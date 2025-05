ETV Bharat / entertainment

‘नाटू नाटू’ हा एकमेकांचा आदर करणाऱ्या दोन कलाकारांच्या मैत्रीचा सुंदर प्रवास होता : ज्युनियर एनटीआर! - SONG NATU NATU

ज्युनियर एनटीआर आणि राम चरण ( Film poster )

By ETV Bharat Entertainment Team Published : May 13, 2025 at 8:38 PM IST | Updated : May 13, 2025 at 8:49 PM IST 1 Min Read

मुंबई - तीनेक वर्षांपूर्वी प्रदर्शित झालेल्या एस एस राजामौली दिग्दर्शित 'आर आर आर' ने उपान्नाचं रेकॉर्ण्ड्स स्थापन केलं. त्याच्या हिंदी भाषेतील अवतारालाही अप्रतिम प्रतिसाद मिळाला. दक्षिणेतील सुपरस्टार आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर लोकप्रियता मिळवलेले अभिनेता ज्युनियर एनटीआर आणि राम चरण यांना संपूर्ण भारतात ओळख आणि प्रसिद्धी मिळाली. एस.एस. राजामौली यांच्या या ऐतिहासिक चित्रपटात त्यांनी साकारलेल्या भूमिका आणि त्यातील सशक्त सादरीकरण यानं जगभरात खळबळ उडवून दिली होती.



'आर आर आर' मध्ये ज्युनियर एनटीआर आणि राम चरण यांनी फक्त स्टंट्सच नाही, तर त्यांच्या भावनिक अभिनयानेही भूमिकांमध्ये प्राण फुंकले. त्यांची नृत्यकौशल्यं आणि आत्मविश्वासानं भरलेली स्क्रीन उपस्थिती यामुळे चित्रपटाला अधिक गती मिळाली. हा यशस्वी प्रवास त्यांच्या समर्पणाची आणि मेहनतीची साक्ष आहे.



या चित्रपटातील ‘नाटू नाटू’ हे गाणं, ज्यामध्ये ज्युनियर एनटीआर आणि राम चरण यांनी एकत्र जबरदस्त नृत्य सादर केलं, हे केवळ मनोरंजन नव्हे तर सांस्कृतिक पर्व बनलं. या गाण्याला ९५व्या अकादमी पुरस्कारांमध्ये ‘सर्वोत्कृष्ट ओरिजिनल साँग’ म्हणून सन्मान मिळाला आणि त्यामुळे भारतीय चित्रपटसृष्टीच्या इतिहासात एक सुवर्णक्षण नोंदवला गेला.

