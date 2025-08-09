मुंबई : साऊथ सुपरस्टार महेश बाबू आज ५० वर्षांचा झाला आहे. त्याच्या वाढदिवसानिमित्त, महेश बाबूनं चाहत्यांना एक मोठी भेट दिली आहे. महेश बाबू 'गुंटूर कारम' चित्रपटानंतर बाहुबली आणि 'आरआरआर' सारखे मोठे चित्रपट देणारे दिग्दर्शक राजामौली यांच्याबरोबर 'SSMB29' चित्रपटासाठी काम करत आहे. आज ९ ऑगस्ट रोजी अभिनेत्यानं वाढदिवसानिमित्त, चित्रपटातील एक मोठी रोमांचक अपडेट शेअर केली आहे. महेश बाबू आणि राजामौली यांनी त्यांच्या सोशल मीडिया अकाउंटवर महेश बाबूचा चेहरा नसलेला प्री-लूक टीझर पोस्टर रिलीज केलं आहे. येत्या नोव्हेंबर २०२५ मध्ये चित्रपटाचे अधिकृत विधान आणि पोस्टर रिलीज होईल अशी माहिती देखील देण्यात आली आहे.
पूर्ण पोस्टर कधी होईल रिलीज : प्रथम राजामौली यांच्या पोस्टबद्दल सांगायचं झालं तर , त्यांनी एक नोट देखील शेअर केली आहे. राजामौली यांनी त्यांच्या पोस्टमध्ये लिहिलं आहे की, 'प्रिय चित्रपट प्रेमी आणि जगभरातील आणि भारतातील महेश बाबू चाहत्यांनो, आम्हाला शूटिंग सुरू होऊन बराच काळ झाला आहे आणि आम्ही तुमच्या उत्सुकतेचे मनापासून कौतुक करतो, या चित्रपटाची कथा आणि व्याप्ती खूप मोठी आहे, मला वाटते की केवळ चित्रे किंवा पत्रकार परिषदाच त्याला न्याय देऊ शकत नाहीत, आम्ही निर्माण करत असलेल्या जगाच्या सार, खोली आणि उत्सर्जनावर काम करत आहोत, जे नोव्हेंबर २०२५ मध्ये उघड होईल, जसे तुम्ही यापूर्वी कधीही पाहिले नसेल, तुमच्या सर्वांच्या संयमाबद्दल धन्यवाद.'
महेश बाबू महादेवाचा भक्त असेल : या पोस्टसह, राजामौली यांनी महेश बाबूचा चेहरा नसलेला प्री-लूक टीझर पोस्टर शेअर केला आहे. या पोस्टरमध्ये महेश बाबू शिवभक्त असल्याचा दिसत आहेत, कारण त्यांच्या गळ्यात असलेल्या मोत्याच्या माळेत महादेवाचे त्रिपुंड, त्रिशूल, डमरू, नंदी बैल आणि रुद्राक्ष लटकलेले आहेत. यावरून स्पष्ट होते की, महेश बाबू महादेवाचे भक्त चित्रपटात असेल. हा एक पौराणिक चित्रपट देखील असू शकतो. महेश बाबूनं चित्रपटातील त्यांचे पोस्टर शेअर करत आपल्या पोस्टमध्ये लिहिलं 'तुमच्या सर्व प्रेमाबद्दल धन्यवाद' #GlobeTrotter' महेश बाबूची ही पोस्ट अडीच लाखांहून अधिक चाहत्यांनी पसंत केली आहे . अनेक सेलिब्रिटींनीही ही पोस्ट पसंत केली आहे. या पोस्टबरोबर ग्लोबल ट्रॉटर देखील लिहिले आहे, जे चित्रपटाचे शीर्षक मानले जाते. आता या पोस्टनंतर महेश बाबूच्या चाहत्यांची उत्सुकता आणखी वाढली आहे. चित्रपटाबद्दल सांगायचं झालं तर, प्रियांका चोप्रा, आर. माधवन आणि पृथ्वीराज सुकुमारन या चित्रपटात विशेष भूमिकेत दिसणार आहेत. चित्रपटाचे शूटिंग २०२६ मध्ये संपण्याची अपेक्षा आहे. राजामौली 'आरआरआर'नंतर या चित्रपटाच्या शूटिंगमध्ये व्यग्र आहेत.
