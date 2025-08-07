Essay Contest 2025

सलमान खानचा बॉडीगार्ड शेराच्या वडिलांचं निधन, पोस्ट शेअर करू केलं दु:ख व्यक्त... - SHERA FATHERS DEATH

सलमान खानचा बॉडीगार्ड शेराच्या वडिलांचं निधन झालं आहे. आता त्यानं पोस्ट शेअर करून सोशल मीडियावर याबद्दल माहिती दिली आहे.

shera father sunder singh jolly passed away
शेराचे वडील सुंदर सिंग जॉली यांचं निधन (shera and his father (instagram))
Published : August 7, 2025 at 4:33 PM IST

मुंबई - गेल्या अनेक दशकांपासून सलमान खानच्या सुरक्षेची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या बॉलिवूड सुपरस्टार सलमान खानचा बॉडीगार्ड, शेराच्या कुटुंबात शोककळा पसरली आहे. शेराचे वडील सुंदर सिंग जॉली यांचं वयाच्या ८८ व्या वर्षी निधन झालं आहे. ते बऱ्याच काळापासून कर्करोगासारख्या गंभीर आजाराशी लढत होते. शेरानं अधिकृत निवेदन जारी करून याबद्दल आता सांगितलं आहे, त्याच्या वडिलांचा अंतिम प्रवास दुपारी ४ वाजता त्याच्या निवासस्थान '१९०२, द पार्क लक्झरी रेसिडेन्स, ओशिवरा, अंधेरी वेस्ट, मुंबई' येथून सुरू होईल. ही दुःखद बातमी समोर आल्यानंतर, सलमान खानचे चाहते शेराला सोशल मीडियाच्या माध्यामातून सांत्वन देत आहेत. आता या दुःखाच्या वेळी धैर्य राखण्यास त्याला अनेकजण सांगत आहेत.

सलमान खानचा बॉडीगार्ड शेराच्या वडिलांचं निधन : सुंदर सिंग जॉली यांच्याबरोबर सलमान खाननं अनेकदा आपले फोटो सोशल मीडियावर शेअर केले आहेत. दरम्यान यावर्षी मार्चमध्ये शेरानं आपल्या वडिलांच्या वाढदिवशी एक भावनिक पोस्ट शेअर केली होती. यामध्ये त्यानं त्यांना सर्वात बलवान व्यक्ती आणि त्याची प्रेरणा असल्याचं म्हटलं होतं. आपल्या पोस्टमध्ये शेरानं लिहिलं होतं,'माझ्यातील सर्व शक्ती तुमच्यामुळं आली आहे, तुम्ही माझे देव आहात, बाबा.'

शेरा आणि सलमानची मैत्री : शेराचं खरं नाव गुरमीत सिंग आहे, तो गेल्या तीन दशकांपासून सलमान खानसाठी काम करत आहे. तो फक्त एक बॉडीगार्ड नाही, तर सलमानच्या कुटुंबातील सदस्यासारखा आहे. प्रत्येक चित्रपटाच्या शूटिंग, कार्यक्रम आणि आंतरराष्ट्रीय दौऱ्यात सलमानबरोबर शेरा हा असतो. शेरा हा सलमानचा सर्वात विश्वासू सहकारी आणि मित्र आहे. सुंदर सिंग जॉलीच्या मृत्यूची बातमी ऐकताच, बॉलिवूड इंडस्ट्रीतील अनेक स्टार आणि चाहते सोशल मीडियावर त्यांना श्रद्धांजली वाहत आहेत. दुसरीकडे, सलमान खानकडून आतापर्यंत या प्रकरणावर कोणतेही विधान आलेलं नाही. आता 'भाईजान' शेराची हिंम्मत बनेल असं काहीजण सोशल मीडियावर म्हणत आहेत. सलमान आणि शेरा यांच्यातील मैत्री सर्वांना माहित आहे, त्यामुळं या दु:खद प्रसंगी सलमान हा शेअरबरोबर नक्की असणार असा अंदाज आता चाहते लावत आहेत.

