'बिग बॉस १९'मध्ये अरिजित सिंगच्या भांडणावर सलमान खाननं सोडले मौन, दिग्दर्शक एआर मुरुगदासवरही साधला निशाणा
'बिग बॉस १९'मध्ये सलमान खाननं गायक अरिजित सिंगबरोबरच्या वादाबद्दल भाष्य केलं, यानंतर त्यानं एआर मुरुगदासबद्दल एक विशेष गोष्ट सांगितली.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 13, 2025 at 12:09 PM IST
मुंबई - बॉलिवूड अभिनेता सलमान खान आणि अरिजित सिंग आता पुन्हा एकदा एका व्हिडिओमुळं चर्चेत आले आहेत. सलमान खान आणि अरिजित 'बजरंगी भाईजान' आणि 'सुलतान' या चित्रपटापासून बोलत नव्हते. अरिजितची या चित्रपटामधील गाणी देखील काढून टाकण्यात आली होती. दरम्यान २०१४मध्ये सलमाननं आयोजित केलेल्या कार्यक्रमादरम्यान अरिजितला विचारण्यात आलं 'तू झोपलास का?' यानंतर त्यानं उत्तर दिल होतं की, 'तू मला झोपवले.' यानंतर 'भाईजान'ला राग आला होता. त्यानंतर तो अरिजितबरोबर बोलत नव्हता. यानंतर गायकानं माफी मागण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यानं एक फेसबुकवर पोस्ट शेअर केली होती. यामध्ये त्यानं सलमानला 'सुलतान'मधून गाण्याच्या आवृत्तीचा पुनर्विचार आणि समावेश करण्याची विनंती केली, मात्र काही वेळात अरिजितनं ही पोस्ट डिलीट केली होती.
अरिजीत सिंग आणि सलमान खानचा वाद : तसेच ऑक्टोबर २०२३मध्ये,अरिजीत सिंग सलमान खानच्या घरी दिसला. यानंतर दोघांमधील मतभेद हे दूर झाले होते. तसेच अरिजीत यानंतर 'टायगर ३' या चित्रपटासाठी गाणं गायलं होतं. आता अनेक वर्षानंतर 'भाईजान'नं अरिजित आणि त्याच्याविषयी झालेल्या वादवार भाष्य केलं आहे. त्यानं उघडपणे सांगितलं की, तो आणि अरिजित चांगले मित्र आहेत. 'बिग बॉस १९'च्या 'वीकेंड का वार' एपिसोडमध्ये विनोदी कलाकार रवी गुप्ता आला होता. यानंतर रवीनं विनोदात म्हटलं होतं, तो सलमान खानला भेटण्यासाठी खूप घाबरत होता, कारण तो अरिजीतसारखा दिसतो. यावर 'भाईजान' हसतो आणि म्हणतो , "अरिजीत आणि मी आता खूप चांगले मित्र आहोत आणि तो एक गैरसमज होता, जो माझ्याकडून झाला होता. त्यानंतर, त्यानं माझ्यासाठी गाणी देखील गायली. त्यानं 'टायगर ३'मध्ये गाणं गायलं आहे आणि आता तो 'गलवान'मध्ये गाणं गात आहे."
#Latest: Megastar #SalmanKhan on Arijit Singh at the #BiggBoss19 set -— Er.Sohail (@BeingSohail__) October 12, 2025
" arijit and i are very good friends now. there was a misunderstanding earlier - and that was from my side.♥️"
also confirmed: arijit has a song in my upcoming #BattleOfGalwan 🔥
pic.twitter.com/RMDkXuEkD4
सलमान खाननं दिग्दर्शक एआर मुरुगदासवर साधला निशाणा : 'बिग बॉस १९'च्या मंचावर रवी गुप्तानं सलमान खानबरोबर खूप धमाल केली. यानंतर त्यानं 'सिकंदर'च्या अपयशासाठी स्टारला जबाबदार धरल्याबद्दल एआर मुरुगदासवरही निशाणा साधला. त्यानं विनोदात म्हटलं की, "मी रात्री ९ वाजता सेटवर येत होतो. ही माझी चुकी झाली. मी याबद्दल आमच्या दिग्दर्शकाला (एआर मुरुगदास) सांगितलं. आता त्याचा एक (मद्रासी) चित्रपट नुकताच प्रदर्शित झाला. यामधील अभिनेता संध्याकाळी ६ वाजता येत असे." आता सलमान खानचा पुढं 'बॅटल ऑफ गलवान' या चित्रपटामध्ये दिसणार आहे. या चित्रपटाचं सध्या शूटिंग सुरू आहे.
