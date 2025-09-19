ETV Bharat / entertainment

‘दशावतार’ कथा कोकणची, व्यथा संपूर्ण महाराष्ट्राची!! - शिवसेनाप्रमुख उद्धव ठाकरे

‘दशावतार’ हा चित्रपट शिवसेनाप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी पाहिला आहे. त्यांनी आता या चित्रपटातील कलाकारांचं खूप कौतुक केलंय.

Movie Dashavatar
चित्रपट ‘दशावतार’ (Etv Bharat)
Published : September 19, 2025 at 5:29 PM IST

मुंबई - ‘दशावतार‘ या चित्रपटाची कथा जरी कोकणातील असली तरी व्यथा संपूर्ण महाराष्ट्राची आहे. आज आपण कुठे आहोत आणि कुठल्या दिशेनं चाललो आहोत, हे वेळीच ओळखलं नाही तर आपण एका कडेलोटाच्या टोकावर आहोत, हे दाखवून देणारा हा चित्रपट आहे. सगळ्यांचीच कामं उत्तम आहेत. पण दिलीप प्रभावळकर यांनी जे करून ठेवलंय ते अद्भुत आहे. सुबोध खानोलकर या तरूण दिग्दर्शकानं एक परिपूर्ण चित्रपट मराठीला दिलाय. अशा शब्दांत शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी महाराष्ट्राचा महासिनेमा ‘दशावतार’ चित्रपटाची प्रशंसा केली.

उद्धव ठाकरे यांनी केलं ‘दशावतार‘ चित्रपटाचं कौतुक : उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी ‘दशावतार ‘ चित्रपटाचा विशेष शो आयोजित करण्यात आला होता. यावेळी उद्धव ठाकरे यांच्यासह शिवसेना नेते आदित्यजी ठाकरे, तेजस ठाकरे, रश्मी ठाकरे, खासदार संजय राऊत ,शिवसेनेचे सचिव मिलिंद नार्वेकर, सुप्रसिद्ध गायक अजय गोगावले, मिलिंद गुणाजी, राणी गुणाजी आणि जागतिक कीर्तीच्या अभिनेत्री छाया कदम उपस्थित होत्या. ‘दशावतार ‘ चित्रपटाचे दिग्दर्शक सुबोध खानोलकर आणि ज्येष्ठ अभिनेते दिलीप प्रभावळकर यांच्या कामाची उद्धव ठाकरे यांनी प्रशंसा केली. चित्रपटातील कलाकार सिद्धार्थ मेनन, विजय केंकरे, अजित भुरे यांच्यासह संपूर्ण टीमचं कौतुक केलं. आपण कित्येक काळानंतर मराठीत असा भव्य चित्रपट पाहिला, ही भव्यता, हे सौंदर्य रसिकांनी रूपेरी पडद्यावरच अनुभवायला हवे. केवळ कोकणातील लोकांनीच नाही तर संपूर्ण महाराष्ट्रानं ही कलाकृती मोठ्या पडद्यावर पाहायला हवी, असं आवाहनही उद्धव ठाकरे यांनी यावेळी केलं. तसंच ‘दशावतार’नं मराठी चित्रपटाला जी भव्यता मिळवून दिली त्याबद्दल झी स्टुडिओज मराठीचे व्यवसाय प्रमुख बवेश जानवलेकर, निर्माता सुजय हांडे, सुबोध खानोलकर , ओंकार काटेसह ‘ दशावतार‘च्या सर्वच निर्मात्या मंडळींचे अभिनंदन उद्धव ठाकरे यांनी केलं.

Movie Dashavatar
चित्रपट ‘दशावतार’ (Etv Bharat)
Movie Dashavatar
चित्रपट ‘दशावतार’ (Etv Bharat)
चित्रपट ‘दशावतार’ (Etv Bharat)

‘दशावतार‘ चित्रपटाची बॉक्स ऑफिसवर कमाई : सध्या ‘दशावतार ‘ चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर चांगली कमाई करत आहे. हा चित्रपट १२ सप्टेंबर रोजी रुपेरी पडद्यावर रिलीज झाला होता. या चित्रपटानं आतापर्यंत रुपेरी पडद्यावर ९ कोटींहून अधिक कमाई केली आहे. हा चित्रपट आता लवकरच १० कोटींचा आवडा पार करणार आहे.

