टार्मर यांनी मुंबईत केली. या निमित्तानं पंतप्रधान स्टार्मर यांनी आज मुंबईतील यश राज स्टुडिओला भेट दिली. त्यांच्याबरोबर ब्रिटिश फिल्म इन्स्टिट्यूट, ब्रिटिश फिल्म कमिशन, पाइनवुड स्टुडिओ, एल्स्ट्री स्टुडिओ आणि सिविक स्टुडिओसह आघाडीच्या यूके चित्रपट संस्थांचे प्रतिनिधी होते. यश राज स्टुडिओ १२ ऑक्टोबर रोजी भारतात आपला २०वा वर्धापन दिन साजरा करत असल्यानं हा प्रसंग देखील महत्त्वाचा होता.
यश राज फिल्म्सचे मोठे पाऊल : पंतप्रधानांच्या दोन दिवसांच्या दौऱ्याचा उद्देश भारत आणि ब्रिटनमधील आर्थिक संबंध मजबूत करणे आहे. या अंतर्गत, दोन्ही देशांच्या सर्जनशील उद्योगांमधील सहकार्य अधिक दृढ करण्यासाठी देखील पावले उचलली जात आहेत. ब्रिटनचा चित्रपट उद्योग अर्थव्यवस्थेत दरवर्षी £१२ अब्ज योगदान देतो आणि देशभरात ९०,००० लोकांना रोजगार देतो. भारत हा जगातील सर्वात मोठा चित्रपट निर्माता आहे. यश राज फिल्म्सचे आठ वर्षांनंतर ब्रिटनमध्ये महत्त्वपूर्ण पाऊल टाकल्यानं भारत-ब्रिटन व्यापार कराराचा परिणाम आता दिसून येत असल्याचे दिसून येते. पंतप्रधान किएर स्टार्मर याबद्दल सांगितलं, "बॉलिवूड ब्रिटनमध्ये परतत आहे, सोबत नोकऱ्या, गुंतवणूक आणि नवीन संधी घेऊन येत आहे. ही भागीदारी भारत-ब्रिटन व्यापार कराराचा खरा उद्देश साकार करते, वाढ होणे, सांस्कृतिक संबंध मजबूत करणे आणि दोन्ही देशांच्या लोकांसाठी फायदा सुनिश्चित करणे."
अक्षय विधानी यांनी दिली माहिती : यश राज फिल्म्सचे सीईओ अक्षय विधानी यांनी यासंदर्भात सांगितलं, "ब्रिटन नेहमीच आमच्यासाठी खूप खास राहिला आहे. आमचे काही सर्वात प्रतिष्ठित चित्रपट, जसे की 'दिलवाले दुल्हनिया ले जायेंगे' (DDLJ) येथे चित्रित करण्यात आला. पंतप्रधान किएर स्टार्मर यांनी आमच्या स्टुडिओला भेट देऊन या भागीदारीवर स्वाक्षरी केल्याचा आम्हाला सन्मान आहे. आम्ही या संधीचा वापर भारत आणि ब्रिटनमधील कंटेंट निर्मितीमध्ये जागतिक सहकार्याच्या मार्गांवर चर्चा करण्यासाठी केला. 'डीडीएलजे'ची ३० वर्षे साजरी करण्यासाठी आम्ही युकेला परतत आहोत हे खूप खास आहे. आम्ही सध्या युकेमध्ये 'कम फॉल इन लव्ह' (सीएफआयएल) या चित्रपटाचे इंग्रजी रंगमंच संगीत तयार करत आहोत. युकेची पायाभूत सुविधा, तंत्रज्ञान आणि प्रतिभा अतुलनीय आहेत आणि आम्ही हे सर्जनशील नाते आणखी मजबूत करण्यास उत्सुक आहोत."
सचिव लिसा नंदी यांनी व्यक्त केल्या भावना : युकेच्या संस्कृती सचिव लिसा नंदी यांनी याबद्दल म्हटलं, "ब्रिटन आणि भारतातील चित्रपट उद्योग खरोखरच जागतिक दर्जाचे आहेत. दोन्ही देशांमधील सांस्कृतिक संबंध इतके खोल आहेत की, बॉलिवूड आणि ब्रिटिश स्टुडिओमधील सहकार्य पूर्णपणे नैसर्गिक आहे. युकेमध्ये या बॉलिवूड ब्लॉकबस्टर चित्रपटांचे चित्रीकरण केल्यानं आमच्या सर्जनशील उद्योगांना आणखी चालना मिळेल, जसे आम्ही आमच्या क्रिएटिव्ह इंडस्ट्रीज सेक्टर प्लॅनमध्ये वचन दिले आहे. आजची घोषणा भारत-युके सांस्कृतिक संबंधांमध्ये एका नवीन युगाची सुरुवात दर्शवते. यामुळं दोन्ही देशांमध्ये केवळ नवीन रोजगार आणि गुंतवणुकीच्या संधी निर्माण होतीलच, परंतु सर्जनशील देवाणघेवाणीलाही एक नवीन चालना मिळेल." दरम्यान दोन्ही देशांमधील सहकार्य अधिक मजबूत करण्यासाठी, ब्रिटिश फिल्म इन्स्टिट्यूट आणि नॅशनल फिल्म डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनएफडीसी) यांच्यात एक सामंजस्य करार (एमओयू) देखील केला जाईल, ज्यामुळं चित्रपट निर्मात्यांना संसाधने आणि प्रतिभा सामायिक करता येतील. तसेच हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, भूतकाळातील भारत-यूके सहकार्यांमध्ये 'स्लमडॉग मिलेनियर' सारख्या जागतिक यशांचा समावेश होता, ज्यानं फक्त £12 दशलक्ष बजेटमध्ये £300 दशलक्ष कमावले, यामुळं हे सिद्ध होते की, जेव्हा ब्रिटिश तंत्रज्ञान आणि भारतीय कथाकथन एकत्र येतात तेव्हा जागतिक स्तरावर त्याचा परिणाम असाधारण असतो.