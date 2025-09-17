ETV Bharat / entertainment

'१२० बहादूर' मध्ये मेजर शैतान सिंगची भूमिका करण्यासाठी फरहान अख्तरची निवड का करण्यात आली? दिग्दर्शकानं केला खुलासा...

'१२० बहादूर' हा चित्रपट १९६२मध्ये रेझांग लाच्या लढाईत खंबीरपणे उभे राहिलेल्या १२० भारतीय सैनिकांच्या अविश्वसनीय सत्यकथेवर आधारित आहे.

120 bahadur
'१२० बहादूर' ('१२० बहादूर' (POSTER))
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 17, 2025 at 12:37 PM IST

2 Min Read
मुंबई : फरहान अख्तरचा आगामी युद्धावर आधारित चित्रपट '१२० बहादूर' रेझांग लाच्या लढाईची अकथित गाथा उलगडेल. १९६२च्या भारत-चीन युद्धाच्या हिवाळ्यात घडणारा हा चित्रपट शौर्याचा एक असाधारण अध्याय जिवंत करेल, जिथे १३ व्या कुमाऊँ रेजिमेंटच्या १२० शूर जवांनी असंख्य अडचणींना तोंड दिले आणि इतिहासात धैर्यानं आपलं नाव कोरलं. चित्रपटात फरहान अख्तर मेजर शैतान सिंगची भूमिका करताना दिसणार आहे. दिग्दर्शक रजनीश राजी घई यांनी या भूमिकेसाठी फरहानची निवड का केली याबद्दल आता स्पष्टीकरण दिलं आहे.

'१२० बहादूर'साठी फरहान अख्तरची निवड कुठल्या कारणामुळं झाली : फरहानबद्दल कौतुक व्यक्त करताना दिग्दर्शक रजनीश घई यांनी सांगितलं की,"माझ्यासाठी, त्याचा प्रामाणिकपणा होता, मग तो भाग मिल्खा भाग असो किंवा त्यानं साकारलेल्या इतर भूमिका असोत. प्रत्येक कामगिरीतील त्याचा प्रामाणिकपणा हा असा आहे, ज्याचं मी नेहमीच कौतुक करत आलो आहे. जेव्हा त्यानं हो म्हटलं तेव्हा मला खूप आनंद झाला." रजनीशचा असाही विश्वास आहे की, फरहानच्या सर्व कामात ही प्रामाणिकता दिसून येते आणि मेजर शैतान सिंगची भूमिका साकारण्यासाठी या सर्व गोष्टी महत्त्वाच्या होत्या. जरी दोघांनी यापूर्वी जाहिरातींमध्ये एकत्र काम केले असले तरी, रजनीश म्हणतात की, हा प्रोजेक्ट पूर्णपणे वेगळ्या पातळीवरचा होता. रजनीश यांनी फरहानचं कौतुक करत म्हटलं की, "त्यानं कधीही त्याच्या दिग्दर्शकीय अनुभवाला अभिनेता म्हणून त्याच्या भूमिकेत अडथळा आणू दिला नाही. स्वतः एक चित्रपट निर्माता असल्यानं, फरहानला समजते की कहाणी तयार करण्यासाठी काय करावे लागते. तरीही, त्यानं कधीही सेटवर दिग्दर्शकाची भूमिका साकारली नाही. जर त्याला काही सुचलं तर तो नेहमी म्हणायचा, 'रेगी, जर तुझी परवानगी असेल तर...' अशी नम्रता आणि आदर दुर्मिळ आहे."

'१२० बहादूर' चित्रपटाबद्दल : '१२० बहादूर' हा चित्रपट १९६२ मध्ये रेझांग लाच्या लढाईत खंबीरपणे उभे राहिलेल्या १२० भारतीय जवांनाच्या अविश्वसनीय सत्यकथेवर आधारित आहे, जो भारतीय सैन्य इतिहासातील सर्वात धाडसी शेवटच्या टप्प्यांपैकी एक होता आणि या सर्वांच्या केंद्रस्थानी, चित्रपटात एक अटल ओळ प्रतिध्वनित होते ती म्हणजे 'आम्ही मागे हटणार नाही.' रजनीश घई दिग्दर्शित आणि रितेश सिधवानी, फरहान अख्तरचे एक्सेल एंटरटेनमेंट आणि अमित चंद्राचे ट्रिगर हॅपी स्टुडिओ निर्मित हा चित्रपट २१ नोव्हेंबर २०२५ रोजी थिएटरमध्ये प्रदर्शित होईल.

