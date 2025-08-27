मुंबई : भारतीय कपड्यांबद्दल आणि पारंपारिक हस्तकलांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या तान्या मित्तल, एक उद्योजक, सामाजिक कार्यकर्त्या आणि फॅशन प्रेमी आहेत, त्यांचा असा विश्वास आहे की, साडी ही फक्त एक ड्रेस नाही तर एक ओळख आहे. तिच्या प्रवेशाबद्दल बोलताना तान्या म्हणाली होती, "मी माझ्या लक्झरी वस्तू मागे सोडत नाहीये, मी माझे दागिने आणि ८०० हून अधिक साड्या घरात घेऊन जात आहे. प्रत्येक दिवसासाठी, मी ३ साड्या घालण्याचा निर्णय घेतला आहे, ज्या मी दिवसभर बदलत राहीन." 'बिग बॉस १९' हा शो सध्या खूप चर्चेत आहे. या शोमध्ये अनेक स्टार्स सहभागी झाले आहेत.
तान्या मित्तलला घराबाहेर काढण्यासाठी मिळाले नामांकन : या सीझनच्या 'घरवालों की सरकार' थीममध्ये गौरव खन्ना, अमल मलिक, अवेज दरबार, अशनूर कौर, मृदुल तिवारी, नगमा मिराजकर, कुनिका सदानंद, बसीर अली, अभिषेक बजाज, तान्या मित्तल, झीशान कादरी, नेहल चुडास्मा, नतालिया जानोझेक, प्रणीत मोरे, फरहाना भट्ट आणि नीलम गिरी यांचा समावेश आहे. या आठवड्यात तान्याला तिच्या सह-स्पर्धकांनी घराबाहेर काढण्यासाठी नामांकन दिले आहे. गौरव खन्ना, नीलम गिरी, नतालिया, अभिषेक बजाज, झीशान कादरी आणि प्रणीत मोरे यांसारख्या सदस्यांनी तिला नामांकन दिले आहे.
तान्या मित्तल झाली ट्रोल : सध्या तान्या तिच्या विचित्र टिप्पण्यांमुळे चर्चेत आहे. सोशल मीडियावर तिच्या एका विधानामुळं ती विनोदाचा विषय बनली आहे, तिला 'मॅडम' म्हणायचं असं तिनं सांगितलं होतं. याशिवाय तिला तिचे कुटुंब 'बॉस' म्हणून संबोधते, असंही तिनं म्हटलं आहे. नामांकन मिळाल्यानंतर तान्या अश्रू ढाळताना दिसली. तिनं सांगितले की, तिला सर्वात जास्त दुःख प्रणीत मोरे आणि मृदुल तिवारी यांनी नामांकन दिले होते, ज्यांना ती मैत्रीण मानत होती. सध्या, घरातील सदस्यांनी बाहेर काढलेली अभिनेत्री फरहाना भट्ट शोच्या गुप्त खोलीत आहे. बिग बॉसनं तिला इतर स्पर्धकांना नामांकित करताना घरातील सदस्यांनी दिलेल्या कारणांवर तिचे मत मांडण्यास सांगितले होतं. तसेच 'बिग बॉस १९' जिओहॉटस्टार आणि कलर्सवर प्रसारित होतं आहे.
