७१व्या राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कारांमध्ये 'जवान'साठी सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्याचा पुरस्कार जिंकल्यानंतर शाहरुख खानच्या कुटुंबानं शेअर केली पोस्ट...

७१व्या राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कारांमध्ये 'जवान' चित्रपटासाठी सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्याचा पुरस्कार मिळाल्यानंतर शाहरुख खानच्या कुटुंबानं आपला आनंद व्यक्त केला आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 24, 2025 at 11:36 AM IST
मुंबई : ७१ व्या राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार सोहळा २३ सप्टेंबर रोजी नवी दिल्लीतील विज्ञान भवन येथे आयोजित करण्यात आला होता. तीन बॉलिवूड दिग्गज, शाहरुख खान, राणी मुखर्जी आणि करण जोहर यांना ७१व्या राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार सोहळ्यात सन्मानित करण्यात आलं. दरम्यान, मल्याळम सुपरस्टार मोहनलाल यांना दादासाहेब फाळके पुरस्कारानं सन्मानित केलं गेलं. या सन्मानानंतर, बॉलिवूडचा बादशाह शाहरुख खानच्या कुटुंबाला खूप आनंद झाला आहे. पत्नी गौरी खान, मुलगी सुहाना आणि आर्यन खान यांनी सोशल मीडियावर किंग खानचा फोटो शेअर करून आपला आनंद साजरा केला आहे.
सुहाना आणि आर्यन खान : 'जवान' चित्रपटासाठी शाहरुख खानला सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्याचा राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार देण्यात आला आहे. या प्रसंगी त्याच्या कुटुंबानं आनंद व्यक्त केला. किंग खानची मुलगी सुहाना खान आणि मुलगा आर्यन यांनी इंस्टाग्रामवर एक संयुक्त पोस्ट शेअर केली आहे. यामध्ये त्यांनी त्याच्या वडिलांचे दोन फोटो देखील जोडले आहेत. पहिल्या फोटोमध्ये किंग खान सेल्फी काढताना दिसत आहे. दुसऱ्या फोटोमध्ये त्याच्या गळ्यात राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्काराचा रौप्य पदक दिसत आहे. हा खास क्षण शेअर करताना सुहाना आणि आर्यन यांनी त्यांच्या पोस्टमध्ये लिहिलं, "तू नेहमीच म्हणायचास की तू कधीच रौप्य पदके जिंकत नाहीस, तू फक्त सुवर्ण पदके गमावतोस, पण हे रौप्य पदक सुवर्ण पदक आहे. तुला प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाल्यानं आमचे मन आनंदानं भरून गेलं आहे. अभिनंदन, बाबा, आम्ही तुला प्रेम करतो.'
सेलिब्रिटींच्या प्रतिक्रिया : गौरी खाननं सुहाना आणि आर्यनच्या पोस्टवर कमेंट करत लिहिलंय, 'वाह, तुम्हा सर्वांवर खूप प्रेम आहे.' चित्रपट निर्माती आणि किंग खानची जवळची मैत्रीण फराह खाननं लिहिलं, 'हे खूप गोंडस आहे. सोन्याला चांदी मिळाली आहे.' जुही चावला, अनन्या पांडे आणि शनाया कपूरसह इतर सेलिब्रिटींनीही किंग खानवर प्रेमाचा वर्षाव केला. दरम्यान गौरी खाननेही हा खास क्षण साजरा केला. तिनं तिच्या इंस्टाग्रामवर शाहरुख खानचा एक फोटो शेअर केला तिनं लिहिलं, 'शाहरुखचा, हा कसा प्रवास होता आहे ? राष्ट्रीय पुरस्कार जिंकल्याबद्दल अभिनंदन. तू त्याला पात्र आहेस. हे तुझ्या वर्षानुवर्षांच्या मेहनतीचे आणि समर्पणाचे फळ आहे. आता मी या पुरस्कारासाठी एक खास मँटेल डिझाइन करत आहे.'
गौरी खानची पोस्ट : याव्यतिरिक्त, गौरी खाननं आणखी एक पोस्ट शेअर केली, यामध्ये तिनं तिच्या आवडत्या व्यक्तींबद्दल सांगितलंय. तिनं राणी मुखर्जीबरोबर शाहरुख खानचा एक सेल्फी आणि करण जोहरचा फोटो पोस्ट केला. हे फोटो शेअर करताना गौरीनं लिहिलं, 'आज माझ्या तीन आवडत्या कलाकारांसाठी खूप खास दिवस आहे. राष्ट्रीय पुरस्कार मिळणे हा किती सन्मान आहे. हे तुमच्या सर्वांच्या मेहनतीचे फळ आहे. शाहरुख खान, राणी मुखर्जी आणि करण जोहर, प्रेरणा देत राहा."
राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार : राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार हा भारतातील सर्वोच्च चित्रपट सन्मान आहे आणि शाहरुख खानला त्याच्या अभिनयासाठी सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्याचा पुरस्कार मिळणे ही त्याच्या कारकिर्दीतील एक उल्लेखनीय कामगिरी आहे. 'ट्वेल्थ फेल' चित्रपटातील अभिनयासाठी पुरस्कार मिळालेल्या बॉलिवूड अभिनेता विक्रांत मेसीबरोबर किंग खाननं हा पुरस्कार सामायिक केला आहे.
