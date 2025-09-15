ETV Bharat / entertainment

सुधीर बाबू आणि सोनाक्षी सिन्हा अभिनीत 'जटाधारा'चं मोशन पोस्टरसह रिलीज डेट आली समोर...

सुधीर बाबू आणि सोनाक्षी सिन्हा यांच्या प्रमुख भूमिका असलेला 'जटाधारा'चं मोशन पोस्टरसह रिलीज डेट समोर आली आहे.

Jatadhara movie
'जटाधारा' चित्रपट ('जटाधारा' चित्रपटाचं पोस्टर)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 15, 2025 at 2:15 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : सुधीर बाबू आणि सोनाक्षी सिन्हा स्टारर भव्य आणि थरारक चित्रपट 'जटाधारा' हा काही दिवसात प्रेक्षकांना पाहायला मिळणार आहे. हा चित्रपट ७ नोव्हेंबर २०२५ रोजी हिंदीसह तेलुगू भाषेत रुपेरी पडद्यावर रिलीज होणार आहे. आता अनेकजण सोनाक्षी सिन्हाला तिच्या नवीन अवतारामध्ये पाहण्यासाठी उत्सुक आहेत. दरम्यान झी स्टुडिओज आणि प्रेरणा अरोरा यांनी चित्रपटाचे कॅरेक्टर पोस्टर आणि धमाकेदार टीझर रिलीज केल्यानंतर पुन्हा एकदा या चित्रपटाबद्दल सोशल मीडियावर चर्चा सुरू झाली होती. आज १५ सप्टेंबर रोजी 'या चित्रपटाच्या निर्मात्यांनी मोशन पोस्टर रिलीज करून प्रेक्षकांचा उत्साह वाढवला आहे.

'जटाधारा'चं मोशन पोस्टरसह रिलीज डेट जाहीर : या मोशल पोस्टरमध्ये दैवी मंत्रांच्या प्रतिध्वनीसह एक ब्रह्मांडीय दृश्य सादर केलं गेलं आहे. या चित्रपटामध्ये सोनाक्षी सिन्हासह दिव्या खोसला, इंदिरा कृष्णा, शिल्पा शिरोडकर, रवी प्रकाश, नवीन नेन्नी, रोहित पाठक, झांसी, राजीव कंकला, शुभलेखा सुब्बाकर आणि इतर कलाकार दिसणार आहेत. या चित्रपटात पाप, पुन्य, प्रकाश, अंधार , मानवी इच्छाशक्ती, ब्रह्मांडीय नियती आणि एक भव्य टकराव प्रेक्षकांना पाहायला मिळेल. दरम्यान या चित्रपटाबद्दल झी स्टुडिओचे सीईओ उमेश कुमार बन्सल यांनी सांगितलं की,'आम्ही ज्या पद्धतीनं 'जटाधारा' जगासमोर आणण्याचा प्रयत्न करत आहोत, त्याचा आम्हाला अभिमान आहे, माझ्यावर विश्वास ठेवा हा केवळ एक चित्रपट नाही तर एक अनुभव आहे, जो स्केल कथा आणि दृष्टी एका नवीन स्तरावर घेऊन जाईल, आम्हाला खात्री आहे की, आमचे भागीदार एसकेजी एंटरप्रायझेस, सुदीप बाबू, सोनाक्षी सिन्हा आणि संपूर्ण टीम प्रेक्षकांना अशा जगात घेऊन जातील जे त्यांनी यापूर्वी कधीही पाहिले नसेल.

'जटाधारा' चित्रपटाबद्दल : प्रस्तुतकर्ता आणि निर्माती प्रेरणा अरोरा यांनी चित्रपटाबद्दल म्हटलं “रुस्तम'च्या यशानंतर, मला झी स्टुडिओजबरोबर आणखी एक मोठी भागीदारी अनुभवायला मिळत आहे, हा माझ्यासाठी अभिमान आणि कृतज्ञतेचा क्षण आहे. हा चित्रपट एक खोलवर जोडलेली कथा आहे, जी आपल्या सांस्कृतिक मुळांना जागतिक चित्रपटविषयक दृष्टिकोनाशी जोडते. आमच्या टीमबरोबर, आम्ही प्रेक्षकांना एक अनोखा अनुभव देणार आहोत, जो भावनिकदृष्ट्या प्रभावी आणि दृश्यदृष्ट्या अविस्मरणीय असेल.” दरम्यान दिग्दर्शक अभिषेक जयस्वाल आणि वेंकट कल्याण यांनी असं सांगितलं की, “जटाधारा' ही एका लोककथेवर आधारित आहे, जिथे अंधार दैवी शक्तीशी संघर्ष करतो, ज्यामुळं प्रेक्षकांना देवाची उपस्थिती जाणवते. ही श्रद्धा, भीती आणि ब्रह्मांडीय नियतीची कथा आहे.” झी स्टुडिओज आणि प्रेरणा अरोरा यांनी सादर केलेला 'जटाधारा' हा चित्रपट उमेश कुमार बन्सल, शिविन नारंग, अरुणा अग्रवाल, शिल्पा सिंघल, प्रेरणा अरोरा, आणि निखिल नंदा यांनी तयार केला आहे. सह-निर्माते अक्षय केजरीवाल आणि कुसुम अरोरा आहेत. क्रिएटिव्ह निर्मात्या दिव्या विजय आहेत आणि पर्यवेक्षी निर्माती भाविनी गोस्वामी आहेत. चित्रपटाचा शक्तिशाली साउंडस्केप झी म्युझिक कंपनीनं सादर केला आहे.

हेही वाचा :

  1. सोनाक्षी सिन्हा आणि तेलुगू सुपरस्टार सुधीर बाबू अभिनीत 'जटाधारा' चित्रपटाचा टीझर रिलीज, पाहा व्हिडिओ...

For All Latest Updates

TAGGED:

FILM JATADHARASUDHIR BABU AND SONAKSHI SINHAJATADHARA MOTION POSTER OUTजटाधाराJATADHARA RELEASE DATE OUT

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.