'स्टोनमॅन' आता रुपेरी पडद्यावर, 'राजू कलाकार – द अनटोल्ड स्टोरी' येईल लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला... - RAJU KALAKAR THE UNTOLD STORY

'स्टोनमॅन' उर्फ राजू कलाकार याच्या आयुष्यावर आधारित एक चित्रपट तयार करण्यात येणार आहे.

Raju kalakar
राजू कलाकार (Raju kalakar (Etv Bharat))
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 21, 2025 at 11:57 AM IST

2 Min Read

मुंबई - मुंबईच्या लोकलमध्ये काही कलाकार दोन दगडी ताट्या वाजवत गाणी गाताना अनेकांनी पाहिलं असेलच. त्यांच्या आवाजातला ताल आणि या दगडांचा ठेका मिळून एक वेगळीच लय तयार होते. असाच एक कलाकार, 'राजू', सुरतमध्ये देखील आपल्या अनोख्या, दगडी ताट्या वाजवीत गाण्याच्या, स्टाईलमुळं फेमस झाला. त्याच्या आयुष्यात मोठा बदल तेव्हा आला, जेव्हा एका मित्रानं त्याचा परफॉर्मन्स शूट करून जून महिन्यात सोशल मीडियावर एक रील अपलोड केले. त्या व्हिडिओमध्ये तो १९९५ साली प्रदर्शित झालेल्या 'बेवफा सनम' चित्रपटातील ‘दिल पे चलायी चुरियां’ हे गाणं दोन दगडांच्या ताट्यांच्या ठेक्यावर गाताना दिसत होता.

'स्टोनमॅन' चित्रपट येणार बायोपिक : हा व्हिडिओ प्रचंड व्हायरल झाला आणि तब्बल १७.४ कोटी व्ह्यूज, ४४ लाख शेअर्स आणि १.६१ कोटी लाईक्स मिळवत लोकप्रिय ठरला. त्यामुळं त्याला लोक 'स्टोनमॅन' म्हणून ओळखू लागले. बॉलिवूडचे ज्येष्ठ गायक सोनू निगम यांनीही राजूच्या या कलेचं कौतुक करत त्याच्यासोबत या गाण्याचा रिमेक टी-सीरीजच्या बॅनरखाली केला. प्रसिद्ध नृत्यदिग्दर्शक रेमो डिसूझा यांनीदेखील पुढे येऊन त्याला पाठिंबा दिला. आता त्याच्यावर चक्क एक बायोपिक येऊ घातला आहे, ज्याचे नाव आहे 'राजू कलाकार – द अनटोल्ड स्टोरी'. याची निर्मिती करीत आहे सुदर्शन वैद्य आणि दिग्दर्शनाची धुरा वाहणार आहेत रॉकी मुलचंदानी. 'बेवफा सनम'चे संगीत संगीतकरद्वयीं निखिल-विनय यांचे होते. यातील निखिल कामत या चित्रपटाचे संगीत नियोजन करणार आहेत. या चित्रपटातून या कलाकाराचा शून्यातून हिरो होण्याचा प्रेरणादायी प्रवास रुपेरी पडद्यावर दिसणार आहे. 'राजू कलाकर – द अनटोल्ड स्टोरी' हा चित्रपट केवळ बायोपिक नसून संगीत, संघर्ष आणि यशाचा अफलातून मिलाफ ठरणार आहे.

राजू कलाकार (Raju kalakar (Etv Bharat))

राजू कलाकारचा संघर्ष : राजस्थानातील सीकर जिल्ह्यातील मुसल तालुक्यात जन्मलेला राजू कलाकार कठपुतळीचे खेळ दाखवणे, ढोल वाजवणे आणि रात्री तोंडशुद्धीच्या पावडरपासून खेळणी विकणे अशा लहानमोठ्या कामांतून पुढे आला. आयुष्यात अनेक अडचणी आल्या, पण त्यांने कधीही चुकीचा मार्ग धरला नाही. गाणं हेच त्यांचं पहिलं प्रेम, आणि त्याच गाण्याने त्याला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पोहोचवलं. आज त्याच्या एका गाण्याला जगभरात ५०० मिलियनपेक्षा अधिक व्ह्यूज मिळाले आहेत. या चित्रपटाबाबत राजू कलाकर सांगतो, “लोकांनी माझी प्रसिद्धी पाहिली आहे, पण त्यामागचा संघर्ष फार थोड्या लोकांना ठाऊक आहे. मेहनत हीच खरी यशाची गुरुकिल्ली आहे, हेच आम्हाला या चित्रपटातून दाखवायचं आहे.” विशेष म्हणजे या चित्रपटाच्या नफ्यातील ७% हिस्सा राजू कलाकर याला देण्यात येणार असून, त्यातील काही रक्कम भारतीय सैन्यासाठी तसेच २१ जणांच्या विवाह सोहळ्यासाठी दान करण्यात येणार आहे.

