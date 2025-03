ETV Bharat / entertainment

या चित्रपटाची नायिका नीरा ही सुशिक्षित, संगीताची रसिक असलेली महिला आहे. ती स्वच्छंदी वृत्तीची, परिवर्तनाचा ध्यास असणारी, निरागस आणि आपल्या हक्काप्रती सजग असणारी, बंधनात राहू न इच्छिणारी बंधमुक्त स्त्री आहे. या चित्रपटाचा विषय काळाच्या पुढचा विचार करणारा आणि समाजिक मुद्द्यांना योग्य पद्धतीनं उठवणारा होता. यातले संवादही त्याकाळात परिवर्तनाची मशाल पेटवणारे ठरले होते. 'बाईच्या जातीनं कसं गुमान राहावं', असं मानणारी नीराची मामी जेव्ही तिला लाज सोडल्याबद्दल बोलते तेव्हा करारी नीरा कडाडते, "वयाच्या विचार न करता मुलीच्या वयाच्या स्त्रीशी लग्नं करताना त्यांना वाटली नव्हती का लाज?", "जेव्हा तुमच्यासारख्या मोठ्या माणसांनीच लाज सोडली तर माझ्यासारखीला लाज बाळगायला का सांगता?", "जगात म्हाताऱ्या पुरुषांनीच आपला नीती धर्म सोडला तर स्त्रीयांनी तो का मानायचा?", अशा संवादातून एक करारी नायिका या चित्रपटात भाष्य करताना दिसते.

शांता आपटेंनी 'कुंकू'मध्ये साकारलेली निडर नीरा ही भारतीय चित्रपटाची महिली बंधमुक्त नायिका होती. या चित्रपटात 'चित्रा' नावाच्या सामाजिक कार्यकर्तीची भूमिका लेखिका आणि समाजिक कार्यकर्त्या शकुंतला परांजपे यांनी केली होती. या चित्रपटात पार्श्वसंगीताचा वापर करण्यात आला नव्हता तर काही समर्पक आवाजांचा वापर यामध्ये संदर्भ म्हणून केला होता. जेव्हा विधुर असलेले वकील केसांना काळा कलप लावतात तेव्हा घराबाहेर एक कल्हईवाला ओरडत असतो. 'भांड्यांना कल्हई लावा कल्हई' ही त्याची 'प्रतीकात्मक' आरोळी त्या प्रसंगाची धार वाढवणारी ठरते. या चित्रपटातील 'मन सुद्ध तुझं गोस्त हाये पृथ्वीमोलाची, तू चाल फुडं तुला रं गड्या भीती कशाची, पर्वाबी कुनाची...' हे एक गाजलेलं गीत आज इतक्या वर्षानंतरही लोकप्रिय आहे. विशेष म्हणजे 1937 मध्ये 'कुंकू' या मराठी चित्रपटात पहिल्यांदाच IN THE WORLD'S BROADFIELD OF BATTLE हे इंग्रजी गाणं शांता आपटेंनी गायलं होतं. त्याकाळातील ज्येष्ठ नट केशवराव दाते यांनी यामध्ये म्हातारपणी विवाह केलेल्या नकीलाची भूमिका साकारली होती. थोडक्यात, हिंदी चित्रपटसृष्टीत स्त्री मुक्तीचे वारे वहायला लागण्याच्या कितीतरी आधी प्रदर्शित झालेला 'कुंकू' हा चित्रपट सर्वार्थाने काळाच्या पलीकडचा होता.