'द बॅड्स ऑफ बॉलिवूड' वादात, समीर वानखेडे यांनी शाहरुख खान, गौरी खान आणि नेटफ्लिक्सविरुद्ध मानहानीचा केला दावा दाखल...

समीर वानखेडे यांनी शाहरुख खान, गौरी खान, नेटफ्लिक्स आणि इतरांविरुद्ध खटला दाखल केला आहे. हा खटला कशामुळं दाखल करण्यात आला याबद्दल आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत.
Published : September 25, 2025 at 4:41 PM IST
मुंबई : एनसीबी मुंबईचे माजी झोनल डायरेक्टर समीर वानखेडे यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. वानखेडे यांनी बॉलिवूड सुपरस्टार शाहरुख खान आणि त्यांची पत्नी गौरी खान यांच्यावर रेड चिलीज एंटरटेनमेंटच्या 'द बॅड्स ऑफ बॉलिवूड' वेब सीरीजवर त्यांची बदनामी केल्याचा आरोप केला आहे. या याचिकेत समीर वानखेडे यांनी आर्यन खानच्या दिग्दर्शनात पदार्पणाचे वर्णन "खोटे, दुर्भावनापूर्ण आणि बदनामीकारक" असं केलं आहे. त्यांनी असा दावा केला की, ही वेब सीरीज 'अँटी ड्रग्ज अंमलबजावणी संस्थांना दिशाभूल करणाऱ्या आणि नकारात्मक दृष्टिकोन दाखवते, यामुळं कायदा अंमलबजावणी संस्थांवरील जनतेचा विश्वास कमी होतो."
समीर वानखेडेनं मानहानीचा खटला दाखल केला : एनसीबी मुंबईचे माजी झोनल डायरेक्टर समीर वानखेडे यांनी बॉलिवूड सुपरस्टार शाहरुख खान आणि त्यांची पत्नी गौरी खान यांच्या मालकीच्या रेड चिलीज एंटरटेनमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड, स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्म नेटफ्लिक्स आणि इतरांविरुद्ध दिल्ली उच्च न्यायालयात मानहानीचा खटला दाखल केला आहे. त्यांनी आरोप केला आहे की, त्यांच्या 'बॅड्स ऑफ बॉलिवूड' या वेब सीरीजमध्ये त्यांची प्रतिष्ठा खराब करण्याच्या उद्देशानं खोटे, दुर्भावनापूर्ण आणि बदनामीकारक मजकूर दाखवण्यात आला आहे. या खटल्यात, समीर वानखेडे यांनी प्रोडक्शन हाऊस, नेटफ्लिक्स आणि इतरांविरुद्ध कायमस्वरूपी आणि अनिवार्य मनाई आदेश, घोषणा आणि नुकसान भरपाईच्या स्वरूपात दिलासा मागितला आहे. त्यांनी असेही म्हटलं आहे की, आर्यन खानच्या दिग्दर्शनात पदार्पण केलेल्या 'द बॅड्स ऑफ बॉलिवूड'मधील खोट्या, दुर्भावनापूर्ण आणि बदनामीकारक व्हिडिओमुळे त्यांना वाईट वाटलं आहे.
काय आहे प्रकरण ? : दरम्यान, ही मालिका जाणूनबुजून समीर वानखेडे यांची प्रतिष्ठा खराब करण्यासाठी तयार करण्यात आली, असंही याचिकेत म्हटलं गेलं आहे. दरम्यान आर्यन खानशी संबंधित खटले मुंबई उच्च न्यायालय आणि एनडीपीएस विशेष न्यायालय, मुंबईसमोर प्रलंबित आहेत. तसेच ऑक्टोबर २०२१ मध्ये बॉलिवूड स्टार शाहरुख खानचा मुलगा आर्यन खानला एका क्रूझवरील पार्टीदरम्यान छापा टाकून अटक केली गेली होती. तो ड्रग्स केसप्रकरणी अडकला होता.
