'सनी संस्कार की तुलसी कुमारी' चित्रपट ओटीटीवर होईल रिलीज, वाचा सविस्तर...

वरुण धवन आणि जान्हवी कपूर यांच्या प्रमुख भूमिका असलेला चित्रपट 'सनी संस्कार की तुलसी कुमारी' हा ओटीटीवर लवकरच रिलीज होणार आहे.
मुंबई : अभिनेता वरुण धवन आणि अभिनेत्री जान्हवी कपूर यांचा अलीकडेच प्रदर्शित झालेला 'सनी संस्कार की तुलसी कुमारी' चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर चांगली कामगिरी करत आहे. हा चित्रपट अनेकांना आवडत आहे. शशांक खेतान दिग्दर्शित 'सनी संस्कार की तुलसी कुमारी' चित्रपटाबाबत आता एक नवीन अपडेट समोर आली आहे. हा चित्रपट लवकरच ओटीटीवर प्रदर्शित होणार आहे. वरुण धवन आणि जान्हवी कपूरचा कॉमेडी ड्रामा २ ऑक्टोबर रोजी रुपेरी पडद्यावर प्रदर्शित झाला. 'बद्रीनाथ की दुल्हनिया' आणि 'धडक' यासारख्या चित्रपटांसाठी प्रसिद्ध असलेल्या दिग्दर्शक शशांक खेतान यांच्या 'सनी संस्कार की तुलसी कुमारी' चित्रपटाची सोशल मीडियाच्या माध्यामातून खूप कौतुक होत आहेत.
'सनी संस्कारीचा तुलसी कुमारी' चित्रपट ओटीटीवर कधी होईल प्रदर्शित : 'सनी संस्कार की तुलसी कुमारी' चित्रपटात सान्या मल्होत्रा आणि रोहित सराफ यांच्याबरोबर मनीष पॉल, अक्षय ओबेरॉय आणि अभिनव शर्मा यांनीही विशेष भूमिका साकारल्या आहेत. याशिवाय प्राजक्ता कोळीनं या चित्रपटात कॅमिओ केला आहे, ज्यामुळं चित्रपटात आणखी धमाल निर्माण झाली आहे. दरम्यान, 'सनी संस्कार की तुलसी कुमारी'च्या ओटीटी स्ट्रीमिंगबद्दल सांगायचं झालं तर हा चित्रपट ओटीटी प्लॅटफॉर्म नेटफ्लिक्सवर प्रसारित होईल. वरुण आणि जान्हवी स्टारर चित्रपट नोव्हेंबरच्या मध्यापर्यंत ओटीटीवर प्रेक्षकांना पाहायला मिळेल.
'सनी संस्कारीचा तुलसी कुमारी' चित्रपटाची कमाई : सध्या 'सनी संस्कारीचा तुलसी कुमारी' चित्रपट ऋषभ शेट्टी स्टारर 'कांतारा: चॅप्टर १'ला टक्कर देत आहे. दरम्यान सॅकनिल्कच्या माहितीनुसार शशांक खेतान यांच्या चित्रपटानं रिलीजच्या पहिल्या दिवशी, ९.२५ कोटींची कमाई केली आहे. यानंतर या चित्रपटानं दुसऱ्या दिवशी, ५.५ कोटी, तिसऱ्या दिवशी ७.५ कोटींची कमाई केली आहे. आता हा चित्रपट रिलीजच्या चौथ्या दिवशी ७.५ कोटींची कमाई करू शकतो, अशा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. यानंतर या चित्रपटाची एकूण कमाई, ३० कोटीची होईल. दरम्यान 'सनी संस्कारीचा तुलसी कुमारी' चित्रपटाच्या माध्यामातून वरुण धवन आणि जान्हवी कपूर पुन्हा एकदा एकत्र आले आहेत. त्यांनी यापूर्वी २०२३ मध्ये नितेश तिवारी दिग्दर्शित 'बवाल' या चित्रपटामध्ये काम केलं आहे. त्याचा हा चित्रपट ओटीटी प्लॅटफॉर्म अमेझॉन प्राइमवर रिलीज करण्यात आला होता. या चित्रपटाचे अमेझॉन प्राइम व्हिडिओनं १२० कोटी रुपयांना अधिकार मिळवले होते.
