'तारक मेहता का उल्टा चष्मा'मध्ये १७ वर्षांनंतर आला मोठा ट्विस्ट, वाचा सविस्तर... - TAARAK MEHTA KA OOLTAH CHASHMAH

'तारक मेहता का उल्टा चष्मा' हा शो अनेकांना आवडतो. या शोमध्ये एक नवीन ट्विस्ट आला आहे. आता या शोमध्ये कोणाची एंट्री झाली याबद्दल जाणून घ्या...

तारक मेहता का उल्टा चष्मा ('तारक मेहता का उल्टा चष्मा'चं पोस्टर)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 19, 2025 at 4:19 PM IST

2 Min Read

मुंबई : 'तारक मेहता का उल्टा चष्मा' गेल्या १७ वर्षांपासून प्रेक्षकांचे मनोरंजन करत आहे. या शोमधील गोकुलधाम सोसायटी ही प्रेक्षकांना खूप पसंत आहे. या सोसायटीमध्ये विविध संस्कृती आणि पार्श्वभूमीतील काही निवडक कुटुंबे राहतात. १७ वर्षांपासून या शोमधील कुटुंबे बदलली नाही. इतक्या वर्षांनंतर निर्मात्यांनी शोमध्ये एक नवीन ट्विस्ट आणला आहे. शोच्या टीआरपीला गती आणण्यासाठी शोच्या निर्मात्यांनी एक छोटासा प्रयत्न केला आहे. हा नवीन प्रयोग यशस्वी होईल असं, प्रोमोवरून सिद्ध होत आहे. यावेळी शोमध्ये धमाका होणार आहे. आता तुम्हाला वाटत असेल की, शोमध्ये दया भाभी परतली आहे, मात्र असं काही नाही. यावेळी एक नवीन कुटुंब गोकुळधाममध्ये प्रवेश करत आहे. हे कुटुंब तिथेच राहणार आहे. आता या शोमध्ये काही वेगळ्या गोष्टी पाहायला मिळणार आहे.

'तारक मेहता का उल्टा चष्मा' शोमध्ये येणार नवीन ट्विस्ट : सोशल मीडियावर एक प्रोमो शेअर करण्यात आला आहे. या प्रोमोमध्ये निर्माते असित कुमार मोदी यांनी स्वतः प्रेक्षकांना नवीन कुटुंबाची ओळख करून दिली आहे. दरम्यान प्रोमो व्हिडिओत एक राजस्थानी कुटुंब दिसत आहे. यामध्ये पती, पत्नी आणि त्यांची दोन मुले दाखविली गेली आहेत. शोचे निर्माते असित मोदी यांनी प्रथम कुटुंबातील धाकटी मुलगी बन्सरीची ओळख करून दिली आहे. ती खोडकर आहे. यानंतर ती आपला भाऊ वीरला बोलवताना दिसते. या वीरची एंट्री देखील खूप धमाकेदार झाली आहे. यानंतर कुटुंबाचा प्रमुख रतन सिंग चतुर सिंग बिंजोला यांची ओळख करून दिली जाते, जो व्यवसायानं एक व्यापारी असतो. त्याची साडीची दुकान असते. दुसरीकडे, त्यांची पत्नी रूपवती ही शोमध्ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आणि सेल्फी क्वीन असल्याची दाखविण्यात आली आहे.

यूजर्सनं दिल्या प्रतिक्रया : आता प्रोमोमध्ये असित मोदी हे संपूर्ण कुटुंबाबरोबर सेल्फी काढत असून प्रेक्षकांकडून प्रेम आणि पाठिंब्याची अपेक्षा करत आहे. दरम्यान या शोमध्ये नवीन कुटुंबाच्या येण्यामुळं एक ताजेपणा येईल. तसेच आताही अनेक लोक दयाबेनच्या परत येण्याची मागणी करत आहेत. या व्हिडिओवर एका यूजरनं लिहिलं, 'आधी दयाबेनला परत आणा, तुम्ही आम्हाला किती काळ वेडे बनवत राहणार आहात.' दुसऱ्या एकानं लिहिलं, 'आता प्रमुख भूमिकेत असलेल्या जेठालालला काढून टाकले जाईल. दरम्यान दयाची भूमिका दिशा वाकानीनं साकारली होती. या अभिनेत्रीचे खूप चाहते आहेत. ती बऱ्याच काळापासून शोमध्ये अनुपस्थिती आहे. आताही प्रेक्षक दयाबेन कधी शोमध्ये परत येईल, यासाठी वाट पाहात आहेत.

