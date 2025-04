ETV Bharat / entertainment

'पोरी आम्ही मराठी पोरी' या गीतामधून मराठी महिलांच्या कर्तृत्वाची गाथा प्रेक्षकांसमोर! - SHATIR MARATHI MOVIE SONG OUT

'शातिर The Beginning' ( Shatir The Beginning (Photo Reporter) )

Published : Apr 3, 2025, 11:10 AM IST

By ETV Bharat Entertainment Team

'शातिर The Beginning'मधील गाणं प्रदर्शित : 'पोरी आम्ही मराठी पोरी' हे गाणं 'शातिर The Beginning' या चित्रपटातील असून गुढी पाडव्याच्या शुभ मुहूर्तावर प्रदर्शित झालेल्या या गाण्याला सर्व स्तरातून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळताना दिसतोय. हे गाणं ऐतिहासिक वारसा असलेल्या किल्ले रायगडावर चित्रित करण्यात आलं असून यात तब्बल 200 कलाकारांनी सहभाग घेतला आहे. सावित्रीच्या लेकी आम्ही, शिवबाच्या तलवारी... अशा जोशपूर्ण ओळींनी सजलेल्या या गाण्याला वैभव देशमुख यांनी शब्दबद्ध केलं असून, त्याला रोहित नागभिडे यांनी संगीतबद्ध केलंय. प्रसिद्ध गायिका वैशाली सामंत यांनी आपल्या दमदार आवाजानं हे गाणं 'रायगडाइतक्या' उंचीवर नेलं आहे. या चित्रपटात रेश्मा वायकर मुख्य भूमिकेत असून त्यांच्यासोबत मीर सरवर, योगेश सोमण, रमेश परदेशी, अनिल नगरकर, अभिमन्यू वायकर, वेद भालशंकर, श्रेया कुलकर्णी, गौरव रोकडे, निशांत सिंग आणि मनोज चौधरी हे कलाकार महत्त्वाच्या भूमिकांमध्ये दिसणार आहेत. सध्या हे गाणं सोशल मीडियावर खूप गाजत आहे. अनेकजण या गाण्याचं कौतुक करताना दिसत आहेत.

'शातिर The Beginning' या चित्रपटाबद्दल : 'शातिर The Beginning' या चित्रपटाची निर्मिती श्रीयांश आर्ट्स अँड मोशन पिक्चर्सच्या रेश्मा वायकर यांनी केली आहे, तर या चित्रपटाच्या माध्यमातून सुनील सुशीला दशरथ वायकर दिग्दर्शन क्षेत्रात पाऊल ठेवत आहेत. चित्रपटाची कथा सुनील वायकर आणि हेमंत एदलाबादकर यांनी लिहिली आहे. येत्या 9 मे 2025 रोजी 'शातिर The Beginning' हा चित्रपट संपूर्ण महाराष्ट्रात प्रदर्शित होणार आहे.