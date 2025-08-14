मुंबई : २०२५च्या स्वातंत्र्यदिनी, भारतीय चित्रपटसृष्टीतील प्रतिष्ठित चित्रपट 'शोले' ५० वर्षे पूर्ण करणार आहे. 'शोले' १५ ऑगस्ट १९७५ रोजी प्रदर्शित झाला आणि त्यानं बॉक्स ऑफिसवर सर्वाधिक कमाई केली. हा चित्रपट ७० च्या दशकातील सर्वाधिक कमाई करणारा ठरला, जो ५ वर्षे म्हणजेच २००० दिवस थिएटरमध्ये चालला होता. 'शोले' खूपच कमी बजेटमध्ये बनवण्यात आला होता. या चित्रपटानं बजेटच्या १० पट जास्त कमाई केली होती. 'शोले'ला ५० वर्षे पूर्ण होण्यापूर्वी, आज आपण चित्रपटाशी संबंधित काही खास गोष्टींबद्दल बोलूया.
चित्रपटाचे बजेट, कलेक्शन आणि स्टारकास्टचे मानधन : 'शोले'चे दिग्दर्शन रमेश सिप्पी यांनी केलं होतं आणि कथा सलीम-जावेद जोडीनं लिहिली होती. 'शोले'चं बजेट ३ कोटी रुपये होतं. या चित्रपटानं ३५ कोटी रुपयांचा व्यवसाय केला. चित्रपटाच्या स्टारकास्टच्या मानधनाबद्दल बोलायचं झालं तर, धर्मेंद्र यांना सर्वाधिक मानधन मिळाले. धर्मेंद्र यांना वीरूच्या भूमिकेसाठी १.५ लाख रुपये, 'ठाकूर'ची भूमिका साकारणाऱ्या संजीव कुमार यांना १.२५ लाख रुपये, अमिताभ बच्चन यांना १ लाख रुपये, हेमा मालिनी यांना बसंतीसाठी ७५ हजार रुपये, अभिनेता अमजद खान यांना खलनायक गब्बरसाठी ६५ हजार रुपये, जया बच्चन यांना राधाच्या भूमिकेसाठी फक्त ३५ हजार रुपये, अभिनेता मॅक मोहन यांना संभाच्या भूमिकेसाठी १२ हजार रुपये, विजय खोटे यांना कालियाच्या भूमिकेसाठी १० हजार रुपये आणि अभिनेता एके हंगल यांना इमाम साहबच्या भूमिकेसाठी ८ हजार रुपये मिळाले. शोलेच्या स्टारकास्टचं मानधन ४ लाख ५३ हजार रुपयांत ठरले. अभिनेता सचिन पिळगावकर यांना मानधन म्हणून पैसे मिळाले नाहीत, तर रेफ्रिजरेटर मिळाला. अभिनेत्यानं त्याच्या मुलाखतीत सांगितलं होतं की ७०च्या दशकात रेफ्रिजरेटर मिळणे ही मोठी गोष्ट होती, कारण त्यावेळी फार कमी घरांमध्ये रेफ्रिजरेटर होते.
७०च्या दशकातील सर्वाधिक कमाई करणारा चित्रपट : 'शोले' हा ७०च्या दशकातील सर्वाधिक कमाई करणारा चित्रपट आहे, ज्यानं 'बॉबी', 'मुकद्दर का सिकंदर', 'रोटी कपडा और मकान', 'अमर अकबर अँथनी' सारख्या ब्लॉकबस्टर चित्रपटांपेक्षा जास्त कमाई केली. 'शोले'नं 'मुघल-ए-आझम'चा विक्रमही मोडला, जो १५ वर्षे बॉक्स ऑफिसवर रेकॉर्ड धारक होता.
हेही वाचा :