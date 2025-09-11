करिश्मा कपूरच्या मुलांना आत्याचा मिळाला पाठिंबा, ३० हजार कोटींच्या मालमत्तेवरून झाला गोंधळ...
दिवंगत उद्योगपती संजय कपूर यांच्या मालमत्तेबद्दल सध्या लढाई सुरू आहे. आता याप्रकरणी करिश्मा कपूरच्या मुलांना पाठिंबा संजय कपूरची बहिण देत आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 11, 2025 at 11:35 AM IST
मुंबई : बॉलिवूड अभिनेत्री करिश्मा कपूरचा पूर्वाश्रमीचा पती आणि दिवंगत उद्योगपती संजय कपूर यांच्या प्रचंड मालमत्तेवरील कायदेशीर लढाई सुरू आहे. करिश्माची मुले, समायरा आणि कियान यांनी अलीकडेच दिल्ली उच्च न्यायालयात दिवाणी खटला दाखल केला आहे. या दोन्ही मुलांनी आरोप केला आहे की, सावत्र आई प्रिया सचदेव कपूर यांनी त्यांच्या वडिलांच्या मृत्युपत्रात हेराफेरी केली आहे. संजय कपूरची मालमत्ता ३०,००० कोटी रुपयांची आहे. ही एक हायप्रोफाईल केस आहे. सध्या सोशल मीडियावर या केसबाबत खूप चर्चा सुरू आहे.
संजय कपूरची बहिण मंधीरा कपूर स्मिथनं दिला करिश्मा कपूरच्या मुलांना पाठिंबा : दरम्यान याप्रकरणी संजय कपूरची बहिण मंधीरा कपूर स्मिथनं करिश्मा कपूरच्या मुलांना जाहीरपणे पाठिंबा दर्शविला आहे. तिनं याबद्दल सांगितलं "मी याबद्दल खूप आनंदी आहे, कारण अखेर कुटुंबाला काहीतरी कळेल आणि त्यांना कोणत्याही गोष्टीबद्दल काही माहिती मिळेल. मला भारतीय न्यायव्यवस्थेवर विश्वास आहे, म्हणून मला आशा आहे की, यामुळं प्रत्येक गोष्टीत अधिक स्पष्टता आणि पारदर्शकता येईल. तिनं बोललेली प्रत्येक गोष्ट या मालमत्तेच्या वादावर आणि उच्च दाव्यांवर प्रकाश टाकतील. मी त्यांच्याबरोबर उभी आहे, कारण जर कोणाला त्यांच्या वडिलांशी असलेल्या, त्यांच्या नात्याबद्दलची माहिती आहे आणि त्यांना त्यांच्याच वडिलांच्या मृत्युपत्रात समाविष्ट केले नाही, असं होऊ शकत नाही. खटला पुढं सरकत असताना, तिच्या टिप्पण्या सार्वजनिक धारणा प्रभावित करू शकतात. दरम्यान, न्यायालयानं प्रिया कपूरला १२ जून २०२५ पर्यंत संजय कपूरच्या सर्व जंगम आणि अचल मालमत्तेचा खुलासा करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
करिश्मा कपूर आणि संजय कपूर यांचं लग्न : करिश्मा कपूर आणि संजय कपूर यांनी २००३ मध्ये मुंबईत लग्न केलं. या दोघांना या लग्नापासून दोन मुले आहेत. २०१६ मध्ये त्यांनी परस्पर संमतीनं घटस्फोट घेतला होता. यानंतर संजयनं २०१७ मध्ये प्रिया सचदेवशी लग्न केलं. तसेच १२ जून २०२५ रोजी इंग्लंडमध्ये पोलो सामन्यादरम्यान हृदयविकाराच्या झटक्यानं संजय कपूर यांचं निधन झालं.
हेही वाचा :
- संजय कपूरच्या तिसऱ्या पत्नीला मालमत्तेची संपूर्ण माहिती देण्याचे दिल्ली उच्च न्यायालयाचे आदेश, करिश्मा कपूरच्या मुलांनी मागितला वाटा...
- करिश्मा कपूर आपल्या मुलांसह एक्स पती संजय कपूरच्या प्रार्थना सभेत झाली सामील, व्हिडिओ व्हायरल...
- करिश्मा कपूरचा एक्स पती संजय कपूरचं हृदयविकाराच्या झटक्यानं झालं निधन....