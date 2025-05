ETV Bharat / entertainment

टी-सीरीजची 'पुष्पा'च्या निर्मात्यांशी हातमिळवणी, आता ऋषभ शेट्टीचा 'जय हनुमान' घेईल उत्तर भारतातही उंच भरारी - RISHABH SHETTY FILM JAI HANUMAN

ऋषभ शेट्टीचा 'जय हनुमान' ( (Film Poster) )

By ETV Bharat Entertainment Team Published : May 13, 2025 at 2:25 PM IST | Updated : May 13, 2025 at 2:32 PM IST 1 Min Read

मुंबई - 'कंतारा' फेम स्टार ऋषभ शेट्टी चित्रपटाच्या प्रीक्वलच्या तयारीत गुंतला आहे. हा चित्रपट यावर्षी दसऱ्याच्या मुहूर्तावर प्रदर्शित होणार आहे. याबरोबरच, ऋषभ शेट्टी आगामी 'जय हनुमान' या पौराणिक चित्रपटामुळेही चर्चेत आहे. हा चित्रपट 'हनुमान' चित्रपटाचे दिग्दर्शक प्रशांत वर्मा दिग्दर्शित करत आहेत आणि 'पुष्पा'चे निर्माते 'मैत्री मूव्ही मेकर्स' त्याची निर्मिती करत आहेत. आता टी-सीरीजचे मालक भूषण कुमार देखील या चित्रपटात सामील झाले आहेत. टी-सीरीजनं सोशल मीडियावर ही माहिती दिली आहे. आता 'जय हनुमान' हा चित्रपट संपूर्ण भारतात लोकप्रिय ठरेल, अशीच योजना आखण्यात आली आहे. मैत्री मुव्ही मेकर्सबरोबर हातमिळवणीबद्दल बोलताना भूषण कुमार म्हणाले, "जय हनुमान ही एक उत्तम कथा आहे आणि आम्ही भारताच्या सांस्कृतिक वारशाशी संबंधित असलेली ही कथा अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. या भक्तिमय भारतीय चित्रपटाच्या निर्मितीशी जोडले जाण्यासाठी आम्ही उत्सुक आहोत. या चित्रपटात ऋषभ शेट्टी असणं खास असणार आहे."

Last Updated : May 13, 2025 at 2:32 PM IST