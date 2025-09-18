ETV Bharat / entertainment

'द बॅड्स ऑफ बॉलिवूड' स्क्रिनिंगमध्ये बॉलिवूड स्टारचा दबदबा...

'द बॅड्स ऑफ बॉलिवूड' वेब सीरीज नेटफ्लिक्सवर प्रदर्शित झाली आहे. आता १७ सप्टेंबर रोजी या वेब सीरीजचं स्क्रिनिंग आयोजित करण्यात आलं होतं.

the bads of bollywood
'द बॅड्स ऑफ बॉलिवूड' ('द बॅड्स ऑफ बॉलिवूड' स्क्रीनिंग हाइलाइट्स (ANI))
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 18, 2025 at 3:35 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : आर्यन खानची पहिली वेब सीरीज 'द बॅड्स ऑफ बॉलिवूड' आज १८ सप्टेंबर रोजी नेटफ्लिक्सवर प्रदर्शित झाली. काल रात्री, १७ सप्टेंबर रोजी 'द बॅड्स ऑफ बॉलिवूड'चं स्पेशल स्क्रिनिंग आयोजित करण्यात आलं होतं, ज्यामध्ये अनेक बॉलिवूड स्टार्स उपस्थित होते. आर्यन खान त्याच्या संपूर्ण कुटुंबासह स्क्रिनिंगसाठी गेला होता. शाहरुख खान, गौरी खान, सुहाना खान आणि अबराम खान हे सर्वजण स्क्रिनिंगला खूपच आकर्षक दिसत होते. 'द बॅड्स ऑफ बॉलिवूड'ची संपूर्ण स्टारकास्ट देखील यावेळी उपस्थित होती, मात्र या वेब सीरीजमध्ये दिसलेले कलाकार सलमान खान आणि आमिर खान स्क्रिनिंगला अनुपस्थित होते.

'द बॅड्स ऑफ बॉलिवूड'च्या स्क्रिनिंगला 'या' स्टार्सनं लावली हजेरी : 'द बॅड्स ऑफ बॉलिवूड'च्या स्टारकास्टमध्ये लक्ष्य, राघव, सहेर बंबा, रजत बेदी, मनोज पाहवा आणि इतर कलाकार हजर होते. दरम्यान आकाश अंबानी त्याची पत्नी श्लोकाबरोबर आणि अनंत अंबानी त्याची पत्नी राधिका मर्चंटसह या कार्यक्रमात गेला होता. बॉलिवूड स्टार्समध्ये रणबीर कपूर त्याची पत्नी आलिया भट्टबरोबर दिसला. राजकुमार हिरानी, फराह खान, ​​अजय देवगण, काजोल, अ‍ॅटली, विक्की कौशल, तमन्ना भाटिया, माधुरी दीक्षित, अनन्या पांडे, निर्माता भूषण कुमार श्रीराम नेने, शनाया कपूर, मीरा राजपूत, ओहरी, ईशा अंबानी, नव्या नवेली आणि बॉबी देओल त्याची पत्नी तान्या देओल आणि मुलगा आर्यमान देओलसह पोहोचले होते.

'द बॅड्स ऑफ बॉलिवूड' वेब सीरीजबद्दल : सलमान खानचे पुतणे (अरबाज खान आणि सोहेल खानची मुले) देखील स्क्रिनिंगला उपस्थित होते. हृतिक रोशनची पूर्वाश्रमाची पत्नी सुझान खान तिचा प्रियकर अर्सलानबरोबर या कार्यक्रमात दिसली. 'द बॅड्स ऑफ बॉलिवूड' ही वेब सीरीज चित्रपटसृष्टीतील कलाकारांच्या संघर्षांवर आणि घराणेशाहीवर आधारित आहे. या सीरीजमध्ये ड्रामा, अ‍ॅक्शन, कॉमेडी आणि थ्रिल्स प्रेक्षकांना पाहायला मिळेल. आर्यन खानसह सीरीजचं लेखन बिलाल सिद्दीकी आणि मानव चौहान यांनी केलंय. या चित्रपटाच्या स्टारकास्टमध्ये लक्ष्य लालवानी, सहेर बंबा, बॉबी देओल, आणि राघव जुयाल यांचा समावेश आहे. या सीरीजची निर्मिती शाहरुख खानची पत्नी गौरी खान यांनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंटच्या बॅनरखाली केली आहे. या सीरीजचा हा पहिला सीझन आहे, ज्यामध्ये सहा भाग आहेत.

हेही वाचा :

  1. आर्यन खान दिग्दर्शित 'द बॅड्स ऑफ बॉलिवूड'चा प्रीव्ह्यू आला समोर, सलमान खान आणि रणवीर सिंगची दिसली झलक...
  2. बॉलिवूड स्टार शाहरुख खाननं त्याचा मुलगा आर्यन खानला अधिकृतपणे केलं लॉन्च...

For All Latest Updates

TAGGED:

THE BADS OF BOLLYWOODCELEBS ATTENDED SCREENINGSRK FAMILYद बॅड्स ऑफ बॉलिवूडTHE BADS OF BOLLYWOOD

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

कर्नाटक स्टाईल टोमॅटो चटणी; जेवणाची चव द्विगुणीत करण्यासाठी सर्वोत्तम

टाटा अल्ट्रॉझला भारत एनसीएपी क्रॅश टेस्टमध्ये 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग; सर्वात सुरक्षित हॅचबॅक

किआ EV6 vs ह्युंदाई आयोनिक 5: रेंज, किंमत आणि कामगिरीच्या बाबतीत कोणती कार आहे सर्वोत्तम?

सीएमएफ हेडफोन प्रो 29 सप्टेंबरला भारतात होणार लॉंच

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.