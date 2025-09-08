ETV Bharat / entertainment

आशा भोसलेनं वयाच्या 16व्या वर्षी केली होती प्रेक्षकांवर जादू, वाढदिवसानिमित्त जाणून घ्या विशेष गोष्टी...

आशा भोसले या भारतीय संगीत जगातील एक महान गायिका आहे. आज ताई त्यांचा 92वा वाढदिवस साजरा करीत आहे.

Asha Bhosle
आशा भोसले (Asha Bhosle ( etv bharat))
Published : September 8, 2025

मुंबई - भारतीय संगीतसृष्टीत जगात असे काही गायक आणि गायिका होऊन गेले आहेत, ज्यांची जागा आजपर्यंत कोणीही घेतलेली नाही. लता मंगेशकर ते आरडी बर्मन, मोहम्मद रफी आणि किशोर कुमार यांनी आपल्या गाण्यांनी जगभरातील प्रेक्षकांचं मन जिंकलं आहेत. भारतीय संगीत जगात असे काही स्टार्स झाले आहेत, जे आजही संगीत प्रेमींच्या मनावर राज्य करत आहेत. आता यापैकी एक स्टार आशा भोसले या देखील आहे. सध्या आशाताई त्याच्या वयामुळं संगीत क्षेत्रापासून दूर आहे. मात्र त्यांची गाणी आता देखील लोक पसंत करतात. आज ८ सप्टेंबर रोजी मेलोडी क्वीन आशा भोसले यांचा ९२वा वाढदिवस आहे, यानिमित्तानं आम्ही तुम्हाला त्याच्याविषयी काही विशेष माहिती सांगणार आहोत.

संगीत क्षेत्रात पदार्पण : आशा भोसले यांचा जन्म ८ सप्टेंबर १९३३ रोजी महाराष्ट्रातील सांगली येथे झाला. त्या पंडित दीनानाथ मंगेशकर यांच्या तिसऱ्या कन्या आणि लता मंगेशकर यांच्या धाकट्या बहिणी असून त्यांनी ११ वर्षांच्या असताना संगीत क्षेत्रात पदार्पण केलं होतं. त्यांचं पहिलं गाणं मराठी भाषेतील आहे, ज्याचं नाव 'चला चला नवबाल' होते. त्यांनी हे गाणं बहिणी लता मंगेशकर यांच्याबरोबर गायलं. त्यांनी १६व्या वर्षी 'रात की रानी' चित्रपटासाठी पहिले सोलो गाणं गायलं होतं. यानंतर त्या रातोरात स्टार झाल्या. दरम्यान आशा भोसले या ग्रॅमी पुरस्कारासाठी नामांकित झालेल्या पहिल्या भारतीय महिला आहेत.

आशा भोसलेनं केला अभिनय : तसेच त्यांनी आपल्या नावावर अनेक विक्रम केले आहेत. आशा भोसले एक उत्तम गायिकाच नाहीत तर त्यांनी अभिनयातही आपलं कौशल्य दाखवलं होतं. त्यांनी 'माई' नावाच्या मराठी चित्रपटातून अभिनय क्षेत्रात प्रवेश केला होता. तसेच आशाताई यांचं नाव २०११ मध्ये सर्वाधिक स्टुडिओ रेकॉर्डिंगसाठी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड्समध्ये नोंदवले गेले. त्यांनी २० हून अधिक भारतीय भाषांमध्ये ११ हजारांहून अधिक गाणी गायली. तसेच आशा भोसले यांचे नाव अनेक वेळा वादातही सापडले आहे. 'दम मारो दम' आणि 'पिया तू अब तो आजा' सारखी गाणी गायल्यानं त्यांच्याबद्दल वाद निर्माण झाला होता. एकदा आशाताई यांनी खुलासा केला होता की, आरडी बर्मन त्यांना सतत बोल्ड गाणी देत होते, यावर त्या नाराज होत्या. 'पिया तू अब तो आजा' गाणं रिकार्ड करताना त्या गीतकार मजरूह सुलतानपुरी यांच्या स्टुडिओमधून अचानक निघून गेल्या होत्या, कारण त्या गाण्यातील बोल हे खूप बोल्ड होते. यामुळं त्यांना लाज वाटली होती.

