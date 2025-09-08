ETV Bharat / entertainment

'द ग्रेट इंडियन कपिल शो'मध्ये संजय दत्तनं सांगितला भयानक किस्सा, वाचा सविस्तर...

संजय दत्तनं 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो'मध्ये तुरुंगातील घालवलेल्या दिवसांचे काही किस्से सांगितले आहे. यामध्ये एक भयानक किस्सा आहे.

मुंबई : अभिनेता संजय दत्तनं अलीकडेच त्याचा जवळचा मित्र सुनील शेट्टीबरोबर 'द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो'ला भेट दिली. या दरम्यान संजू बाबाला त्याच्या तुरुंगवासाच्या दिवसांबद्दल आठवण झाली. १९९३च्या मुंबई बॉम्बस्फोटांच्या संदर्भात संजयला पाच वर्षे तुरुंवास झाला होता. आता 'द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो'मध्ये संजयनं तुरुंगवातील भयानक कहाणी सांगितली. या अभिनेत्याची कहाणी ऐकूण कोणाला पण धक्का बसेल. संजय दत्तनं सांगितलं की, एकदा तुरुंग अधीक्षकांनी त्याला त्याची वाढलेली दाढी कापण्यास सांगितलं होतं. यानंतर तिथे उपस्थित असलेल्या मिश्रा नावाच्या कैद्याला हे काम सोपविण्यात आलं होतं. संजय दत्तनं दाढी करणाऱ्या मिश्राला विचारलं की तो तुरुंगात किती काळापासून आहे, यानंतर त्यानं उत्तर दिलं १५ वर्षे झाली आहेत. संजय दत्त पुढं सांगितलं की, "तोपर्यंत त्याचा वस्तरा हा माझ्या मानेपर्यंत पोहोचला होता. मी त्याला विचारलं की, तो कोणत्या गुन्ह्यासाठी तुरुंगात आहे. त्यानंतर त्यानं उत्तर दिलं 'दुहेरी हत्या' मी लगेच त्याचा हात धरला आणि त्याला थांबवलं." संजयचा हा किस्सा ऐकून सर्वांना धक्का बसला.

संजय दत्तला तुरुंगात गेल्याचा पश्चात्ताप आहे का? : 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' दरम्यान, संजयनं सांगितलं की, तुरुंगात असताना तो फर्निचर आणि कागदी पिशव्या बनवत होता. यासाठी त्याला पगारही मिळत होता. त्यानं त्याच्या सहकारी कैद्यांसाठी रेडिओ वायसीपी सुरू केलं होतं. याशिवाय त्यानं सहकारी कैद्यांबरोबर पटकथाही लिहित आहेत. त्यानं तुरुंगात एक नाटक कंपनी देखील स्थापन केली, ज्याचा तो संचालक होता. संजयनं पुढं सांगितलं की, आयुष्यातील घटनांचा त्याला पश्चात्ताप नाही, फक्त त्याचे आईवडील सुनील दत्त आणि नर्गिस दत्त यांनी खूप लवकर जगातून निरोप घेतला याबद्दल त्याला खूप वाईट वाटते. त्याला प्रत्येक वेळा त्याच्या आई-वडिलांची आठवण येते. सुनील दत्त यांचं निधन २००५ मध्ये ७५ व्या वर्षी वांद्रे येथील त्याच्या घरी झोपेत हृदयविकाराच्या झटक्यानं झालं, तर १९८१ मध्ये नर्गिस यांचा स्वादुपिंडाच्या कर्करोगानं मृत्यू झाला. त्यावेळी संजय दत्तचा पहिला चित्रपट 'रॉकी' प्रदर्शित होणार होता.

संजय दत्त वर्क फ्रंट : संजय दत्तच्या वर्क फ्रंटबद्दल सांगायचं झालं तर, अभिनेता अलीकडेच टायगर श्रॉफबरोबर 'बागी ४'मध्ये दिसला आहे. या चित्रपटात संजय दत्तनं खलनायकाची भूमिका केली होती. यापूर्वी, अभिनेता 'हाऊसफुल ५' आणि 'द भूतनी'मध्ये दिसला होता. याशिवाय संजय दत्तचे अनेक आगामी प्रोजेक्ट आहेत.

