मुंबई - बॉलिवूडचा बादशाह शाहरुख खाननं त्याचा मोठा मुलगा आर्यन खानला औपचारिकपणे लॉन्च केलं आहे. २० ऑगस्ट रोजी आर्यनच्या पहिल्या दिग्दर्शित वेब सीरीजचा प्रिव्ह्यू प्रदर्शित झाला आहे. प्रिव्ह्यू लॉन्च इव्हेंटमध्ये आर्यननं त्याचे पहिले सार्वजनिक भाषण दिलं. तो भाषण देत असताना खूप घाबरलेला होता. या भाषणात त्यानं सांगितलं की, तो या दिवसाची तयारी खूप दिवसांपासून करत होता. 'द बॅड्स ऑफ बॉलिवूड'च्या प्रिव्ह्यू लॉन्च इव्हेंटमध्ये शाहरुख खान त्याच्या कुटुंबासह पोहोचला. या कार्यक्रमाचे अनेक व्हिडिओ समोर आले आहेत. एका व्हिडिओमध्ये, किंग खान त्याच्या मुलाची लोकांशी ओळख करून देताना दिसत आहे. आता सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या या व्हिडिओनं सर्वांची मन जिंकली आहेत.
व्हायरल व्हिडिओमध्ये काय आहे? : व्हायरल व्हिडिओमध्ये, शाहरुख खान त्याचा मुलगा आर्यनची ओळख एका भव्य शैलीत करून देतो आणि त्याला स्टेजवर आमंत्रित करतो. स्टेजवर पोहोचल्यावर, आर्यननं त्याच्या आयुष्यातील पहिलं भाषण दिलं आहे. यासाठी तो किती घाबरलेला आहे, हे त्यानं उघड केलं. त्यानं सांगितलं, हो की तो इतका घाबरलेला होता की, त्यानं टेलीप्रॉम्प्टर आणि त्याच्या वडिलांची मदतही घेतली.'द बॅड्स ऑफ बॉलिवूड'च्या प्रिव्ह्यू लॉन्च इव्हेंटमध्ये स्टेजवरून लोकांना संबोधित करताना आर्यन खान म्हणतो, "आज मी खूप घाबरलो आहे, कारण आज मी पहिल्यांदाच तुमच्या सर्वांसमोर स्टेजवर आलो आहे. आणि म्हणूनच मी दोन दिवसांपासून या भाषणाचा पुन्हा पुन्हा सराव करत होतो. खरं तर, मी इतका घाबरलो आहे की, मी ते टेलीप्रॉम्प्टरवर लिहिले देखील आहे. जर इथे वीज गेली तर मी ते कागदाच्या तुकड्यावर लिहून देखील आणले आहे, तेही टॉर्चबरोबर. आणि तरीही जर मी चूक केली तर ते माझे वडील आहेत."
'द बॅड्स ऑफ बॉलिवूड'चे कलाकार आणि क्रू : यादरम्यान, कॅमेरा किंग खानकडे वळतो आणि सुपरस्टार त्याच्या मुलाला मदत करण्यासाठी त्यानं आपल्या पाठीवर भाषणाची स्क्रिप्ट ही चिटकलेली असते. आर्यन खान पुढं लोकांसमोर हात जोडून म्हणतो, "जर एवढं सगळं करूनही मी चूक केली असेल तर मला माफ करा, ही माझी पहिलीच वेळ आहे." आर्यन खानच्या शोमध्ये रजत बेदी आणि गौतमी कपूर यांच्यासोबत बॉबी देओल, लक्ष्य, सहेर बंबा, मनोज पाहवा, मोना सिंग, मनीष चौधरी, राघव जुयाल, अन्या सिंग आणि विजयंत कोहली यांच्या भूमिका आहेत. रेड चिलीज एंटरटेनमेंटच्या बॅनरखाली गौरी खाननं ही वेब सीरीज तयार केली आहे. आर्यन खाननं सह-निर्माते बिलाल सिद्दीकी आणि मानव चौहान यांच्याबरोबर 'द बॅड्स ऑफ बॉलिवूड'ची निर्मिती आणि दिग्दर्शन केलं आहे आणि तिघांनीही त्याचं लेखन केलंय. हा शो १८ सप्टेंबरपासून प्रीमियर होणार आहे.
