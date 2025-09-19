तमिळ कॉमेडियन रोबो शंकर यांचं ४६व्या वर्षी निधन, सीएम स्टॅलिन आणि कमल हासनसह कलाकारांनी व्यक्त केला शोक...
तमिळ अभिनेता आणि विनोदी कलाकार रोबो शंकर यांचं वयाच्या ४६व्या वर्षी निधन झालं आहे.
मुंबई : चित्रपटसृष्टीत पुन्हा एकदा शोककळा पसरली आहे. तमिळ चित्रपटसृष्टीतील लोकप्रिय विनोदी कलाकार रोबो शंकर यांचे १८ सप्टेंबर रोजी वयाच्या ४६ व्या वर्षी निधन झालंय. मृत्यूपूर्वी, अभिनेता एका चित्रपटाच्या सेटवर बेशुद्ध पडला होता. अनेक अवयव निकामी झाल्यामुळं त्यांचं निधन झालं. डॉक्टरांनी खूप प्रयत्न केला मात्र ते त्याचे प्राण वाचवू शकले नाहीत. चित्रपटसृष्टीत रोबो शंकरच्या निधनावर शोक व्यक्त केल्या जात आहे. तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन आणि अनेक बॉलिवूड कलाकारांनी पोस्ट शेअर करून आपले दु:ख व्यक्त केलं आहे.
मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांनी आदरांजली वाहिली : तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांनीही रोबो शंकर यांच्या निधनाबद्दल म्हटलं की, 'अभिनेता रोबो शंकर यांच्या निधनानं मला खूप दुःख झालं आहे. एका छोट्या रंगमंचापासून सुरुवात करून त्यांनी तामिळनाडूतील लोकांचे प्रचंड मनोरंजन केलं, टेलिव्हिजन आणि चित्रपटसृष्टीत त्यांचा प्रवास वाढवला. त्यांच्या शोकग्रस्त कुटुंबातील सदस्यांना आणि चित्रपट क्षेत्रातील व्यक्तींना मी माझ्या मनःपूर्वक संवेदना आणि सहानुभूती व्यक्त करतो.'
" திரைக்கலைஞர் திரு. ரோபோ சங்கர் அவர்கள் மறைவெய்திய செய்தியறிந்து வருத்தமுற்றேன்.— CMOTamilNadu (@CMOTamilnadu) September 18, 2025
அவரை இழந்து வாடும் குடும்பத்தினருக்கு எனது ஆழ்ந்த இரங்கல்" என மாண்புமிகு முதலமைச்சர் @mkstalin அவர்கள் தெரிவித்துள்ளார். pic.twitter.com/KPivVrqTEL
Tamil actor and comedian Robo Shankar passes away after being admitted in a critical condition two days ago, GEM Hospital confirms. pic.twitter.com/YQOGr7b0sg— ANI (@ANI) September 18, 2025
திரைக்கலைஞர் சகோதரர் ரோபோ சங்கர் அவர்கள் மறைவுற்றார் என்ற செய்தியறிந்து வருத்தமுற்றோம்.— Udhay (@Udhaystalin) September 18, 2025
அவர்களது இல்லத்தில் வைக்கப்பட்டிருந்த ரோபோ சங்கர் அவர்களின் திருவுடலுக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினோம்.
மேடைக் கலைஞராக வாழ்க்கைப் பயணத்தைத் தொடங்கி - சின்னத்திரையில் சாதித்து -… pic.twitter.com/gip3hHPvQd
ரோபோ சங்கர்— Kamal Haasan (@ikamalhaasan) September 18, 2025
ரோபோ புனைப்பெயர் தான்
என் அகராதியில் நீ மனிதன்
ஆதலால் என் தம்பி
போதலால் மட்டும் எனை விட்டு
நீங்கி விடுவாயா நீ?
உன் வேலை நீ போனாய்
என் வேலை தங்கிவிட்டேன்.
நாளையை எமக்கென நீ விட்டுச்
சென்றதால்
நாளை நமதே.
