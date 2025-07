ETV Bharat / entertainment

पा. रंजीत यांच्या चित्रपटाच्या सेटवर स्टंटमॅनचं निधन, तामिळ अभिनेता विशालनं केली पुष्टी... - STAUTMAN RAJUS DEATH

तामिळ अभिनेता विशाल ( Tamil Actor Vishal (ETV Bharat) )

Published : July 14, 2025 at 11:17 AM IST | Updated : July 14, 2025 at 11:52 AM IST

मुंबई : चित्रपटसृष्टीतून एक दुःखद बातमी समोर आली आहे. पा. रंजीत यांच्या चित्रपटाच्या सेटवर एका दुःखद अपघातात लोकप्रिय स्टंटमॅन राजूचा मृत्यू झाला आहे. १३ जुलै रोजी राजू कारमधील स्टंट करत असताना हा अपघात झाला. तमिळ अभिनेता विशालनं त्याच्या एक्सवर मृत्यूच्या बातमीची पुष्टी केली. या दुःखद घटनेनं साऊथ चित्रपटसृष्टी हादरून गेली आहे. आता अनेक मोठ्या प्रॉडक्शन हाऊसनेही त्याला श्रद्धांजली वाहिली आहे. याशिवाय राजूच्या मित्रांनी देखील त्याला सोशल मीडियाच्या माध्यामातून निधनाबद्दल शोक व्यक्त केला आहे. तमिळ अभिनेता विशालनं स्टंटमॅनच्या निधनाबद्दल केलं दुःख : राजूबरोबर अनेक प्रोजेक्टमध्ये काम करणारा विशालनं आता निधनाबद्दल दुःख व्यक्त केलंय. विशालनं आपल्या पोस्टमध्ये लिहिलं, 'जॅमी @arya_offl आणि @beemji रंजीत यांच्या चित्रपटासाठी कार फ्लिप सीन करताना आज स्टंट कलाकार राजूचं निधन झालं, हे पचवणे खूप कठीण आहे. मी राजूला इतक्या वर्षांपासून ओळखतो. त्यानं माझ्या चित्रपटांमध्ये अनेक धोकादायक स्टंट केले आहेत. तो खूप धाडसी माणूस आहे. तुमच्याबद्दल माझ्या मनापासून सहानुभूती आहे आणि त्याच्या आत्म्याला शांती लाभो. देव त्याच्या कुटुंबाला या दुःखाच्या वेळी अधिक शक्ती देवो. फक्त या ट्विटसाठीच नाही, तर मी त्याच्या कुटुंबाच्या भविष्यासाठी नक्कीच असेन कारण, मी त्याच चित्रपट उद्योगातून आहे आणि इतक्या चित्रपटांमध्ये त्याच्या योगदानाबद्दल त्याचे आभार मानतो. माझ्या मनाच्या तळापासून आणि ते माझे कर्तव्य मानून, मी त्याला माझा पाठिंबा देतो. देव त्याचं आणि त्याच्या कुटुंबाचं चांगलं करो.'

प्रत्येक चित्रपटात स्टंटसाठी राजू ही पहिली होती पसंती : लोकप्रिय स्टंट कोरिओग्राफर सिल्वा यांनीही इंस्टाग्रामवर राजूच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त केला. त्यांनी लिहिलं, 'आमच्या महान कार जंपिंग स्टंट कलाकारांपैकी एक, एसएम राजूचं आज कार स्टंट करताना निधन झाले. आमचे स्टंट युनियन आणि भारतीय चित्रपट उद्योग त्यांची आठवण काढेल.' आतापर्यंत अभिनेता आर्य आणि दिग्दर्शक पा. रंजीत यांनी या घटनेबाबत कोणतेही अधिकृत विधान केलेले नाही. राजू हा कॉलीवूड इंडस्ट्रीमध्ये त्याच्या साहसी स्टंटसाठी ओळखला जात होता आणि गेल्या काही वर्षांत तो अनेक चित्रपटांचा भाग होता.

