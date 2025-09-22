'कांतारा: चॅप्टर १' चित्रपटाचा धमाकेदार ट्रेलर रिलीज , पाहा व्हिडिओ...
'कांतारा: चॅप्टर १' या चित्रपटाचा ट्रेलर रिलीज करण्यात आला आहे. आता या चित्रपटाचा ट्रेलर पाहून अनेकजण उत्सुक आहेत.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 22, 2025 at 1:19 PM IST
मुंबई - अखेर, प्रतीक्षा संपली. अनेकजण ज्याची बऱ्याच काळापासून वाट पाहत होते, त्या बहुप्रतीक्षित 'कांतारा चॅप्टर १'चा ट्रेलर प्रदर्शित झाला आहे. हा ट्रेलर चित्रपटाची एक आकर्षक झलक दाखवतो, जो एक अद्भुत सिनेमॅटिक अनुभव देण्यासाठी बनवण्यात आला आहे. ट्रेलरचे मुख्य आकर्षण म्हणजे त्यातील आशय आणि दृश्यमानता. 'कांतारा' हा चित्रपट ३० सप्टेंबर २०२२ रोजी प्रदर्शित झाला होता. या चित्रपटानं कन्नड चित्रपट उद्योगाला यशाच्या शिखरावर पोहोचवलं होतं. हा चित्रपट प्रदर्शित झाल्यानंतर प्रत्येकाच्या ओठावर 'कांतारा', 'कांतारा', 'कांतारा' हे नाव होतं.
'कांतारा: चॅप्टर १' चित्रपटाचा ट्रेलर रिलीज : २०२२मध्ये या चित्रपटामुळं, कन्नड चित्रपट उद्योगाच्या प्रसिद्धी मिळाली. कन्नडमध्ये लोकप्रिय असलेले ऋषभ शेट्टी याला या चित्रपटानंतर संपूर्ण भारतात आणि जगात ओळखले जाऊ लागले. होंबळे फिल्म्सनं सीमा ओलांडून बहुभाषिक भाषांमध्ये मोठ्या बजेटच्या चित्रपटांची निर्मिती देखील सुरू केली. पहिल्या भागाच्या प्रचंड यशानंतर, 'कांतारा चॅप्टर १'ची घोषणा करण्यात आली. अखेर, आज चित्रपटाचा ट्रेलर प्रदर्शित झाला आहे. या ट्रेलरनं चित्रपटसृष्टीत आणखी एक मैलाचा दगड निर्माण करण्याचा संकेत दिला आहे. ट्रेलरमध्ये एक प्रेमकहाणी दाखविण्यात आली आहे, ज्यात खूप अडचणी निर्माण होताना दिसत आहे. यानंतर लोकांची देवावरील श्रद्धेचा देखील या ट्रेलरमध्ये सुंदर पद्धतीनं वर्णन केलं गेलं आहे. आता या चित्रपटाच्या ट्रेलरवरून असं दिसत आहे की, यावेळी चित्रपटगृहांमध्ये 'कांतारा चॅप्टर १' पाहाण्यासाठी प्रचंड गर्दी होईल.
'कांतारा: चॅप्टर १' चित्रपटाबद्दल : होम्बाले फिल्म्सचा 'कांतारा: चॅप्टर १' हा त्यांच्या सर्वात महत्त्वाच्या प्रोजेक्टपैकी एक आहे. हा एक चित्रपट भारतीय कन्नड भाषेतील अॅक्शन थ्रिलर चित्रपट आहे, जो ऋषभ शेट्टी यांनी लिहिलेला आणि दिग्दर्शित केला आहे. या चित्रपटाला होम्बाले फिल्म्स अंतर्गत विजय किरागंडूर यांनी निर्मित केला आहे. या चित्रपटामध्ये ऋषभ शेट्टी व्यतिरिक्त सप्तमी गौडा, रुक्मिणी वसंत, जयराम, गुलशन देवयाह किशोर आणि इतर कलाकार दिसणार आहेत. हा चित्रपट २ ऑक्टोबर रोजी म्हणजेच पुढील गुरुवारी कन्नड, हिंदी, तेलुगू,तमिळ, मल्याळम, बंगाली आणि इंग्रजी भाषांमध्ये प्रदर्शित होईल.
