मुंबई - अभिनेता सैफ अली खान आणि अमृता सिंग यांची मुलगी सारा अली खान ही अशा स्टार किड्सपैकी एक आहे, जिनं आपल्या पहिल्याच चित्रपटाच्या माध्यामातून प्रेक्षकांची मनं जिंकली. आज तिचा समावेश बॉलिवूडच्या टॉप अभिनेत्रींच्या यादीत केला जातो. आज सारा १२ ऑगस्ट रोजी आपला वाढदिवस साजरा करत आहे. सारा आता ३० वर्षांची झाली आहे. दरम्यान या अभिनेत्रीनं खूप कमी वेळात चित्रपटसृष्टीत स्वतःच्या बळावर प्रचंड नाव कमावलं. आज ती बॉलिवूडच्या टॉप अभिनेत्रींपैकी एक आहे. अभिनयाव्यतिरिक्त, सारा तिच्या लूक आणि येणाऱ्या प्रोजेक्ट्ससाठी नेहमीच चर्चेत असते. तिनं दिवंगत सुशांत सिंग राजपूतबरोबर 'केदारनाथ' चित्रपटातून रुपेरी पडद्यावर पदार्पण केलं होतं. तिनं जवळजवळ प्रत्येक अभिनेत्यांबरोबर काम केलंय. सारा अली खानचा पहिला चित्रपट खूप गाजला होता. त्यानंतर ती सलग अनेक चित्रपटांमध्ये दिसली.
सारा अली खानचा पहिला चित्रपट : सारा अली खाननं अनेक मुलाखतींमध्ये खुलासा केला आहे की, तिचा पहिला बॉलिवूड चित्रपट 'केदारनाथ' हा तिच्या कारकिर्दीतील संस्मरणीय आहे, जो ती कधीही विसरू शकत नाही. चित्रपटांव्यतिरिक्त, सारानं ओटीटीवरही अभिनयचा जलवा दाखवला आहे. साराला फिल्मफेअर पुरस्कार मिळाला आहे. तसेच फोर्ब्स इंडिया २०१९च्या सेलिब्रिटी टॉप यादीतही तिचा समावेश आहे. सारा एक धाकटा भाऊ इब्राहिम अली खान आहे, जो एक अभिनेता आहे. दरम्यान अभिनेत्री करीना कपूर सारा अली खानची सावत्र आई आहे. सैफ अली खाननं दुसऱ्यांदा करीनाबरोबर लग्न केलं आहे.
सारा अली खानची जास्त वजन असल्यानं खिल्ली उडवली जात होती : सारा अली खान तिच्या वजनामुळं खूप ट्रोल होतं होती. यानंतर तिनं तंदुरुस्त होण्याचा निर्णय घेतला. तिला पॉलीसिस्टिक ओव्हरी सिंड्रोम देखील असल्याचं निदान झालं होतं, जे तिच्या वजन वाढण्याचे कारण होतं. सारानं स्लिम बनवण्यासाठी जिममध्ये तासन्तास कठोर परिश्रम घेतले आहेत. दरम्यान, अभिनेत्रीच्या कामाबद्दल सांगायचं झालं तर, सारा अली खानकडे अनेक प्रोजेक्ट्स आहेत. ती अलीकडेच अनुराग बसू दिग्दर्शित 'मेट्रो... इन दिनो'मध्ये दिसली होती. याशिवाय, ती धर्मा प्रॉडक्शन अंतर्गत बनवल्या जाणाऱ्या एका नवीन स्पाय कॉमेडी चित्रपटात आयुष्मान खुरानाबरोबर दिसणार आहे.
हेही वाचा :