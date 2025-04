ETV Bharat / entertainment

'नाइटिंगेल ऑफ साऊथ इंडिया' के. एस. चित्रा यांचे मराठी संगीतसृष्टीत पदार्पण! - SOUTH SINGER K S CHITRA

के. एस. चित्रा ( k s chitra (Photo - reporter) )

By ETV Bharat Entertainment Team Published : April 24, 2025 at 11:33 AM IST | Updated : April 24, 2025 at 11:46 AM IST 1 Min Read

मुंबई - 'नाइटिंगेल ऑफ साऊथ इंडिया' म्हणून ओळखली जाणारी गायिका के. एस. चित्रा यांनी त्यांच्या सुमारे पाच दशकांच्या कारकिर्दीत तमिळ, कन्नड, हिंदी, तेलुगू, मल्याळम, ओडिया, बंगाली, पंजाबी, राजस्थानी, अवधी, तुळु, बडगा, ब्रज, बंजारा, उर्दू, आसामी, गुजराती, मणिपुरी, संस्कृत या भारतीय तसेच मलय, लॅटिन, अरबी, सिंहली, इंग्रजी आणि फ्रेंच यासारख्या परदेशी भाषांमध्ये २०,००० हून अधिक गाणी रेकॉर्ड केली आहेत. अश्या या संगीताच्या अबोल स्पंदनांना साक्षात स्वरांनी साज चढवणाऱ्या पार्श्वगायिका के. एस. चित्रा यांनी आता मराठी रसिकांच्या मनाला गवसणी घालणाऱ्या गाण्याच्या माध्यमातून त्यांच्या मराठी गायकीचा शुभारंभ केला आहे.



के. एस. चित्रा यांचं मराठी संगीतसृष्टीत पदार्पण : सुप्रसिद्ध दिग्दर्शक आणि लेखक पद्माराज राजगोपाल नायर यांच्या दिग्दर्शनाखाली तयार झालेल्या 'माझी प्रारतना' या आगामी मराठी चित्रपटातील पहिलं रोमँटिक गीत 'तुझ्या प्रेमाची साथ मिळता' या गाण्याला त्यांचा आवाज लाभलाय. या गाण्यात पद्माराज राजगोपाल नायर आणि अभिनेत्री अनुषा अडेप यांची प्रेमळ केमिस्ट्री कमालीची उठून दिसते. दोन हृदयांचं हे प्रेमसंगीत प्रेक्षकांच्या मनावर गारुड घालणाऱ्या सुरांमध्ये गुंफलं गेलं आहे. गाण्याचे बोल स्वतः पद्माराज राजगोपाल नायर यांनी लिहिले असून, त्यांना संगीतकार विश्वजित सी टी यांचं संगीत लाभलं आहे. चित्रा यांचा हा मराठीतला पहिला स्वरसंचार असून, त्यांनी या चित्रपटासाठी एकूण तीन गाणी गायली आहेत, 'तुझ्या प्रेमाची साथ मिळता', 'तूच माझी मूळ', आणि 'सांगायचं आहे (विठ्ठला)'.

