गणपती विसर्जनात सलमान खान आणि सोनाक्षी सिन्हानं ढोल ताशांच्या तालावर केला डान्स... - GANPATI VISARJAN

सलमान खान आणि सोनाक्षी सिन्हाचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे, ज्यामध्ये ते गणेश विसर्जनामध्ये डान्स करताना दिसत आहेत.

Salman khan and sonaskhi sinha
सलमान खान आणि सोनाक्षी सिन्हा (सलमान खान आणि सोनाक्षी सिन्हा गणपती विसर्जन (IANS))
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 29, 2025 at 1:06 PM IST

मुंबई : बॉलिवूड स्टार सलमान खाननं अलीकडेच त्याच्या घरी गणपती बाप्पाची स्थापना केली, यामध्ये त्याचे कुटुंबीय आणि नातेवाईक सहभागी झाले होते. आता बाप्पाच्या निरोपाचा एक व्हिडिओ समोर आला आहे, ज्यामध्ये सलमान खान जोरदार नाचताना दिसत आहे. या व्हिडिओमध्ये सलमान खानचे संपूर्ण कुटुंब आहे. 'भाईजान'सह, त्याची बहीण अर्पिता खान शर्मा देखील ढोलाच्या तालावर डान्स करत आहे. अरबाज खानचा मुलगा देखील यावेळी उपस्थित असल्याचा दिसत आहे. इतकेच नाही तर 'लेडी दबंग' सोनाक्षी सिन्हा पती झहीर इक्बालबरोबर या सेलिब्रेशनमध्ये सहभागी झाली आहे.

सलमान खानचा व्हिडिओ व्हायरल : व्हिडिओमध्ये सलमान खान निळ्या रंगाचा टी-शर्ट आणि जीन्समध्ये आहे आणि अर्पिता देखील त्याच्या शेजारी लाल सूटमध्ये डान्स करत आहे. अर्पिताच्या समोर आयुष शर्मा त्याच्या मुलीला कडेवर घेऊन डान्स करत आहे अर्पिताच्या शेजारी अरबाज खानचा मुलगा आणि आयुषच्या शेजारी सोहेल खानचा मुलगा असे कुटुंबातील सदस्य आहे. व्हिडिओमध्ये, झहीर इक्बाल सोनाक्षी सिन्हा दोघेही डान्स करत आहेत. यावेळी सलमान खानला त्याच्या चाहत्यांनी आणि नातेवाईकांनी वेढलेला आहे. आता सलमनाचा हा व्हिडिओ अनेकांना आवडत आहे.

सलमान खानचा आगामी चित्रपट : सलमान खाननं त्याच्या घरातील गॅलेक्सीमधील बाप्पाच्या विराजमानचा व्हिडिओ शेअर केला होता, ज्यामध्ये तो त्याच्या कुटुंबासह गणेश आरतीत सहभागी झाला होता. सलमानच्या चाहत्यांनाही हा व्हिडिओ खूप आवडला होता. सलमानच्या घरी दरवर्षी गणेश चतुर्थी सण साजरा केला जातो. सलमानच्या कामाच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर, तो सध्या त्याच्या आगामी युद्धावर आधारित चित्रपट 'बॅटल ऑफ गलवान'चं शूटिंग करत आहे. या चित्रपटाच्या सेटवरून सलमानचे फोटोही समोर आले होते. या चित्रपटाचं दिग्दर्शन अपूर्व लाखिया हे करत आहे. याशिवाय, सलमान खान त्याच्या सर्वात लोकप्रिय टीव्ही रिअ‍ॅलिटी शो 'बिग बॉस'च्या १९व्या सीझनचे सूत्रसंचालन देखील करत आहे. या शोच्या माध्यामातून सलमान खान पुन्हा एकदा आपल्या चाहत्याचं मनोरंजन करत आहे. हा शो अनेकांना आवडत आहे.

हेही वाचा :

  1. सलमान खाननं कुटुंबासह केली गणेश आरती, व्हिडिओ व्हायरल...
  2. 'बॅटल ऑफ गलवान'च्या सेटवरून सलमान खानचा फोटो व्हायरल...
  3. सलमान खानचा बॉडीगार्ड शेराच्या वडिलांचं निधन, पोस्ट शेअर करू केलं दु:ख व्यक्त...

