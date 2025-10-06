ETV Bharat / entertainment

'सनी संस्कार की तुलसी कुमारी' चित्रपट ओटीटीवर होईल रिलीज, वाचा सविस्तर...

वरुण धवन आणि जान्हवी कपूर यांच्या प्रमुख भूमिका असलेला चित्रपट 'सनी संस्कार की तुलसी कुमारी' हा ओटीटीवर लवकरच रिलीज होणार आहे.

sunny sanskari ki tulsi kumari movie
'सनी संस्कार की तुलसी कुमारी चित्रपट (sunny sanskari ki tulsi kumari movie ( चित्रपटाचं पोस्टर))
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 6, 2025 at 12:19 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : अभिनेता वरुण धवन आणि अभिनेत्री जान्हवी कपूर यांचा अलीकडेच प्रदर्शित झालेला 'सनी संस्कार की तुलसी कुमारी' चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर चांगली कामगिरी करत आहे. हा चित्रपट अनेकांना आवडत आहे. शशांक खेतान दिग्दर्शित 'सनी संस्कार की तुलसी कुमारी' चित्रपटाबाबत आता एक नवीन अपडेट समोर आली आहे. हा चित्रपट लवकरच ओटीटीवर प्रदर्शित होणार आहे. वरुण धवन आणि जान्हवी कपूरचा कॉमेडी ड्रामा २ ऑक्टोबर रोजी रुपेरी पडद्यावर प्रदर्शित झाला. 'बद्रीनाथ की दुल्हनिया' आणि 'धडक' यासारख्या चित्रपटांसाठी प्रसिद्ध असलेल्या दिग्दर्शक शशांक खेतान यांच्या 'सनी संस्कार की तुलसी कुमारी' चित्रपटाची सोशल मीडियाच्या माध्यामातून खूप कौतुक होत आहेत.

'सनी संस्कारीचा तुलसी कुमारी' चित्रपट ओटीटीवर कधी होईल प्रदर्शित : 'सनी संस्कार की तुलसी कुमारी' चित्रपटात सान्या मल्होत्रा ​​आणि रोहित सराफ यांच्याबरोबर मनीष पॉल, अक्षय ओबेरॉय आणि अभिनव शर्मा यांनीही विशेष भूमिका साकारल्या आहेत. याशिवाय प्राजक्ता कोळीनं या चित्रपटात कॅमिओ केला आहे, ज्यामुळं चित्रपटात आणखी धमाल निर्माण झाली आहे. दरम्यान, 'सनी संस्कार की तुलसी कुमारी'च्या ओटीटी स्ट्रीमिंगबद्दल सांगायचं झालं तर हा चित्रपट ओटीटी प्लॅटफॉर्म नेटफ्लिक्सवर प्रसारित होईल. वरुण आणि जान्हवी स्टारर चित्रपट नोव्हेंबरच्या मध्यापर्यंत ओटीटीवर प्रेक्षकांना पाहायला मिळेल.

'सनी संस्कारीचा तुलसी कुमारी' चित्रपटाची कमाई : सध्या 'सनी संस्कारीचा तुलसी कुमारी' चित्रपट ऋषभ शेट्टी स्टारर 'कांतारा: चॅप्टर १'ला टक्कर देत आहे. दरम्यान सॅकनिल्कच्या माहितीनुसार शशांक खेतान यांच्या चित्रपटानं रिलीजच्या पहिल्या दिवशी, ९.२५ कोटींची कमाई केली आहे. यानंतर या चित्रपटानं दुसऱ्या दिवशी, ५.५ कोटी, तिसऱ्या दिवशी ७.५ कोटींची कमाई केली आहे. आता हा चित्रपट रिलीजच्या चौथ्या दिवशी ७.५ कोटींची कमाई करू शकतो, अशा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. यानंतर या चित्रपटाची एकूण कमाई, ३० कोटीची होईल. दरम्यान 'सनी संस्कारीचा तुलसी कुमारी' चित्रपटाच्या माध्यामातून वरुण धवन आणि जान्हवी कपूर पुन्हा एकदा एकत्र आले आहेत. त्यांनी यापूर्वी २०२३ मध्ये नितेश तिवारी दिग्दर्शित 'बवाल' या चित्रपटामध्ये काम केलं आहे. त्याचा हा चित्रपट ओटीटी प्लॅटफॉर्म अमेझॉन प्राइमवर रिलीज करण्यात आला होता. या चित्रपटाचे अमेझॉन प्राइम व्हिडिओनं १२० कोटी रुपयांना अधिकार मिळवले होते.

हेही वाचा :

  1. वरुणनं 'बाहुबली' लूकमध्ये अनन्याला केलं प्रपोज, जान्हवीनं कतरिनाप्रमाणे एन्ट्री केली, पाहा 'सनी संस्कार की तुलसी कुमारी'चा ट्रेलर
  2. वरुण-जान्हवी स्टारर 'सनी संस्कार की तुलसी कुमारी'चा टीझर रिलीज, पाहा मजेदार व्हिडिओ...
  3. वरुण धवन जान्हवी कपूर स्टारर 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' चित्रपट लांबणीवर, नवीन रिलीज डेट आली समोर

For All Latest Updates

TAGGED:

SUNNY SANSKARI KI TULSI KUMARINETFLIX RELEASE DATEOTT RELEASEसनी संस्कार की तुलसी कुमारीOTT NETFLIX RELEASE DATE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

OPPO A6 5G : 7,000mAh बॅटरी, 80W चार्जिंग, 120Hz AMOLED डिस्प्लेसह लॉंच

2025 मध्ये भारतातील 20 लाखांखालील सर्वोत्तम इलेक्ट्रिक कार्स, किफायतशीर किंमत आणि लांब रेंज

रिकाम्या पोटी आल्याचा रस पिण्याचे आरोग्यदायी फायदे!

Oppo F31 Pro plus 5G vs F31 Pro 5G : कोणता फोन आहे किफायतशीर?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.