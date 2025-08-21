ETV Bharat / entertainment

आर्यन खान दिग्दर्शित 'द बॅड्स ऑफ बॉलिवूड'चा प्रीव्ह्यू आला समोर, सलमान खान आणि रणवीर सिंगची दिसली झलक... - THE BADS OF BOLLYWOOD PREVIEW

'द बॅड्स ऑफ बॉलिवूड'चा प्रीव्ह्यू हा समोर आला आहे. आता आर्यन खाननं बॉलिवूड इंडस्ट्रीची गुपिते उघड केली आहेत.

मुंबई : अभिनेता शाहरुख खानचा मुलगा आर्यन खान लिखित आणि दिग्दर्शित 'द बॅड्स ऑफ बॉलिवूड'चा प्रीव्ह्यू बुधवार २० जुलै रोजी प्रदर्शित झाला आहे. हा चित्रपट इंडस्ट्रीचे अंतर्गत पैलू दाखवतो. प्रीव्ह्यूमध्ये शोमध्ये दिसणाऱ्या स्टार्सची देखील ओळख करून दिली आहे. 'द बॅड्स ऑफ बॉलिवूड'च्या निर्मात्यांनी २० ऑगस्ट रोजी शोचा प्रीव्ह्यू रिलीज केला. हा प्रीव्ह्यू सोशल मीडियावर शेअर करताना कॅप्शनमध्ये त्यांनी लिहिलं आहे,'खूप हार्ड आणि खूप हर्ट पण. १८ सप्टेंबर रोजी नेटफ्लिक्सवर 'द बॅड्स ऑफ बॉलिवूड पाहा.' 'द बॅड्स ऑफ बॉलिवूड'मध्ये हिंदी चित्रपटसृष्टीतील ग्लॅमर आणि काळी बाजू दाखवण्यात आली आहे. हा शो झोया अख्तरच्या 'लक बाय चान्स' चित्रपटाची थोडीशी आठवण करून देतो, ज्यामध्ये बॉलिवूडच्या मोठ्या आणि स्पर्धेतून एक बाहेरील व्यक्ती उदयास येतो.

'द बॅड्स ऑफ बॉलिवूड'चा प्रीव्ह्यू : 'द बॅड्स ऑफ बॉलिवूड'मध्ये एका नवीन सुपरस्टार, आसमान सिंगचे आगमन पाहायला मिळते, ज्याची भूमिका लक्ष्यनं साकारली आहे, जी बॉलिवूडची नवी हार्टथ्रोब आहे. प्रीव्ह्यूमध्ये बॉबी देओल हिंदी चित्रपटसृष्टीचा सुपरस्टार म्हणून दाखवण्यात आला आहे. आसमान सुपरस्टारच्या मुलीशी रोमान्स करताना दिसत आहे. यामध्ये, राघव जुयाल 'हिरोच्या जिवलग मित्राची' भूमिका साकारत आहे. तसेच सेहर बंबाला 'नेपोकिड' म्हणून सादर करण्यात आलं आहे आणि असे दिसते की, बॉबी देओल मालिकेत तिच्या वडिलांची भूमिका साकारत आहे. तसेच वेब सीरीजमध्ये

'द बॅड्स ऑफ बॉलिवूड' दिसणार मोठे स्टार : करण जोहर एका छोटीशी भूमिका साकारत आहे आणि असे दिसते की, तो प्रत्येक वळणावर अपशब्द वापरणाऱ्या बॉलिवूड निर्मात्यांवर टीका करत आहे. या प्रीव्ह्यूमध्ये करण व्यतिरिक्त, सलमान खान आणि रणवीर सिंग देखील कॅमिओमध्ये दिसत आहेत, जो त्याच्या 'बहुत हार्ड' या ओळीची पुनरावृत्ती करतो. आसमानला तुरुंगातही दाखवण्यात आलं आहे, जिथे एक पोलीस त्याला सांगताना दिसतो, 'टेन्शन नहीं लेने का, आत जाकर लोग और भी फेमस होते जाते हैं.' अपेक्षेप्रमाणे, हा शो मोठ्या बजेटमध्ये बनवण्यात आला आहे, ज्यामध्ये व्हिएफएक्सच्या माध्यामातून स्क्रीनवर गाड्या उडल्या जात आहेत आणि असे दिसते की, या प्रोजेक्टचे प्रोडक्शन व्हॅल्यू वाढवण्यासाठी कोणतीही कसर सोडली गेली नाही.

'द बॅड्स ऑफ बॉलिवूड' कलाकार आणि क्रू : आर्यन खानच्या शोमध्ये रजत बेदी आणि गौतमी कपूरसह बॉबी देओल, लक्ष्य, सहेर बंबा, मनोज पाहवा, मोना सिंग, मनीष चौधरी, राघव जुयाल, अन्या सिंग आणि विजयंत कोहली यांच्या भूमिका आहेत. रेड चिलीज एंटरटेनमेंटच्या बॅनरखाली गौरी खाननं ही वेब सीरीज तयार केली आहे. आर्यन खाननं सह-निर्माते बिलाल सिद्दीकी आणि मानव चौहान यांच्यासह 'द बॅड्स ऑफ बॉलिवूड'ची निर्मिती आणि दिग्दर्शन केलंय आणि याची कहाणी तिघांनी मिळून लिहिली आहे. हा शो १८ सप्टेंबर रोजी प्रीमियर होईल.

