वरुणनं 'बाहुबली' लूकमध्ये अनन्याला केलं प्रपोज, जान्हवीनं कतरिनाप्रमाणे एन्ट्री केली, पाहा 'सनी संस्कार की तुलसी कुमारी'चा ट्रेलर

'सनी संस्कार की तुलसी कुमारी'चा ट्रेलर रिलीज झाला आहे. या ट्रेलरमध्ये वरुण आणि जान्हवी जबदस्त कॉमेडी करताना दिसत आहे.

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 15, 2025 at 4:48 PM IST

2 Min Read
मुंबई : 'बवाल' या चित्रपटानंतर जान्हवी कपूर आणि वरुण धवन पुन्हा एकदा एकत्र दिसणार आहेत. सध्या दोघांचा 'सनी संस्कार की तुलसी कुमारी' हा चित्रपट खूप चर्चेत आहे. या चित्रपटाचा ट्रेलर हा रिलीज करण्यात आलं आहे. आता अनेकजण या चित्रपटाची आतुरतेनं वाट पाहात आहेत. या चित्रपटाच्या निर्मात्यांनी आज, १५ सप्टेंबर रोजी या 'सनी संस्कार की तुलसी कुमारी'चा ट्रेलर रिलीज करून प्रेक्षकांना एक बक्षीस दिलं आहे. निर्मात्यांनी पोस्टच्या कॅप्शनमध्ये लिहिलं, 'डिस्क्लेमर: या सणासुदीच्या हंगामात, बदला आणि अराजकता ही एकमेव ''EX-xxxrtra' गोष्ट असेल. 'सनी संस्कार की तुलसी कुमारी' ट्रेलर रिलीज झाला. या दसऱ्याला, २ ऑक्टोबर रोजी चित्रपटगृहात भेटू.'

'सनी संस्कार की तुलसी कुमारी'च्या ट्रेलरमध्ये काय आहे? : ट्रेलरची सुरुवात बाहुबलीच्या शीर्षकगीतापासून सुरू होते, जिथे 'सनी'ची भूमिका साकारणारा वरुण बाहुबलीच्या गेटअपमध्ये प्रवेश करतो आणि सांगतो की, त्याची प्रेयसी अनन्या (सान्या मल्होत्रा) हिचा आवडता चित्रपट 'बाहुबली' आहे, म्हणून तो तिला बाहुबली शैलीत लग्नासाठी प्रपोज करेल. 'अनन्या' 'सनीचा' प्रस्ताव नाकारते. यानंतर, वरुण धवनच्या पात्राची ओळख करून दिले जाते, सनीची गर्लफ्रेंड अनन्या विक्रमशी लग्न करत आहे. विक्रम (रोहित सराफ) हा तुलसीचा (जान्हवी कपूर) एक्स बॉयफ्रेंड आहे. ट्रेलरमध्ये जान्हवी कपूर चित्रपटात शिक्षिकेची भूमिका साकारत असल्याची दिसून येत आहे. सनी आणि तुलसी आपल्या एक्स गर्लफ्रेंड आणि बॉयफ्रेंडला मिळवण्यासाठी एकत्र येतात. दरम्यान, सनी तुलसीला तिचा लूक बदलण्यास सांगतो. यामध्ये सनी तिची मदत देखील करतो. ते दोघेही रील बनवतात आणि त्यांच्या एक्स गर्लफ्रेंड आणि बॉयफ्रेंडला हेवा वाटावा यासाठी वेगवेगळ्या गोष्टी करतात. ट्रेलरच्या शेवटी, तुलसी आणि अनन्या यांच्यापैकी एकाची निवड करण्यात सनी गोंधळलेली असल्याचा दिसतो. आता सनी आणि तुलसीला त्यांचे प्रेम मिळते की ते एकमेकांच्या प्रेमात पडतात हे पाहाणं लक्षणीय ठरणार आहे.

'सनी संस्कार की तुलसी कुमारी' बद्दल : शशांक खेतान लिखित आणि दिग्दर्शित 'सनी संस्कार की तुलसी कुमारी' हा एक रोमँटिक कॉमेडी आहे. या रोमँटिक ड्रामामध्ये वरुण धवन, जान्हवी कपूर, सान्या मल्होत्रा ​​आणि रोहित सराफ मुख्य भूमिकेत आहेत. धर्मा प्रॉडक्शन आणि मेंटर डिसाईपल एंटरटेनमेंट हे चित्रपट सादर करत आहेत. हा चित्रपट २ ऑक्टोबर रोजी दसऱ्याच्या मुहूर्तावर चित्रपटगृहात प्रदर्शित होत आहे.

हेही वाचा :

  1. वरुण-जान्हवी स्टारर 'सनी संस्कार की तुलसी कुमारी'चा टीझर रिलीज, पाहा मजेदार व्हिडिओ...
  2. वरुण धवन जान्हवी कपूर स्टारर 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' चित्रपट लांबणीवर, नवीन रिलीज डेट आली समोर
  3. वरुण धवन आणि जान्हवी कपूर स्टारर 'सनी संस्कार की तुलसी कुमारी' चित्रपटाचं शूटिंग सुरू - Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari

