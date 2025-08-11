ETV Bharat / entertainment

सुनील शेट्टीनं त्याच्या वडिलांना दिली होती एक विशेष भेट, वाचा सविस्तर... - SUNIEL SHETTY BIRTHDAY

सुनील शेट्टी ११ ऑगस्ट रोजी आपला वाढदिवस साजरा करत आहे. आज आम्ही त्याच्याबद्दल एक विशेष गोष्ट सांगणार आहोत.

Suniel Shetty
सुनील शेट्टी (Suniel Shetty Etv bharat)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 11, 2025 at 1:29 PM IST

2 Min Read

मुंबई : ९०च्या दशकात जेव्हा अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, सलमान खान सारख्या स्टार्सनी बॉलिवूडमध्ये राज्य केलं होतं. बॉलिवूडचा 'अण्णा' अभिनेता सुनील शेट्टीनं या काळामध्ये चित्रपटसृष्टीत प्रवेश केला होता. या काळात सुनील शेट्टीनं खूप मेहनत करून बॉलिवूडमध्ये आपली जागा निर्माण केली. अभिनेत्यानं सुरुवातीला अभिनय नव्हे, तर त्याच्या स्टाईल आणि अ‍ॅक्शननं प्रेक्षकांचं मन जिंकली होती. दरम्यान १९९२मध्ये रिलीज झालेला 'बलवान' चित्रपटातून सुनील शेट्टीनं आपल्या अभिनय कारकिर्दीची सुरुवात केली. या चित्रपटानंतर तो प्रसिद्धीझोतात आला होता. दरम्यान आज ११ ऑगस्ट रोजी सुनील शेट्टी आपला ६४वा वाढदिवस साजरा करत आहे. आता या विशेष प्रसंगी आम्ही तुम्हाला या अभिनेत्याबद्दल एक अशी गोष्टी सांगणार आहोत, जे तुम्हाला माहित नसेल.

सुनील शेट्टीचा वाढदिवस : सुनीलनं बॉलिवूडमध्ये प्रवेश केल्यानंतर २७ महिन्यात ७ हिट चित्रपट दिले. यानंतर तो इंडस्ट्रीत प्रसिद्ध झाला. तसेच त्याला यानंतर चित्रपटांची अनेक ऑफर्स आली. तसेच अभिनेत्यानं १९९३ रोजी 'वक्त हमारा है' आणि 'पहेचान' या चित्रपटामध्ये काम केलं. त्याच्या या दोन्ही चित्रपटानं बॉक्स ऑफिसवर चांगली कामगिरी केली. यानंतर त्यानं जय देवगण आणि रवीना टंडन स्टारर 'दिलवाले' यामध्ये काम केलं. यामध्ये सुनील शेट्टीनं सहाय्यक भूमिका होती, पण त्याला त्यात खूप पसंती मिळाली. सुनील शेट्टीनं खूप कमी वेळात बॉलिवूडमध्ये आपलं नाव मोठ केलं होतं. तसेच त्याचे 'मुंगी' आणि 'गोपी किशन' सारखे अनेक चित्रपट आले, हे बॉक्स ऑफिसवर हिट ठरले होते. त्याचा 'मोहरा' हा चित्रपट देखील खूप हिट झाला होता. यामध्ये त्याच्याबरोबर रवीना टंडन होती. या चित्रपटातील सुनील शेट्टीचं 'ना कजरे की धर' हे गाणं हिट झालं होतं. सुनीलचा हा चित्रपट त्या वर्षातील सर्वात मोठा ब्लॉकबस्टर ठरला होता.

सुनील शेट्टी चित्रपट

  • बलवान (१९९२)- हिट
  • वक्त हमारा है (१९९३)- हिट
  • पहेचान (१९९३)- हिट
  • दिलवाले (१९९४)- सुपरहिट
  • मुंगी (१९९४)- सेमी हिट
  • मोहरा (१९९४)- ब्लॉकबस्टर
  • गोपी किशन (१९९४)- सेमी हिट

सुनील शेट्टीनं दिलं वडिलांना गिफ्ट : दरम्यान अभिनेत्यानं बॉलिवूडचं नाही तर आपल्या वैयक्तिक आयुष्यात देखील एक मोठी कामगिरी केली आहे. त्यानं वडील वीरपा शेट्टी यांना एक हॉटेल भेट म्हणून दिलं होतं. या हॉटेलमध्ये सुनील शेट्टीच्या वडिलांनी काम केलं होत. २०१३मध्ये त्यानं याबद्दल एका इव्हेंटमध्ये खुलासा केला होता. यावेळी त्यानं सांगितलं होत की, त्यानं हे हॉटेल विकत घेऊन वडिलांना भेट दिलं होत. दरम्यान सुनील शेट्टी हा यशस्वी अभिनेता असण्याबरोबर एक उद्योगपती आहे. सुनील शेट्टी आताही बॉलिवूडमध्ये खूप सक्रिय आहे. त्याचा 'हेरा फेरी ३' हा चित्रपट अक्षय कुमार आणि परेश रावल यांच्याबरोबर येणार आहे.

हेही वाचा :

  1. अहान शेट्टीनं 'बॉर्डर २'ची दाखवली झलक, सुनील शेट्टीबरोबरचा कोलाज फोटो केला शेअर...
  2. 'माझी जन्मभूमी कर्नाटक अन् कर्मभूमी मुंबई...'; शिर्डीत साई दर्शनानंतर सुनील शेट्टी यांची प्रतिक्रिया
  3. परेश रावलनं 'हेरा फेरी ३'मधून माघार घेतल्यानं सुनील शेट्टी नाराज, दिली 'अशी' प्रतिक्रिया...

