तेजा सज्जा स्टारर 'मिराई' चित्रपट ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर होईल रिलीज, वाचा सविस्तर...

तेजा सज्जाचा 'मिराई' ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर प्रदर्शित होणार आहे. आता हा चित्रपट कधी कुठे पाहायला मिळेल याबद्दल आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत.

Mirai movie
'मिराई' चित्रपट ('मिराई' चित्रपटांचं ओटीटी रिलीज (पोस्टर))
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 8, 2025 at 11:02 AM IST

1 Min Read
मुंबई - साऊथ अभिनेता तेजा सज्जाचा अ‍ॅक्शन-अ‍ॅडव्हेंचर 'मिराई' चित्रपटामुळे पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. त्याचा चित्रपट १२ सप्टेंबर रोजी रुपेरी पडद्यावर रिलीज झाला होता. हा चित्रपट अनेकांना खूप पसंत पडला. दरम्यान 'मिराई' चित्रपट ओटीटीवर रिलीज होण्यासाठी सज्ज आहे. या चित्रपटाचं दिग्दर्शन कार्तिक घट्टामनेनी यांनी केलं आहे. हा चित्रपट कधी रिलीज होईल याबद्दल आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत. आता प्रेक्षक हा चित्रपट घरी बसून पाहू शकणार आहे.

'मिराई' ओटीटीवर कधी आणि कुठे प्रदर्शित होईल? : 'मिराई' थिएटरमध्ये रिलीज होऊन एक महिना उलटण्यापूर्वीच हा चित्रपट प्रेक्षकांना ओटीटीर पाहायला मिळेल. तेजा सज्जा स्टारर 'मिराई' १० ऑक्टोबरपासून जिओ हॉटस्टारवर स्ट्रीम होणार आहे. याबद्दल अधिकृत घोषणा करताना जिओ हॉटस्टारवर आपल्या सोशल मीडिया अकाउंटवर लिहिलं, 'नऊ शास्त्रे. अनंत शक्ती. विश्वाचे रक्षण करण्यासाठी एक सुपरयोद्धा. भारताचा स्वतःचा सुपरहिरो, 'मिराई' तुमच्या घरी येत आहे. १० ऑक्टोबरपासून जिओ हॉटस्टारवर 'मिराई' रिलीज होत आहे.' दरम्यान या चित्रपटाचा सोशल मीडियावर एक नवीन ट्रेलर रिलीज करण्यात आला आहे. यामध्ये असं लिहिलंय, 'या १० ऑक्टोबर रोजी, 'मिराई'सह भारताच्या स्वतःच्या सुपरहिरोचे तुमच्या घरात स्वागत करा. धर्माच्या या महाकाव्य युद्धाचा अनुभव घेण्यासाठी आम्ही विश्व तुमच्याकडे घेऊन येत आहोत! हा चित्रपट तेलुगू, तमिळ, मल्याळम आणि कन्नड भाषेत प्रदर्शित होईल.'

'मिराई' चित्रपटाची स्टार कास्ट : 'मिराई' चित्रपटाची निर्मिती मीडिया फॅक्टरीसाठी टीजी विश्व प्रसाद आणि कृती प्रसाद यांनी केली आहे. या चित्रपटात तेजा सज्जा हा मुख्य भूमिकेत आहे. याशिवाय 'मिराई'मध्ये जगपती बाबू, मंचू मनोज, जयराम, श्रिया सरन आणि रितिका नायक यांनी विशेष भूमिका केल्या आहेत. तेजा सज्जाचा हा चित्रपट चित्रपटगृहामध्ये जवळपास २१-२४ दिवसांपेक्षा जास्त काळ चालला. या चित्रपटानं भारतात ९२ कोटींहून अधिक कमाई केली आहे. याशिवाय जगभरात या चित्रपटानं १०० कोटींहून अधिक कमाई केली आहे. दरम्यान तेजा सज्जाच्या 'हनुमान'नंतर हा चित्रपटही त्याचा मोठा हिट ठरला आहे.

