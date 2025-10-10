ज्युनियर एनटीआर-राम चरणसह महेश बाबूंनी एसएस राजामौली यांना वाढदिवसानिमित्त दिल्या शुभेच्छा...
प्रसिद्ध दिग्दर्शक एसएस राजामौली यांचा वाढदिवस आहे. या खास प्रसंगी, साऊथ चित्रपटसृष्टीतील दिग्गज कलाकारांनी त्यांना विशेष पद्धतीनं शुभेच्छा दिल्या आहेत.
Published : October 10, 2025 at 1:39 PM IST
मुंबई : तेलुगू चित्रपटसृष्टीतील दिग्गज चित्रपट निर्माते एसएस राजामौली यांचा वाढदिवस आज १० ऑक्टोबर रोजी वाढदिवस आहे. आता या विशेष प्रसंगी चित्रपटसृष्टीतून त्यांच्यावर कौतुकांचा वर्षाव होत आहे. या दिग्दर्शकानं तेलुगू चित्रपटसृष्टीत सातत्यानं उंची गाठली आहे आणि जगभरात आपली एक वेगळी छाप पाडली आहे. आता एसएस राजामौली १० ऑक्टोबर रोजी ५२ वर्षांचे झाले आहेत. सध्या राजामौली यांचा 'एसएसएमबी२९' हा चित्रपट खूप चर्चेत आहे. दरम्यान 'एसएसएमबी२९' या चित्रपटामधील प्रमुख कलाकर महेश बाबून त्यांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या आहेत.
महेश बाबू, राम चरण आणि ज्युनियर एनटीआर यांनी दिल्या वाढदिवसाच्या शुभेच्छा : महेश बाबूनं चित्रपटाच्या सेटवरील एक फोटो शेअर केला आहे. यामध्ये महेश बाबू आणि राजामौली मीठी मारून हसताना दिसत आहेत. हा फोटो इंस्टाग्राम हँडलवर शेअर करताना महेश बाबूनं लिहिलं,'वाढदिवसाच्या शुभेच्छा. सर्वोत्तम दिवस अजून येणे बाकी आहे. तुमचा दिवस चांगला जावो सर.' महेश बाबू व्यतिरिक्त, 'आरआरआर'च्या स्टार कास्टनेही राजामौलींना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या आहेत. ज्युनियर एनटीआरनं त्यांच्या इंस्टाग्राम हँडलवर 'आरआरआर'च्या सेटवरून राजामौलीसोबतचा एक फोटो शेअर केला, यामध्ये दोघे काहीतरी चर्चा करताना दिसत आहेत. हा खास क्षण शेअर करताना 'देवरा' अभिनेत्यानं लिहिलं, 'जक्कना एसएस राजामौली, तुम्हाला वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा. खूप खूप प्रेम.' दरम्यान राम चरणनेही त्याच्या एक्स हँडलवरून 'आरआरआर' दिग्दर्शकाला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या. या पोस्टमध्ये त्यानं लिहिलं, 'आमच्या काळातील महान चित्रपट निर्मात्यांपैकी एक, माझे सर्वात प्रिय एसएस राजामौली गारू यांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा.'
Wishing the one and only @ssrajamouli a very Happy Birthday…The best is always yet to come😍😍😍..Have a great one sir 🤗🤗🤗♥️♥️♥️ pic.twitter.com/U3tcyJIbgv— Mahesh Babu (@urstrulyMahesh) October 10, 2025
Wishing you a very Happy Birthday Jakkana @ssrajamouli!! Loads of love ❤️ pic.twitter.com/xeXlU7DnmD— Jr NTR (@tarak9999) October 10, 2025
Happy Birthday to one of the greatest filmmakers of our time, my dearest @ssrajamouli garu ❤️— Ram Charan (@AlwaysRamCharan) October 10, 2025
'एसएसएमबी २९' चित्रपटाबद्दल : महेश बाबू व्यतिरिक्त,'एसएसएमबी २९'मध्ये प्रियंका चोप्रा आणि पृथ्वीराज सुकुमारन देखील आहेत. एसएस राजामौली आणि त्यांची टीम चित्रपटाच्या कास्टिंग आणि इतर तपशीलांबद्दल मौन बाळगत आहे. यावर्षी महेश बाबूच्या ५०व्या वाढदिवशी, एसएस राजामौली यांनी 'एसएसएमबी २९' मधील त्यांचा फर्स्ट लूक पोस्टर रिलीज केला होता. त्यांनी असेही सांगितलं होतं की, संपूर्ण ट्रेलर नोव्हेंबरमध्ये प्रदर्शित होईल. या चित्रपटाचे शूटिंग ओडिशा, हैदराबाद आणि केनियामध्ये झाले आहे. दरम्यान राजामौली यांच्याबरोबर त्यांचे वडील लेखक विजयेंद्र प्रसाद, त्यांच्या मागील सर्व प्रोजेक्टप्रमाणे कथा आणि पटकथेवर काम करत आहे.
