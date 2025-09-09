ETV Bharat / entertainment

'बॅटल ऑफ गलवान' चित्रपटातील सलमान खानचा फर्स्ट लूक आला समोर, चाहत्यांनी केलं कौतुक...

'बॅटल ऑफ गलवान' चित्रपटातील सलमान खानची पहिली झलक समोर आली आहे. आता ही झलक पाहिल्यानंतर या चित्रपटाबद्दल चाहत्यांमध्ये उत्सुकता वाढली आहे.

salman khan
'बॅटल ऑफ गलवान' ('बॅटल ऑफ गलवान'चं शूटिंग सेटवरील फोटो.)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 9, 2025 at 5:11 PM IST

मुंबई : 'सिकंदर' चित्रपटाच्या फ्लॉपनंतर सलमान खान 'बॅटल ऑफ गलवान' चित्रपटाच्या शूटिंगमध्ये व्यग्र आहे. चित्रपटाचं शूटिंग नुकतेच सुरू झालं आहे. काल सलमान खान आणि चित्रपटाची मुख्य अभिनेत्री चित्रांगदा सिंग शूटिंगसाठी लेह-लडाखला पोहोचले आणि आज ९ सप्टेंबर रोजी 'बॅटल ऑफ गलवान'मधील सलमान खानच्या लूकची पहिली झलक समोर आली आहे. आज ९ सप्टेंबर रोजी 'भाईजान'नं त्याच्या इंस्टाग्राम अकाउंटवर आगामी चित्रपटाच्या सेटवरून एक नवीन फोटो शेअर केला आहे,आता फोटो पाहून असं दिसत आहे की, चित्रपट ब्लॉकबस्टर ठरेल, असा अंदाज सोशल मीडियावर चाहते लावत आहेत.

सेटवरील सलमान खानचा फोटो : 'बॅटल ऑफ गलवान'मधील सलमान खानच्या चेहऱ्याच्या लूकची पहिली झलक पाहून त्याच्या चाहत्यांची चित्रपटाबद्दलची उत्सुकता वाढली आहे. सलमानचा चेहरा क्लॅप बोर्डच्या मागे आहे आणि त्यावर 'सीन नंबर ८६', 'शॉट नंबर १' आणि 'टेक नंबर १' असं लिहिलं आहे. सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या फोटोमध्ये सलमान आर्मी जॅकेटमध्ये असल्याचा दिसत आहे. त्याच्या चेहऱ्यावर जखमा आहे. सलमान खाननं हा फोटो शेअर करत लिहिलं आहे की,'बॅटल ऑफ गलवान.' आता या पोस्टला अनेक चाहते लाईक करत आहेत. याशिवाय कमेंट बॉक्समध्ये लोक प्रतिक्रिया देऊन सलमानचं कौतुक करत आहेत. सोशल मीडियावर अनेक चाहत्यांनी या चित्रपटाला ब्लॉकबस्टरचा टॅग दिला आहे.

'बॅटल ऑफ गलवान' चित्रपटाबद्दल : या चित्रपटाचं दिग्दर्शन अपूर्व लाखिया करत आहेत. याआधी त्यांनी 'शूटआउट' आणि 'लोखंडवाला', 'हसीना पार्कर', 'एक अजनबी' आणि 'मिशन इस्तंबूल' सारखे चित्रपट दिग्दर्शित केले आहेत. सलमान खानबरोबर तो पहिल्यांदाच चित्रपट करणार आहे. दरम्यान 'बॅटल ऑफ गलवान' चित्रपटाबद्दल सांगायचं झालं तर चित्रांगदा सिंह ही मुख्य भूमिकेत दिसणार आहे. हा चित्रपट कधी प्रदर्शित होईल याची माहिती अद्याप समोर आलेली नाही. तसेच सलमानच्या वर्कफ्रंटबद्दल सांगायचं झालं तर तो पुढं 'किक २', 'दबंग ४' आणि बाकी अनेक चित्रपटांमध्ये दिसणार आहे.

