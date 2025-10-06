लग्नाआधी प्रदर्शित होईल रश्मिका मंदान्नाचे 'इतके' चित्रपट, पाहा यादी...
रश्मिका मंदान्नानं चालू वर्षात 'छावा', 'सिकंदर' आणि 'कुबेरा' सारख्या चित्रपटांमध्ये काम केलं आहे आणि आता तिच्याकडे अनेक चित्रपट आहेत.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 6, 2025 at 5:11 PM IST
मुंबई : दक्षिणेतील अभिनेत्री रश्मिका मंदान्ना पुढील वर्षी, २०२६ मध्ये अभिनेता विजय देवरकोंडाशी लग्न करणार असल्याची चर्चा सध्या सुरू आहे. या कथित जोडप्याकडून याबद्दल कोणतीही प्रतिक्रिया आलेली नाही. मात्र यापूर्वी, रश्मिका मंदान्नाच्या यावर्षी आणि पुढील वर्षी प्रदर्शित होणाऱ्या पाच चित्रपटांबद्दल आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत. रश्मिकानं यावर्षी 'छावा', 'सिकंदर' आणि 'कुबेरा' सारख्या चित्रपटांमध्ये काम केलं केलंय. आता देखील या अभिनेत्रीच्या हातात अनेक चित्रपट आहेत.
थामा : 'थामा' हा हॉरर लव्ह स्टोरी चित्रपट या दिवाळीत प्रदर्शित होणार आहे. 'स्त्री'चे निर्माते मॅडॉक फिल्म्स 'थामा'ची निर्मिती करत आहेत, ज्यामध्ये रश्मिका मंदान्ना एका हटके भूमिकेत दिसणार आहे. या चित्रपटात ती बॉलिवूड अभिनेता आयुष्मान खुरानाबरोबर स्क्रिन शेअर करणार आहे. हा चित्रपट दिवाळीच्या निमित्तानं २१ ऑक्टोबर रोजी प्रदर्शित होणार आहे.
मैसा : २७ जून रोजी, धनुष-अभिनीत 'कुबेरी' चित्रपटाच्या प्रदर्शनादरम्यान, रश्मिकानं तिच्या चाहत्यांना नवीन चित्रपट 'मैसा'ची भेट दिली. या चित्रपटातील अभिनेत्रीचा भयंकर फर्स्ट लूक समोर आला. हा चित्रपट तमिळ, हिंदी, तेलुगू, कन्नड आणि मल्याळम भाषेत प्रदर्शित होईल. 'मैसा' चित्रपट रवींद्र पुले यांनी दिग्दर्शित केला आहे.
I always try to give you something new… something different… something exciting…— Rashmika Mandanna (@iamRashmika) June 27, 2025
And this… This is one of those..❤️
A character I’ve never played before… a world I’ve never stepped into… and a version of me that even I hadn’t met till now..
It’s fierce.. it’s intense and… pic.twitter.com/bEH6JYCiQO
रॅम्बो : अभिनेत्री रश्मिका मंदान्ना अभिनेता देव मोहनबरोबर 'रॅम्बो' या रोमँटिक ड्रामा चित्रपटातही दिसणार आहे. या चित्रपटाची शूटिंग आधीच सुरू झाली होती, याबद्दलची अपडेट अभिनेत्रीनं पूर्वीचं शेअर केली होती. हा चित्रपट शांतारुभन यांनी दिग्दर्शित केला आहे.
अॅनिमल पार्क : २०२३ मध्ये 'अॅनिमल' या चित्रपटानं धमाल केल्यानंतर, संदीप रेड्डी वांगा आता 'अॅनिमल पार्क'वर काम करत आहे. रणबीर कपूर आणि रश्मिका मंदान्ना यांची जोडी पुन्हा एकदा मोठ्या पडद्यावर 'अॅनिमल पार्क'च्या माध्यामातून खळबळ उडवून देईल.
पुष्पा ३ : अलू अर्जुन अभिनीत 'पुष्पा' चित्रपटाच्या दोन्ही भागांमध्ये रश्मिकानं उत्तम भूमिका साकारली होती आणि आता सुकुमार चित्रपटाच्या तिसऱ्या भागावर काम करत आहे. 'पुष्पा ३'मध्ये विजय देवरकोंडा हा खलनायकाच्या भूमिकेत दिसणार असं म्हटलं जात आहे, मात्र याबद्दल अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही.
'द गर्लफ्रेंड' : अभिनेत्री : रश्मिका मंदान्ना स्टारर 'द गर्लफ्रेंड', ज्याचे शूटिंग आधीच पूर्ण झालं आहे. हा चित्रपट ७ नोव्हेंबर २०२५ रोजी प्रदर्शित होणार आहे आणि त्यात रश्मिका पूर्णपणे वेगळ्या अवतारात दिसणार आहे. हा चित्रपट तेलुगू, तमिळ, हिंदी, कन्नड आणि मल्याळम भाषेत प्रदर्शित होणार आहे.
कॉकटेल २ : रिपोर्ट्सनुसार, २०१२ मध्ये आलेल्या सैफ अली खान, दीपिका पदुकोण आणि डायना पेंटी यांच्या विशेष भूमिका असलेल्या 'कॉकटेल' चित्रपटाचा दुसरा भाग येत आहे, ज्यामध्ये रश्मिका मंदान्ना मुख्य भूमिकेत आहेत. अलीकडेच अशीही बातमी समोर आली होती की, या चित्रपटाचं शूटिंग युरोपमध्ये सुरू झालं आहे. या चित्रपटात शाहिद कपूर आणि क्रिती सेनॉन देखील असणार आहेत. हा चित्रपट २०२६ मध्ये प्रदर्शित होण्याची अपेक्षा आहे. 'कॉकटेल २' चित्रपट होमी अदजानिया दिग्दर्शित करत आहेत.
हेही वाचा :