RIP🙏🏽 pic.twitter.com/Aa27qDZAAT— VijaySethupathi (@VijaySethuOffl) September 18, 2025
Deeply saddened to hear about the demise of Robo Shankar— Raghava Lawrence (@offl_Lawrence) September 18, 2025
His contribution to entertainment will always be remembered. My heartfelt condolences to his family. May his soul rest in peace. pic.twitter.com/1ugNUpvnRO
रोबो शंकर यांचं निधन : तामिळनाडूचे उपमुख्यमंत्री उदयनिधी स्टॅलिन यांनी एक्सवर रोबो शंकर यांच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त केला. त्यांनी लिहिलं, 'आम्ही त्यांच्या निवासस्थानी त्यांच्या पार्थिवावर पुष्पहार अर्पण करून त्यांना श्रद्धांजली वाहिली. भाऊ रोबो शंकर खरोखरच अद्भुत होते, त्यांनी रंगमंच कलाकार म्हणून आपला प्रवास सुरू केला, छोट्या पडद्यावर यश मिळवलं आणि चित्रपटांमध्ये त्यांच्या विनोदानं तमिळ प्रेक्षकांचं मनोरंजन केलं.' विजय सेतुपती यांनी रोबो शंकरचा फोटो शेअर केला आणि हात जोडून इमोजीसह आरआयपी ( RIP) लिहिलंय. दक्षिणातील सुपरस्टार कमल हासन यांनी रोबो शंकर यांना भावनिक श्रद्धांजली वाहिली आहे. अभिनेत्यानं आपल्या पोस्टमध्ये लिहिलं आहे की, 'रोबो शंकर, माझ्या शब्दकोशात एक टोपणनाव आहे, तू एक चांगला माणूस आहेस, तू माझ्या धाकट्या भावासारखा आहेस, तू मला सोडून जाशील का? तुझे काम झाले, तू गेलास, माझे काम अपूर्ण आहे, तू येणारी उद्या आमच्यासाठी सोडून गेला, यामुळं उद्या ही आमची आहे.'
Probably the most iconic comedy scene in my films..— VISHNU VISHAL - VV (@TheVishnuVishal) September 18, 2025
Without him, it wouldn't have been this memorable...
Rest in peace, #RoboShankar.
Tamil cinema will definitely miss a talent like you... pic.twitter.com/LLIiVCw4SD
#RIPRoboShankar— Devanayagam (@Devanayagam) September 18, 2025
Absolutely shocking😲 Deeply saddened to hear about the demise of #RoboShankar. His contribution to cinema & his humour style will always be cherished.
Our heartfelt condolences to his family. May his soul rest in eternal peace 🙏🏼 pic.twitter.com/4xpu6jyfSp pic.twitter.com/BbEeQA0HgV
It aches to see how destructive choices over time can erode health. A great talent gone too soon. My deepest condolences to his family and fans. #RoboShankar— Karthi (@Karthi_Offl) September 18, 2025
रोबो शंकरच्या निधनामुळं स्टार्स निराश : दरम्यान अभिनेता-दिग्दर्शक राघव लॉरेन्स यांनी पोस्ट केली, 'रोबो शंकर यांच्या निधनाबद्दल ऐकून खूप दुःख झालं. मनोरंजनातील त्यांचं योगदान नेहमीच लक्षात राहील. त्यांच्या कुटुंबाप्रती माझ्या मनापासून संवेदना. त्यांच्या आत्म्याला शांती लाभो.' अभिनेता कार्ती यांच्या पोस्टमध्ये असं लिहिलं आहे, 'काळाबरोबर आरोग्य कसे विनाशकारी निर्णय घेऊ शकतात हे पाहून दुःख झालं आहे. एक महान प्रतिभा खूप लवकर गेला. त्यांच्या कुटुंबाप्रती आणि चाहत्यांबद्दल माझी मनापासून संवेदना, रोबो शंकर.' अभिनेता-निर्माता विष्णू विशाल यांनी त्यांच्या 'वेलाईनू वंधुत्ता वेल्लैकरन' या चित्रपटातील रोबो शंकरच्या एका आयकॉनिक कॉमेडी सीनचा स्क्रीनशॉट शेअर केला आणि लिहिलं, 'कदाचित माझ्या चित्रपटांमधील सर्वात आयकॉनिक कॉमेडी सीन... त्याच्याशिवाय ते इतके संस्मरणीय नसते... रोबो शंकरला श्रद्धांजली, तमिळ चित्रपटसृष्टीला तुमच्यासारख्या प्रतिभेची उणीव नक्कीच भासेल.' अभिनेत्री सिमरन यांनी इंस्टाग्रामवर एका संदेशात लिहिलं, 'लाखो लोकांना हास्य देणाऱ्या प्रतिभेच्या रोबो शंकरच्या निधनानं खूप दुःख झालं आहे. तुमची उणीव भासेल. या कठीण काळात त्यांच्या कुटुंबाला संवेदना आणि शक्ती. ओम शांती.'
अंत्यसंस्कार कधी होतील? : रोबो शंकर यांचं पार्थिव आज रात्री, १९ सप्टेंबर रोजी त्यांच्या चेन्नई येथील घरी नेले जाईल. यानंतर शुक्रवारी आज त्यांचा अंतिम संस्कार करण्यात येईल. चित्रपटातील कलाकार, सहकलाकार आणि चाहत्यांचा मोठा आणि छोटा गट अभिनेत्याच्या घरी जमून त्यांना श्रद्धांजली वाहतील आणि त्यांना अंतिम निरोप देतील. अभिनेत्याच्या पश्चात त्यांची पत्नी प्रियंका रोबो शंकर, मुलगी इंद्रजा शंकर असं कुटुंब आहे.