मुंबई : ९०च्या दशकात जेव्हा अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, सलमान खान सारख्या स्टार्सनी बॉलिवूडमध्ये राज्य केलं होतं. बॉलिवूडचा 'अण्णा' अभिनेता सुनील शेट्टीनं या काळामध्ये चित्रपटसृष्टीत प्रवेश केला होता. या काळात सुनील शेट्टीनं खूप मेहनत करून बॉलिवूडमध्ये आपली जागा निर्माण केली. अभिनेत्यानं सुरुवातीला अभिनय नव्हे, तर त्याच्या स्टाईल आणि अ‍ॅक्शननं प्रेक्षकांचं मन जिंकली होती. दरम्यान १९९२मध्ये रिलीज झालेला 'बलवान' चित्रपटातून सुनील शेट्टीनं आपल्या अभिनय कारकिर्दीची सुरुवात केली. या चित्रपटानंतर तो प्रसिद्धीझोतात आला होता. दरम्यान आज ११ ऑगस्ट रोजी सुनील शेट्टी आपला ६४वा वाढदिवस साजरा करत आहे. आता या विशेष प्रसंगी आम्ही तुम्हाला या अभिनेत्याबद्दल एक अशी गोष्टी सांगणार आहोत, जे तुम्हाला माहित नसेल.

सुनील शेट्टीचा वाढदिवस : सुनीलनं बॉलिवूडमध्ये प्रवेश केल्यानंतर २७ महिन्यात ७ हिट चित्रपट दिले. यानंतर तो इंडस्ट्रीत प्रसिद्ध झाला. तसेच त्याला यानंतर चित्रपटांची अनेक ऑफर्स आली. तसेच अभिनेत्यानं १९९३ रोजी 'वक्त हमारा है' आणि 'पहेचान' या चित्रपटामध्ये काम केलं. त्याच्या या दोन्ही चित्रपटानं बॉक्स ऑफिसवर चांगली कामगिरी केली. यानंतर त्यानं जय देवगण आणि रवीना टंडन स्टारर 'दिलवाले' यामध्ये काम केलं. यामध्ये सुनील शेट्टीनं सहाय्यक भूमिका होती, पण त्याला त्यात खूप पसंती मिळाली. सुनील शेट्टीनं खूप कमी वेळात बॉलिवूडमध्ये आपलं नाव मोठ केलं होतं. तसेच त्याचे 'मुंगी' आणि 'गोपी किशन' सारखे अनेक चित्रपट आले, हे बॉक्स ऑफिसवर हिट ठरले होते. त्याचा 'मोहरा' हा चित्रपट देखील खूप हिट झाला होता. यामध्ये त्याच्याबरोबर रवीना टंडन होती. या चित्रपटातील सुनील शेट्टीचं 'ना कजरे की धर' हे गाणं हिट झालं होतं. सुनीलचा हा चित्रपट त्या वर्षातील सर्वात मोठा ब्लॉकबस्टर ठरला होता.

सुनील शेट्टी चित्रपट

  • बलवान (१९९२)- हिट
  • वक्त हमारा है (१९९३)- हिट
  • पहेचान (१९९३)- हिट
  • दिलवाले (१९९४)- सुपरहिट
  • मुंगी (१९९४)- सेमी हिट
  • मोहरा (१९९४)- ब्लॉकबस्टर
  • गोपी किशन (१९९४)- सेमी हिट

सुनील शेट्टीनं दिलं वडिलांना गिफ्ट : दरम्यान अभिनेत्यानं बॉलिवूडचं नाही तर आपल्या वैयक्तिक आयुष्यात देखील एक मोठी कामगिरी केली आहे. त्यानं वडील वीरपा शेट्टी यांना एक हॉटेल भेट म्हणून दिलं होतं. या हॉटेलमध्ये सुनील शेट्टीच्या वडिलांनी काम केलं होत. २०१३मध्ये त्यानं याबद्दल एका इव्हेंटमध्ये खुलासा केला होता. यावेळी त्यानं सांगितलं होत की, त्यानं हे हॉटेल विकत घेऊन वडिलांना भेट दिलं होत. दरम्यान सुनील शेट्टी हा यशस्वी अभिनेता असण्याबरोबर एक उद्योगपती आहे. सुनील शेट्टी आताही बॉलिवूडमध्ये खूप सक्रिय आहे. त्याचा 'हेरा फेरी ३' हा चित्रपट अक्षय कुमार आणि परेश रावल यांच्याबरोबर येणार आहे.

हेही वाचा :

  1. अहान शेट्टीनं 'बॉर्डर २'ची दाखवली झलक, सुनील शेट्टीबरोबरचा कोलाज फोटो केला शेअर...
  2. 'माझी जन्मभूमी कर्नाटक अन् कर्मभूमी मुंबई...'; शिर्डीत साई दर्शनानंतर सुनील शेट्टी यांची प्रतिक्रिया
  3. परेश रावलनं 'हेरा फेरी ३'मधून माघार घेतल्यानं सुनील शेट्टी नाराज, दिली 'अशी' प्रतिक्रिया...

For All Latest Updates

TAGGED:

SUNIEL SHETTYSUNIEL SHETTY BIRTHDAY SPECIALSUNIEL SHETTY AND HIS FATHERसुनील शेट्टीSUNIEL SHETTY BIRTHDAY

Quick Links / Policies

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

'लिंगोबाचा डोंगर' 48 वर्ष पूर्ण करतोय; 'जैत रे जैत'च्या निमित्ताने पं. हृदयनाथ मंगेशकर यांची Exclusive मुलाखत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.