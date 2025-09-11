दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या नोटीसनंतर संजय कपूरच्या आईच्या वकिलाचे निवेदन, वाचा सविस्तर...
न्यायालयाच्या नोटीसनंतर संजय कपूरच्या आईच्या वकिलाचे निवेदन समोर आले आहे. करिश्मा कपूरच्या मुलांनी संजयच्या मालमत्तेबाबत न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर ते आता चर्चेत आहेत.
Published : September 11, 2025 at 4:34 PM IST
मुंबई : बॉलिवूड अभिनेत्री करिश्माचा माजी पती संजय कपूरच्या ३०,००० कोटी रुपयांच्या मालमत्तेवरील वादानं एक नवीन वळण घेतलं आहे. दिवंगत उद्योगपती संजय कपूरच्या मालमत्तेवरून सुरू असलेल्या वादात, राणी कपूरच्या वकिलानं सांगितलं की 'खरा लढा' संजय कपूरची एक्स पत्नी करिश्मा कपूर आणि प्रिया सचदेव कपूर यांच्यात आहे. जेव्हा करिश्मा कपूरची मुले समायरा आणि कियान यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात दिवाणी खटला दाखल करून आरोप केला की, त्यांची सावत्र आई प्रिया सचदेव कपूरनं त्यांच्या वडिलांच्या मृत्युपत्रात छेडछाड करण्याचा प्रयत्न केला. दिल्ली उच्च न्यायालयानं बुधवार, १० सप्टेंबर रोजी दिवंगत उद्योगपती संजय कपूर यांच्या ३०,००० कोटी रुपयांच्या मालमत्तेबाबत दाखल केलेल्या दिवाणी खटल्यात नोटीस बजावली. उच्च न्यायालयानं प्रिया कपूर यांना मालमत्ता जाहीर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
राणी कपूर यांची भूमिका : दिवंगत संजय कपूर यांची आई राणी कपूर यांचे प्रतिनिधित्व करणारे वरिष्ठ वकील वैभव गग्गर यांनी सांगितलं की, "ही लढाई प्रत्यक्षात करिश्मा कपूर आणि प्रिया सचदेवा यांच्यात आहे. इच्छापत्र असो वा नसो, राणी कपूरवर याचा परिणाम झाला आहे, परंतु ती उत्तर दाखल करेल आणि तुम्हाला त्यांची बाजू कळेल." पुढं त्यांनी सांगितलं की, "आता हे प्रकरण न्यायालयात येत असल्यानं, यावर अधिक भाष्य करणे योग्य ठरणार नाही. परंतु राणी कपूरनं त्यांची भूमिका अगदी स्पष्ट केली आहे. ती तशीच राहील."
करिश्मा कपूरच्या मुलांचा आरोप : तसेच प्रिया कपूरनं न्यायमूर्ती ज्योती सिंह यांना सांगितलं की, संजयची एक्स पत्नी करिश्मा कपूरच्या दोन्ही मुलांना कुटुंब ट्रस्टकडून १,९०० कोटी रुपये आधीच दिले गेले आहेत. न्यायमूर्ती सिंह यांनी सांगितलं की, "मी खटला नोंदवल्यानंतर, लिसचा सिद्धांत लागू होईल." करिश्मा कपूरच्या मुलांनी आरोप केला आहे की, प्रिया कपूर संजय कपूरच्या बनावट मृत्युपत्राद्वारे त्यांच्या मालमत्तेवर ताबा मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहे. मुलांकडून बाजू मांडणारे वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी यांनी असा युक्तिवाद केला की, मृत्युपत्र नोंदणीकृत नाही, ते कधीही उघड केले गेले नाही आणि ताज हॉटेलमध्ये 'घाईघाईत' वाचून दाखवण्यात आले.
