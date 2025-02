ETV Bharat / entertainment

ऋषभ शेट्टी स्टारर 'द प्राइड ऑफ भारत: छत्रपती शिवाजी महाराज'चा फर्स्ट लूक प्रदर्शित... - TPOBCSM FIRST LOOK OUT

'द प्राइड ऑफ भारत: छत्रपती शिवाजी महाराज' फर्स्ट लूक प्रदर्शित ( द प्राइड ऑफ भारत: छत्रपति शिवाजी महाराज (Poster) )

By ETV Bharat Entertainment Team Published : Feb 19, 2025, 5:14 PM IST