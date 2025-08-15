ETV Bharat / entertainment

स्वातंत्र्यदिनी देशभक्तीवर आधारित पाहा 'हे' पाच चित्रपट... - INDEPENDENCE DAY 2025

स्वातंत्र्यदिनी तुम्ही देशभक्तीवर आधारित कुटुंबाबरोबर चित्रपट पाहून आपले मनोरंजन करू शकता. आता आम्ही तुमच्यासाठी एक यादी तयार केली आहे.

INDEPENDENCE DAY 2025
स्वातंत्र्यदिन 2025 (swades to kesari poster)
Published : August 15, 2025 at 2:01 PM IST

मुंबई : १५ ऑगस्ट हा प्रत्येक भारतीयांसाठी विशेष आहे, या दिवशी आपल्याला स्वातंत्र्य मिळालं. दरम्यान देशभक्तीवर आधारित चित्रपट आणि गाणी अनेकांना खूप आवडतात. ९०च्या दशकात देशभक्तीवर आधारित चित्रपट आणि गाणी खूप आली होती. आता देखील काही चित्रपट बॉलिवूडमध्ये रिलीज झाली आहेत, जी देशभक्तीवर आधारित आहेत. आज आम्ही स्वातंत्र्यदिनी असे काही चित्रपट सांगणार आहोत, जे तुम्ही नक्की पाहायला पाहिजेत.

'फायटर' 2024 : सिद्धार्थ आनंद दिग्दर्शित 'फायटर' हा चित्रपट प्रेक्षकांना खूप पसंत आला होता. या चित्रपटामध्ये हृतिक रोशन आणि दीपिका पदुकोण यांनी प्रमुख भूमिकेत काम केलं होतं. हा चित्रपट २५० कोटी रुपयांच्या बजेटमध्ये तयार करण्यात आला होता. या चित्रपटाचा रन टाईम २ तास ३० आहे. भारतीय हवाई दलावर आधारित हा चित्रपट खूप धमाकेदार आहे. आज तुम्ही हा चित्रपट आपल्या कुटुंबाबरोबर पाहू शकता.

‘स्वदेस’ २००४ : आशुतोष गोवारिकर दिग्दर्शित ‘स्वदेस’ चित्रपट २००४ रोजी प्रदर्शित झाला होता. या चित्रपटात शाहरुख खान आणि मोहन भार्गव यांनी मुख्य भूमिकेत काम केलं आहे. या चित्रपटात शाहरुख हा नासाचा शास्त्रज्ञ असतो. ' स्वदेस' हा चित्रपट ग्रामीण जीवन, सामाजिक जबाबदारी या विषयांवर आधारित आहे. या चित्रपटामधील गाण्याला ए. आर. रहमान यांनी संगीत दिलं आहे.

'शेरशाह’ : कर्नल विक्रम बत्रा यांचा प्रेरणादायी जीवनावर आधारित 'शेरशाह’ चित्रपट आहे. या चित्रपटात कारगिल युद्ध दाखविण्यात आलं आहे. विक्रम बत्रा यांनी देशासाठी खूप मोठ बलिदान दिलं आहे. या चित्रपटामध्ये सिद्धार्थ मल्होत्रानं विक्रम बत्रा यांची भूमिका साकारली आहे. या चित्रपटाचं दिग्दर्शन विष्णुवर्धन यांनी केलं आहे.

‘उरी : द सर्जिकल स्ट्राइक’ : अभिनेता विकी कौशल स्टारर 'उरी : द सर्जिकल स्ट्राइक’ हा चित्रपट २०१६मध्ये प्रदर्शित झाला होता. हा चित्रपट सर्जिकल स्ट्राइकवर आधारित आहे. या चित्रपटात यामी गौतम, कीर्ती कुल्हारी, मोहित रैना आणि परेश रावल यांनी विशेष भूमिका केली आहे.

‘केसरी’ : 'केसरी’ या चित्रपटात अक्षय कुमारनं जबरदस्त अभिनय केला आहे. या चित्रपटात १८९७ मध्ये २१ शीख सैनिकांनी १०,००० अफगाण आक्रमकांविरुद्ध लढा दिला होता. हा चित्रपट सरागढीच्या लढाईवर आधारित आहे. तसेच चित्रपटामध्ये परिणीती चोप्रानं देखील सुंदर अभिनय केला आहे. या चित्रपटचं दिग्दर्शन अनुराग सिंग यांनी केलं आहे. या चित्रपटातील गाणी देखील खूप गाजली आहे.

